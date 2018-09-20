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Bilgisayar masasında bulunan kablo deliğine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

İLGİNÇ HABERLER  | 20.09.2018 15:39 | Son Güncelleme

Bilgisayar masasında bulunan kablo deliğine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Çin'in Anhui eyaletinde geçtiğimiz günlerde eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Meraklı bir kedinin başı bilgisayar masasında bulunan kablo deliğine skıştı. Kedinin sahibi yemek yerken kedinin sesini duyunca itfaiye ekiplerine haber verdi.

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Bilgisayar masasında bulunan kablo deliğine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı Bilgisayar masasında bulunan kablo deliğine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
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