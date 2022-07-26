EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Bilgisayar mühendisliği taban puanları kaç 2022? Tüm üniversitelerdeki bilgisayar mühendisliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları listesi!

Bilgisayar mühendisliği taban puanları kaç 2022? Tüm üniversitelerdeki bilgisayar mühendisliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları listesi!

26.07.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilgisayar mühendisliği taban puanları merak konusu oldu. Adayların, 18 -19 Haziran 2022 tarihlerinde 3 oturumda gerçekleştirilen üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci için heyecanlı bekleyişi sürüyor. Öte yandan birçok kişi "Bilgisayar mühendisliği taban puanları kaç 2022?" sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. İşte tüm üniversitelerdeki bilgisayar mühendisliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları kontenjanları listesi...

Bilgisayar mühendisliği taban puanları kaç 2022? Tüm üniversitelerdeki bilgisayar mühendisliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları listesi!

Bilgisayar mühendisliği 2022 için inceleme yapmak isteyen adaylar internette araştırma yapıyor. 2022 bilgisayar mühendisliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları kontenjanları listesi ile ilgili merak edilen bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte "Bilgisayar mühendisliği taban puanları kaç 2022?" sorusunun yanıtı ve detaylar...

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI

Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için Bilgisayar mühendisliği bölümü taban ve tavan puanları şu şekildeydi:

PX

KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 15 221 525.61359
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 327 521.30695
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 45 432 517.62876
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 105 + 3 1048 505.31021
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 110 + 3 1821 495.19952
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 10 1871 494.70089
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 15 2059 492.67031
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 35 2273 490.88868
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 8 2673 487.63016
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 15 4320 476.32648
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(Fransızca) (4 Yıllık) SAY 2021 30 + 1 4351 476.17171
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 15 4744 474.18574
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 105 + 3 5248 471.8523
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 8476 459.86273
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 80 8983 458.25939
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 25 9445 456.82433
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(Almanca) (4 Yıllık) SAY 2021 50 + 2 11029 452.32628
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 75 + 2 11345 451.52252
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 11 12287 449.2195
MEF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 9 13420 446.65493
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ(İzmir) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 15294 442.56522
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 15935 441.23845
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 11 16111 440.9463
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 10 16518 440.04116
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 10 17157 438.76452
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 19854 433.77652
EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 105 + 3 23586 427.59437
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 12 25159 425.10057
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 26098 423.55483
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(Almanca) (4 Yıllık) SAY 2021 10 27424 421.52199
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 28300 420.22483
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 38 28816 419.4488
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 10 30364 417.23854
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 15 30980 416.3517
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 11 31771 415.22732
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 48 + 2 32672 413.91222
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 33292 413.00802
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 34395 411.43369
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 7 35531 409.96505
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 6 35809 409.60019
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 36382 408.8697
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 13 36751 408.40168
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 11 36854 408.28216
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 14 37059 408.00604
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 37831 407.0731
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 40 38099 406.69782
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 38568 406.09401
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 6 39103 405.44123
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 25 39569 404.81861
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 8 40472 403.73556
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 9 41380 402.53926
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 10 41430 402.48826
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 7 42116 401.69022
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 42225 401.53869
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 7 44127 399.26689
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 77 44469 398.89253
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 64 + 2 45002 398.24921
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 10 45195 398.01998
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 45263 397.93665
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 13 45728 397.38538
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 13 45910 397.18162
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 46567 396.39954
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 9 46569 396.39907
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 38 48013 394.64185
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 85 + 3 50003 392.22037
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 8 50526 391.63512
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 50828 391.29135
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 14 51296 390.7225
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 6 51378 390.62225
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 51458 390.52979
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 6 51926 389.92751
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 10 51956 389.90103
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 8 51981 389.8651
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 8 52466 389.34997
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 52816 388.95658
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 6 53044 388.66371
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 53682 387.93431
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 9 53689 387.92402
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 55869 385.51375
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 85 + 3 56623 384.68405
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 57371 383.87742
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 8 58289 382.86968
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 8 59085 381.98007
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 18 59466 381.55922
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 17 59719 381.2814
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 58 61462 379.49142
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 6 61840 379.08976
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 62229 378.66875
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 62721 378.13884
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 7 62843 378.01135
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 62959 377.88537
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 71 63022 377.81978
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 10 64053 376.74402
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 5 65641 375.09283
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 10 66088 374.59222
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 5 66786 373.86582
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 85 + 3 67348 373.32475
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 67659 372.99872
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 68193 372.45058
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 6 68455 372.22198
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 8 69627 371.0114
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 71586 369.05856
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 71841 368.81115
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 5 74109 366.57577
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 65 + 2 74771 365.89212
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 10 76039 364.6688
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 85 + 3 77847 362.91713
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 15 78244 362.54792
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 78382 362.41625
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 79103 361.71283
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 5 80621 360.22767
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 70 83206 357.742
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 48 + 2 83490 357.50352
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 84230 356.84606
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 7 84281 356.79877
MEF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 54 85049 356.11224
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 1 86356 354.92575
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 64 + 2 87338 354.06034
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 87491 353.91308
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 90027 351.64099
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 20 92451 349.53878
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 65 93286 348.82074
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 93618 348.54371
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 95 + 3 95977 346.5578
YALOVA ÜNİVERSİTESİ(Yalova) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 97082 345.63652
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 98211 344.68652
MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 99954 343.22216
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 47 100895 342.47134
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 30 + 1 101170 342.23572
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 102142 341.42414
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 6 102251 341.33147
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 3 105165 338.89759
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 105215 338.85759
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 14 106678 337.67744
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 85 + 3 108077 336.52622
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 108131 336.49475
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 108616 336.13627
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 49 108888 335.91701
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Tekirdağ) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 111543 333.74907
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 59 113244 332.40804
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 113785 331.99227
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 114643 331.37179
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 34 115703 330.56626
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 117004 329.59838
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 64 117869 328.94456
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 38 118371 328.61057
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAY 2021 12 + 1 118874 328.23834
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 64 + 2 120416 327.14636
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 120767 326.86598
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 34 121000 326.68784
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 37 123552 324.86101
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 123656 324.79183
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 54 125109 323.76919
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 126543 322.75558
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 25 127173 322.31992
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 15 127289 322.23062
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 128094 321.66347
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 136127 316.28462
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 10 137198 315.59426
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 25 137313 315.52207
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 137344 315.50417
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAY 2021 20 + 1 139912 313.81625
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Bilgisayar Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 10 143377 311.65287
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 11 143646 311.51131
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 75 145475 310.42043
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Tekirdağ) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 146703 309.66768
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ(Bilecik) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 148490 308.57249
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 48 + 2 149111 308.21283
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 153347 305.73006
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 51 153484 305.66154
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 155264 304.63793
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 40 + 1 156213 304.13972
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 3 159047 302.5033
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 65 + 2 160056 301.92063
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 46 160086 301.90579
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 161675 301.01495
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 51 164769 299.33251
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 34 166461 298.42867
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 42 167172 298.06354
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 169304 296.92195
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 76 170060 296.51238
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 172454 295.31211
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 172815 295.11121
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 173621 294.7115
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 15 177514 292.73093
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 16 178623 292.20608
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 85 + 3 180046 291.51359
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 10 180270 291.40326
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 51 181914 290.55775
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 183022 290.01633
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 183185 289.93546
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 65 + 2 183300 289.87388
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 77 185671 288.73325
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 77 186693 288.23992
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 15 189526 286.89155
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 40 + 1 190028 286.66782
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 71 191971 285.78287
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 192959 285.34308
TARSUS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 193502 285.0834
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 195038 284.41838
BARTIN ÜNİVERSİTESİ(Bartın) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 196688 283.70755
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 196800 283.66599
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 20 202225 281.24222
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAY 2021 12 + 1 203954 280.4776
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 65 + 2 204778 280.11634
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 42 207958 278.81861
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 37 209389 278.18468
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 40 + 1 211016 277.53946
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 20 211893 277.17875
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(Kırşehir) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 213929 276.35246
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 71 215746 275.61212
AMASYA ÜNİVERSİTESİ(Amasya) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 219380 274.17132
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 221653 273.23294
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 223706 272.41854
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAY 2021 16 + 1 224145 272.24752
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ(Rize) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 224544 272.10194
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 224556 272.09756
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 50 + 2 228069 270.72567
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 3 228396 270.61124
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 60 230618 269.75281
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 5 231755 269.32791
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 231898 269.27958
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 30 + 1 233225 268.78457
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 10 233296 268.75682
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ(Çankırı) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 234082 268.44449
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 85 + 3 234240 268.38496
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(Niğde) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 236366 267.58434
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 42 236973 267.37602
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 5 238388 266.87878
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 38 239275 266.56175
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 239682 266.4151
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 10 240758 266.04002
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 245784 264.31368
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 247629 263.67444
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 25 249938 262.88419
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 251238 262.45335
HİTİT ÜNİVERSİTESİ(Çorum) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 252068 262.17589
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 34 253349 261.75718
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 5 254800 261.28409
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 41 255174 261.16731
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 38 255612 261.01634
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 255788 260.95891
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 5 257159 260.5185
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 34 259913 259.63524
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 15 260183 259.55125
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 3 272440 255.72878
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 42 273128 255.52606
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ(Osmaniye) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 274397 255.14884
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 278172 254.00099
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 286158 251.67588
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 3 287463 251.32248
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 30 288009 251.16687
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 11 288113 251.13118
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 34 289078 250.85974
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 5 292380 249.93512
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 30 294166 249.44425
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAY 2021 12 + 1 296164 248.90437
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 16 + 1 296459 248.81744
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ(Tunceli) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 20 + 1 297220 248.60646
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 20 + 1 298280 248.30509
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 3 - -
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ(Kazakistan) Bilgisayar Mühendisliği(Uzaktan Öğretim) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 150 - -
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 31 - -
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 17 - -
BATMAN ÜNİVERSİTESİ(Batman) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 40 - -
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ(Bitlis) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 30 - -
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Bilgisayar Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Bilgisayar Mühendisliği(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 10 - -
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ(Iğdır) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 20 - -
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 25 - -
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 60 - -
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 5 - -
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 13 - -
SİİRT ÜNİVERSİTESİ(Siirt) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 20 - -
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 34 - -
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ(Kırgızistan) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 5 - -
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ(Şırnak) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 15 - -
KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 5 - -

1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beklenen açıklama geldi! Bakan Özer, canlı yayında tarih verdiBeklenen açıklama geldi! Bakan Özer, canlı yayında tarih verdi
2022 LGS boş kontenjanlar açıklandı mı?2022 LGS boş kontenjanlar açıklandı mı?
YKS üniversite taban puanları 2022!YKS üniversite taban puanları 2022!
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM 4 yıllık üniversite taban puanları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Beklenen açıklama geldi! Bakan Özer, canlı yayında tarih verdi

Beklenen açıklama geldi! Bakan Özer, canlı yayında tarih verdi

Yerleştirmeye esas nakil başvurusu nedir, nasıl yapılır?

Yerleştirmeye esas nakil başvurusu nedir, nasıl yapılır?

Dicle Üniversitesi (DÜ) 4 ve 2 yıllık 2022 taban puanları

Dicle Üniversitesi (DÜ) 4 ve 2 yıllık 2022 taban puanları

Gaziantep Üniversitesi taban puanları 2022!

Gaziantep Üniversitesi taban puanları 2022!

İlginizi Çekebilir

Çıplak fotoğraflarını paylaşıyordu! Görüntüleri çalınınca...

Çıplak fotoğraflarını paylaşıyordu! Görüntüleri çalınınca...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Çıplak pozlarını yanlışlıkla ailesine gönderince...

Çıplak pozlarını yanlışlıkla ailesine gönderince...

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.