Bilgisayar mühendisliği taban puanları 2022! Bütün üniversitelerin bilgisayar mühendisliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları listesi!

Bilgisayar mühendisliği 2022 için inceleme yapmak isteyen adaylar internette araştırma yapıyor. Bugün, üniversite tercih sürecinin ilk günü. 2022 bilgisayar mühendisliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları kontenjanları listesi ile ilgili merak edilen bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte "Bilgisayar mühendisliği taban puanları kaç 2022?" sorusunun yanıtı ve detaylar...

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI

Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için Bilgisayar mühendisliği bölümü taban ve tavan puanları şu şekildeydi:





