Bilgisayar masasında bulunan kablo deliğine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Çin'in Anhui eyaletinde geçtiğimiz günlerde eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Meraklı bir kedinin başı bilgisayar masasında bulunan kablo deliğine skıştı. Kedinin sahibi yemek yerken kedinin sesini duyunca itfaiye ekiplerine haber verdi.
Yaklaşık bir saat süren kurtarma operasyonu sonrası kedinin başı sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ortaya bu ilginç görüntüler çıktı.
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