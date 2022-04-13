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Bilgisayar oyunları olmadan asla diyen oyun tutkunlarına özel yardımcı ürünler

13.04.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyun tutkunları için oyun oynamak neredeyse bir yaşam biçimi. Bilgisayar oyunlarında zaferden zafere koşmak isteyen oyun tutkunlarını hem memnun edecek hem oyun performanslarına olumlu etki sunacak birbirinden başarılı ve bol özellikli yardımcı ürünler üretiliyor. Böylece oyun oynamak çok daha keyifli bir hâle dönüşüyor. Gelin, oyun tutkunlarının beğenisini kazanacak en iyi oyuncu ürünlerine beraber göz atalım!

Bilgisayar oyunları olmadan asla diyen oyun tutkunlarına özel yardımcı ürünler

Oyun oynamayı rahat hâle dönüştürmek için geniş bir oyun masası ve konforlu oyuncu koltuklarını tercih edebilirsiniz. Gamepadinizin şarj problemine çözüm bulmak için taşınabilir şarj cihazı alabilir, kulaklık askısıyla oyuncu kulaklığınızı her an aksiyona hazır şekilde yanınızda tutabilirsiniz. Mekanik klavye ve kaymaz özellikli mouse padlerle oyun deneyiminizi çok daha üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Peki, bu ürünleri keşfetmeye hazır mısınız? Öyleyse başlayalım!

1. Akıllı ve fonksiyonel: CUTULAMO Gamepad Şarj Cihazı

Bilgisayar oyunları olmadan asla diyen oyun tutkunlarına özel yardımcı ürünler

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Klavye ve mouse dışında gamepadle de oyun oynamayı seven gamer'lar, oyun ortamlarında gamepadlerini kolayca yerleştirebilecekleri gamepad standına ihtiyaç duyuyor. Gamepadle oyun oynamayı sevenlerin ortak problemi ise şarj sıkıntısı. CUTULAMO Gamepad Şarj Cihazı hem şarj istasyonu hem gamepad standı olarak öne çıkıyor. Kompakt tasarımı sayesinde çok az yer kaplıyor. Hafif olduğu için kolay taşınan cihaz, gamepadle oyun keyfinin istenen her ortamda gerçekleşmesine yardımcı oluyor. Ayrıca ürün, LED ışıklı şarj göstergesi, dayanıklı ve çevre dostu malzeme kalitesi gibi özellikleriyle de öne çıkıyor.

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2. Pratik kullanım: NEWOLEXX Profesyonel Metal Oyuncu Kulaklık Standı

Bilgisayar oyunları olmadan asla diyen oyun tutkunlarına özel yardımcı ürünler

Oyun tutkunlarının sıklıkla ihtiyaç duyduğu ürünlerden biri de kulaklık standı. Gamer'lar için bazı oyunlarda kulaklık takıp hassas sesleri algılamak büyük önem taşıyor. Kulaklık stantları, kulaklığın korunaklı ve kolay ulaşılabilir şekilde hazırda tutulmasını sağlıyor. En iyi kulaklık standı çeşitleri arasında yer alan NEWOLEXX Profesyonel Metal Oyuncu Kulaklık Standı, güçlü malzeme kalitesiyle dikkat çekiyor. Metalden üretilen ürün, dengesini başarıyla koruyor. Alt kısımları kauçuk malzemeden üretildiği için kaymıyor ve masa yüzeyine zarar vermiyor. Düz mat siyah renkli ürün, sadelikten hoşlananlara göz kırpıyor.

