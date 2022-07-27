Bilgisayar mühendisliği taban puanları 2022! Bütün üniversitelerin bilgisayar mühendisliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları listesi!

Bilgisayar mühendisliği 2022 için inceleme yapmak isteyen adaylar internette araştırma yapıyor. Bugün, üniversite tercih sürecinin ilk günü. 2022 bilgisayar mühendisliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları kontenjanları listesi ile ilgili merak edilen bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte "Bilgisayar mühendisliği taban puanları kaç 2022?" sorusunun yanıtı ve detaylar...
Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için Bilgisayar mühendisliği bölümü taban ve tavan puanları şu şekildeydi:
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|15
|221
|525.61359
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|327
|521.30695
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|45
|432
|517.62876
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|105 + 3
|1048
|505.31021
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|110 + 3
|1821
|495.19952
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|10
|1871
|494.70089
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|15
|2059
|492.67031
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|35
|2273
|490.88868
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|8
|2673
|487.63016
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|15
|4320
|476.32648
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(Fransızca) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|30 + 1
|4351
|476.17171
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|15
|4744
|474.18574
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|105 + 3
|5248
|471.8523
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|8476
|459.86273
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80
|8983
|458.25939
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|25
|9445
|456.82433
|TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(Almanca) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|50 + 2
|11029
|452.32628
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|75 + 2
|11345
|451.52252
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|11
|12287
|449.2195
|MEF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|9
|13420
|446.65493
|İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ(İzmir) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|15294
|442.56522
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|15935
|441.23845
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|11
|16111
|440.9463
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|10
|16518
|440.04116
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|10
|17157
|438.76452
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|19854
|433.77652
|EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|105 + 3
|23586
|427.59437
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|12
|25159
|425.10057
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|26098
|423.55483
|TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(Almanca) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|10
|27424
|421.52199
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|28300
|420.22483
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|38
|28816
|419.4488
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|10
|30364
|417.23854
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|15
|30980
|416.3517
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|11
|31771
|415.22732
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|48 + 2
|32672
|413.91222
|ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|33292
|413.00802
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|34395
|411.43369
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|7
|35531
|409.96505
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|6
|35809
|409.60019
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|36382
|408.8697
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|13
|36751
|408.40168
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|11
|36854
|408.28216
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|14
|37059
|408.00604
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|37831
|407.0731
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|40
|38099
|406.69782
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|38568
|406.09401
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|6
|39103
|405.44123
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|25
|39569
|404.81861
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|8
|40472
|403.73556
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|9
|41380
|402.53926
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|10
|41430
|402.48826
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|7
|42116
|401.69022
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|42225
|401.53869
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|7
|44127
|399.26689
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|77
|44469
|398.89253
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|64 + 2
|45002
|398.24921
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|10
|45195
|398.01998
|ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|45263
|397.93665
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|13
|45728
|397.38538
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|13
|45910
|397.18162
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|46567
|396.39954
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|9
|46569
|396.39907
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|38
|48013
|394.64185
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|85 + 3
|50003
|392.22037
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|8
|50526
|391.63512
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|50828
|391.29135
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|14
|51296
|390.7225
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|6
|51378
|390.62225
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|51458
|390.52979
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|6
|51926
|389.92751
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|10
|51956
|389.90103
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|8
|51981
|389.8651
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|8
|52466
|389.34997
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|52816
|388.95658
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|6
|53044
|388.66371
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|53682
|387.93431
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|9
|53689
|387.92402
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|55869
|385.51375
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|85 + 3
|56623
|384.68405
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|57371
|383.87742
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|8
|58289
|382.86968
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|8
|59085
|381.98007
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|18
|59466
|381.55922
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|17
|59719
|381.2814
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|58
|61462
|379.49142
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|6
|61840
|379.08976
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|62229
|378.66875
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|62721
|378.13884
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|7
|62843
|378.01135
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|62959
|377.88537
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|71
|63022
|377.81978
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|10
|64053
|376.74402
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|5
|65641
|375.09283
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|10
|66088
|374.59222
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|5
|66786
|373.86582
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|85 + 3
|67348
|373.32475
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|67659
|372.99872
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|68193
|372.45058
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|6
|68455
|372.22198
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|8
|69627
|371.0114
|İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|71586
|369.05856
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|71841
|368.81115
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|5
|74109
|366.57577
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|65 + 2
|74771
|365.89212
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|10
|76039
|364.6688
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|85 + 3
|77847
|362.91713
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|15
|78244
|362.54792
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|78382
|362.41625
|KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|79103
|361.71283
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|5
|80621
|360.22767
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70
|83206
|357.742
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|48 + 2
|83490
|357.50352
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|84230
|356.84606
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|7
|84281
|356.79877
|MEF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|54
|85049
|356.11224
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|1
|86356
|354.92575
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|64 + 2
|87338
|354.06034
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|87491
|353.91308
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|90027
|351.64099
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20
|92451
|349.53878
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|65
|93286
|348.82074
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|93618
|348.54371
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|95 + 3
|95977
|346.5578
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ(Yalova) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|97082
|345.63652
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|98211
|344.68652
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|99954
|343.22216
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|47
|100895
|342.47134
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|30 + 1
|101170
|342.23572
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|102142
|341.42414
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|6
|102251
|341.33147
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|3
|105165
|338.89759
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|105215
|338.85759
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|14
|106678
|337.67744
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|85 + 3
|108077
|336.52622
|KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|108131
|336.49475
|ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|108616
|336.13627
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|49
|108888
|335.91701
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Tekirdağ) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|111543
|333.74907
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|59
|113244
|332.40804
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|113785
|331.99227
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|114643
|331.37179
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|34
|115703
|330.56626
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|117004
|329.59838
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|64
|117869
|328.94456
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|38
|118371
|328.61057
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|12 + 1
|118874
|328.23834
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|64 + 2
|120416
|327.14636
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|120767
|326.86598
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|34
|121000
|326.68784
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|37
|123552
|324.86101
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|123656
|324.79183
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|54
|125109
|323.76919
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|126543
|322.75558
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|25
|127173
|322.31992
|ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|15
|127289
|322.23062
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|128094
|321.66347
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|136127
|316.28462
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|10
|137198
|315.59426
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|25
|137313
|315.52207
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|137344
|315.50417
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20 + 1
|139912
|313.81625
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Bilgisayar Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|10
|143377
|311.65287
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|11
|143646
|311.51131
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|75
|145475
|310.42043
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Tekirdağ) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|146703
|309.66768
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ(Bilecik) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|148490
|308.57249
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|48 + 2
|149111
|308.21283
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|153347
|305.73006
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|51
|153484
|305.66154
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|155264
|304.63793
|ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|40 + 1
|156213
|304.13972
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|3
|159047
|302.5033
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|65 + 2
|160056
|301.92063
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|46
|160086
|301.90579
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|161675
|301.01495
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|51
|164769
|299.33251
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|34
|166461
|298.42867
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|42
|167172
|298.06354
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|169304
|296.92195
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|76
|170060
|296.51238
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|172454
|295.31211
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|172815
|295.11121
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|173621
|294.7115
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|15
|177514
|292.73093
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|16
|178623
|292.20608
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|85 + 3
|180046
|291.51359
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|10
|180270
|291.40326
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|51
|181914
|290.55775
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|183022
|290.01633
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|183185
|289.93546
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|65 + 2
|183300
|289.87388
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|77
|185671
|288.73325
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|77
|186693
|288.23992
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|15
|189526
|286.89155
|KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|40 + 1
|190028
|286.66782
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|71
|191971
|285.78287
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|192959
|285.34308
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|193502
|285.0834
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|195038
|284.41838
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ(Bartın) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|196688
|283.70755
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|196800
|283.66599
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20
|202225
|281.24222
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|12 + 1
|203954
|280.4776
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|65 + 2
|204778
|280.11634
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|42
|207958
|278.81861
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|37
|209389
|278.18468
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|40 + 1
|211016
|277.53946
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20
|211893
|277.17875
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(Kırşehir) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|213929
|276.35246
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|71
|215746
|275.61212
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ(Amasya) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|219380
|274.17132
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|221653
|273.23294
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|223706
|272.41854
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|16 + 1
|224145
|272.24752
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ(Rize) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|224544
|272.10194
|ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|224556
|272.09756
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|50 + 2
|228069
|270.72567
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|3
|228396
|270.61124
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60
|230618
|269.75281
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|5
|231755
|269.32791
|MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|231898
|269.27958
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|30 + 1
|233225
|268.78457
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|10
|233296
|268.75682
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ(Çankırı) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|234082
|268.44449
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|85 + 3
|234240
|268.38496
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(Niğde) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|236366
|267.58434
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|42
|236973
|267.37602
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|5
|238388
|266.87878
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|38
|239275
|266.56175
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|239682
|266.4151
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|10
|240758
|266.04002
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|245784
|264.31368
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|247629
|263.67444
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|25
|249938
|262.88419
|GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|251238
|262.45335
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ(Çorum) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|252068
|262.17589
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|34
|253349
|261.75718
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|5
|254800
|261.28409
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|41
|255174
|261.16731
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|38
|255612
|261.01634
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|255788
|260.95891
|ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|5
|257159
|260.5185
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|34
|259913
|259.63524
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|15
|260183
|259.55125
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|3
|272440
|255.72878
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|42
|273128
|255.52606
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ(Osmaniye) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|274397
|255.14884
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|278172
|254.00099
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|286158
|251.67588
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|3
|287463
|251.32248
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|30
|288009
|251.16687
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|11
|288113
|251.13118
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|34
|289078
|250.85974
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|5
|292380
|249.93512
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|30
|294166
|249.44425
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|12 + 1
|296164
|248.90437
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|16 + 1
|296459
|248.81744
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ(Tunceli) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20 + 1
|297220
|248.60646
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20 + 1
|298280
|248.30509
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|3
|-
|-
|HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ(Kazakistan)
|Bilgisayar Mühendisliği(Uzaktan Öğretim) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|150
|-
|-
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|31
|-
|-
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|17
|-
|-
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ(Batman) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|40
|-
|-
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ(Bitlis) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|30
|-
|-
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Bilgisayar Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Bilgisayar Mühendisliği(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|10
|-
|-
|ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ(Iğdır) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20
|-
|-
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|25
|-
|-
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60
|-
|-
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|5
|-
|-
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|13
|-
|-
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ(Siirt) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20
|-
|-
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|34
|-
|-
|KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ(Kırgızistan)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|5
|-
|-
|ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ(Şırnak) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|15
|-
|-
|KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|5
|-
|-
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