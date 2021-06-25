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Bilgisayar mühendisini Bitcoin hesabındaki para için kaçırdılar

25.06.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de bilgisayar mühendisi Ş.Ö.(28), Bitcoin hesabındaki para için kaçırıldı. Parayı kendi hesaplarına aktarmak isteyen 4 şüpheli, işlemi gerçekleştiremedi. Yakalanan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bilgisayar mühendisini Bitcoin hesabındaki para için kaçırdılar

Merkez Toroslar ilçesi Gözne yolu üzerinde 22 Haziran gecesi bir restoranın önünde, kendilerini polis olarak tanıtan 4 kişi, Ş.Ö.'yü kafasına silah dayayarak araçla kaçırdı. Ş.Ö.'nün Bitcoin hesabındaki paraları kendi hesaplarına aktarmak isteyen şüpheliler, işlemi gerçekleştiremedi. Şüpheliler, Ş.Ö.'yü, merkez Yenişehir ilçesi Okan Merzeci Bulvarı üzerinde araçtan indirerek kaçtı. Ş.Ö.'nün emniyete gidip şikayet etmesi üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri tespit etmek için bölgede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Aracın plakasını tespit eden polis, olaya karıştığı belirlenen M.B.Y., C.Y., M.T. ve S.Y.'yi adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, 'Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma ve cebir, tehdit, hile kullanılarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Mersin
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