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Bilgisayar oyunları olmadan asla diyen oyun tutkunlarına özel yardımcı ürünler

3. Profesyonellerin tercihi: Seduna Legend Pro Oyuncu Masası

Bilgisayar oyunları olmadan asla diyen oyun tutkunlarına özel yardımcı ürünler

Gamer'lar oyun oynarken birçok farklı ekipmana ihtiyaç duyuyor. Çeşitli oyuncu bileşenlerinin rahatça kullanılması için geniş ve fonksiyonel oyuncu masaları tavsiye ediliyor. En başarılı oyuncu masaları arasında yer alan Seduna Legend Pro Oyuncu Masası, geniş kullanım alanı sunmasıyla dikkat çekiyor. Karbon fiber kaplama masa yüzeyiyle hem şık hem sağlam bir doku sunan oyuncu masası, çizilmelere karşı da direnç gösteriyor. Bardak tutacağı, kulaklık askısı ve kablo düzenleyici gibi ek özellikleri de bulunan oyuncu masası, gamer'lar için oldukça kullanışlı bir alan sağlıyor.

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4. Aradığınız konfor: xDrive Fırtına Profesyonel Oyuncu Koltuğu

Bilgisayar oyunları olmadan asla diyen oyun tutkunlarına özel yardımcı ürünler

Gamer'lar çoğu zaman oyun başında uzun saatler geçiriyor. Uzun süre oyun oynarken rahat ve ergonomik bir oyuncu koltuğuna sahip olmak büyük önem taşıyor. Bu sayede hem vücut ergonomisi zarar görmüyor hem daha rahat oyun deneyimi yaşanıyor. En konforlu oyuncu koltuğu modellerinden biri olan xDrive Fırtına Profesyonel Oyuncu Koltuğu, kırmızı ve siyah renklerden oluşan modern tasarımıyla oyuncuların beğenisini kazanıyor. 3D hareketli kolçaklara sahip oyuncu koltuğu, kolayca istenen yükseklik ve yöne doğru ayarlanabiliyor. Ürünün en önemli özelliği ise vücut ergonomisini desteklemesi.

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5. Isınma problemine son: TX Acnbred Red Alert Yükseklik Ayarlı Soğutucu

Bilgisayar oyunları olmadan asla diyen oyun tutkunlarına özel yardımcı ürünler

Dizüstü bilgisayarda oyun oynamayı seven gamer'ların ortak problemi, bilgisayarların ısınması. Yüksek performanslı çalışan dizüstü bilgisayarlar çabuk ısınabiliyor ve ısınma sorunu performans düşüşlerine yol açıyor. En güçlü soğutucu çeşitlerinden biri olan TX Acnbred Red Alert Yükseklik Ayarlı Soğutucu, gamer'ların ısınma problemine çözüm getiriyor. 11 ve 17 inç arasındaki tüm dizüstü bilgisayarlara uyum sağlayabilen ürün, 6 adet fanıyla güçlü soğutma sunuyor. LED aydınlatmaları sayesinde gamer'ların istediği atmosferi yakalamalarına yardım ediyor. Ürünün önemli bir özelliği de kademeli ayak sistemi sayesinde yükseltici olarak da kullanılabilmesi.

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6. Performansı yakalayın: Rampage Rmk-gx7 Strike Oyuncu Mekanik Klavye

Bilgisayar oyunları olmadan asla diyen oyun tutkunlarına özel yardımcı ürünler

Gamer'lar için mekanik tuş takımına sahip klavyeyle oyun oynamak oldukça önem taşıyor. Mekanik tuş takımlı klavyeler, dayanıklı yapıları ve hızlı tuş tepkileriyle gamer'ları mutlu ediyor. En iyi mekanik klavyeler arasında gösterilen Rampage Rmk-gx7 Strike Oyuncu Mekanik Klavye, tuş komutlarını en hızlı şekilde algılayıp tepki verebiliyor. Böylece oyun keyfini katlıyor. Ayarlanabilir bilek desteğiyle de öne çıkan mekanik klavye, uzun saatler boyunca konforlu kullanım sağlıyor. RGB aydınlatma özelliği de bulunduran ürün, gamer odalarında şık bir ambiyans yaratılmasına yardımcı oluyor.

