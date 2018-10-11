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Bilgisayar oyunlarından etkilenip market soymaya kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 12:44 | Son Güncelleme

KONYA'da, iddiaya göre, bilgisayar oyunlarından etkilenip elinde bıçakla market kasasını soymaya kalkışan M.G.E.

Bilgisayar oyunlarından etkilenip market soymaya kalkıştı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, iddiaya göre, bilgisayar oyunlarından etkilenip elinde bıçakla market kasasını soymaya kalkışan M.G.E. (17), çevredekiler tarafından yakalandı. Soygun girişimi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Hocafakıh Caddesi'nde bir markette meydana geldi. Yüzünü atkı ile örten, kapüşonlu M.G.E., elinde bıçakla markete girdi. Şüpheli, görevlinin yerinde olmadığını görünce kasaya yöneldi. Kasanın kilidini açamayan M.G.E., ardından sigara dolabını da açamayınca marketten çıkıp kaçmaya başladı. Çevredekiler durumu fark edip, şüpheliyi kovaladı. Bu sırada bir kişinin attığı meyve kasası parçası isabet edince şüpheli elindeki bıçağı yere düştü. Kovalamaca sonucu yakalanıp dövülen M.G.E., olay yerine gelen polise teslim edildi.
Şüpheli M.G.E., polislere, bilgisayar oyunlarından etkilenip market soymaya kalkıştığını söyledi. Gözaltına alınan M.G.E., sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. Soygun girişimi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

​FOTOĞRAFLI

Bilgisayar oyunlarından etkilenip market soymaya kalkıştıBilgisayar oyunlarından etkilenip market soymaya kalkıştıBilgisayar oyunlarından etkilenip market soymaya kalkıştıBilgisayar oyunlarından etkilenip market soymaya kalkıştı

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