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7. Kaliteyi hissedin: Spigen Regnum A103 Büyük Boy Gaming Mouse Pad

Bilgisayar oyunları olmadan asla diyen oyun tutkunlarına özel yardımcı ürünler

Oyun tutkunları oyun oynarken klavye ve mouse gibi ekipmanların kaymaması için mouse padlere ihtiyaç duyuyor. Birbirinden başarılı ürünleriyle öne çıkan Spigen markası, mouse pad alanında da gamer'ları mutlu edecek bir ürün ortaya koyuyor. En iyi mouse pad modelleri arasında yer alan Spigen Regnum A103 Büyük Boy Gaming Mouse Pad, XL boyutu sayesinde oyuncu masalarında geniş bir kullanım alanı sunuyor. Birinci sınıf yumuşak malzemelerden üretilen kaliteli ve şık mouse pad, kauçuk kaymaz tabanı sayesinde konforlu oyun deneyimi sunuyor.

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8. Hızınıza hız katın: Rampage Smx-r85 Gentle Oyuncu Mouse

Bilgisayar oyunları olmadan asla diyen oyun tutkunlarına özel yardımcı ürünler

Oyun tutkunlarının oyunlarda başarıya ulaşmalarının anahtarı, etkili ve hızlı ekipmanlardan geçiyor. En hızlı mouse modelleri arasında öne çıkan Rampage Smx-r85 Gentle Oyuncu Mouse, 6400 DPI hassaslık seviyesiyle etkileyici bir performans sergiliyor. Hafif ve dayanıklı malzeme kalitesi sayesinde rahat bir kullanım sunan oyuncu mouse modeli, şık ve yenilikçi tasarımıyla da dikkat çekmeyi başarıyor. Ürünün önemli bir özelliği de 5 milyona kadar tıklama imkânı sunması. Bu sayede uzun yıllar boyunca rahatlıkla kullanılabiliyor. RGB aydınlatmaları ise gamer'ların istedikleri atmosferi yakalamalarına yardımcı oluyor.

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9. Oyuncuların olmazsa olmazı: Logitech G G332 Kablolu Kulak Üstü Oyuncu Kulaklığı

Bilgisayar oyunları olmadan asla diyen oyun tutkunlarına özel yardımcı ürünler

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En iyi kulak üstü oyuncu kulaklığı çeşitleri arasında önemli bir yere sahip olan Logitech G G332 Kablolu Kulak Üstü Oyuncu Kulaklığı, bir dolu özelliğiyle gamer'ları memnun ediyor. 50 mm ses sürücüleri sayesinde oyun esnasında gerçekleşen en hassas sesleri bile algılayan oyuncu kulaklığı, etkili bir ses deneyimi sunuyor. Ürünün özellikleri arasında mikrofon da yer alıyor. Bu sayede oyuncular arasında karşılıklı çağrı görüşmeleri rahatça yapılabiliyor. Mikrofonun katlanabilir tasarımı ise sadece kullanıldığı durumlarda açılmasını sağlıyor. Böylece hem kötü görüntü oluşmuyor hem kulaklık sadece müzik dinlemek gibi aktivitelerde de rahatlıkla kullanılıyor.

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10. İstediğiniz kadar veriyi depolayın: ASUS ROG Strix Arion S500 Taşınabilir SSD

Bilgisayar oyunları olmadan asla diyen oyun tutkunlarına özel yardımcı ürünler

Yüksek kapasiteli oyunları depolamak için alternatif depolama birimlerine ihtiyaç duyuluyor. ASUS ROG Strix Arion S500 Taşınabilir SSD, performanslı işlem hızı ve dayanıklı yapısıyla öne çıkıyor. Kompakt tasarımlı ürün, gamer çantalarında rahatlıkla taşınabiliyor. Çıkarılabilir R kancalı koruyucusu hem cihazın rahat taşınmasını sağlıyor hem düşme ve çarpmalara karşı cihazı koruyor. Alüminyum alaşımlı kasası ve dâhili termal dolgularıyla etkili ısı dağılımı sağlıyor. Asus'a özgü aydınlatma teknoloji sayesinde harika bir çevresel aydınlatma da sunuyor. 500 GB depolama alanına sahip ürün, gamer'ların sevdiği oyunları ve çeşitli verileri güvenle saklayıp performanslı bir şekilde çalıştırabiliyor.

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