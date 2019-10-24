HABER

"Bilgisayar oyunu bağımlılığına karşı yasal düzenleme şart"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2019 11:11 | Son Güncelleme

Bilişim Teknolojileri Bağımlılığıyla Mücadele Araştırma Komisyonu Başkanı Nabi Avcı: - "Türkiye'de bilgisayar oyunu bağımlılığı Güney Kore, Çin, Finlandiya kadar yüksek tehlike boyutunda değil. Ancak bu bir teselli değil, tedbir almamız gereken durumdur" - "Özellikle oyun üreticisi firmalar, platformlar ve kuruluşlarla ilgili yasal düzenlemeleri mutlaka hayata geçirmemiz gerekiyor"

İSMAİL ÇİMEN - Bilişim Teknolojileri Bağımlılığıyla Mücadele Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Türkiye'de bilgisayar oyunu bağımlılığının Güney Kore, Çin, Finlandiya kadar tehlike boyutunda olmasa da buna karşı tedbir alınması gerektiğini belirterek, "Özellikle oyun üreticisi firmalar, platformlar ve kuruluşlarla ilgili yasal düzenlemeleri mutlaka hayata geçirmemiz gerekiyor." dedi.

Avcı, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, komisyonun 13. toplantısını gerçekleştirdiğini, toplantılar boyunca alanında uzman birçok akademisyen, sivil toplum ve kamu kurumu temsilcisini dinlediklerini anımsattı.

Komisyon için yol gösterici toplantılar gerçekleştirdiklerini anlatan Avcı, şunları kaydetti:

"Sunumlardan elde ettiğimiz veriler doğrultusunda hazırlayacağımız raporda özellikle çocuklar ve gençlerin teknoloji bağımlılığından uzak tutulmaları için yasama olarak neler yapılabileceği konusunda somut öneriler geliştiriyoruz. Özellikle bilgisayar oyunları bağımlılığının dünya ülkeleri için olduğu gibi Türkiye için de büyük bir tehlike olduğunu yapılan sunumlardan görmekteyiz. Bu, tüm dünyayı kasıp kavuran bir salgın gibi. Video oyunları, bilgisayar oyunları bağımlılığı çocuklarımızın yalnız zihinsel sağlıklarını değil, bedensel sağlıklarını da tehdit eder aşamaya gelmiştir. Bu sadece bize mahsus bir durum değil. Çok şükür bizim göstergeler bir Güney Kore kadar, bir Çin kadar, bir Finlandiya ve diğer ülkeler kadar yüksek tehlike boyutunda değil. Ancak bu bir teselli değil, tedbir almamız gereken durumdur. Bunun için de özellikle oyun üreticisi firmalar, platformlar ve kuruluşlarla ilgili yasal düzenlemeleri mutlaka hayata geçirmemiz gerekiyor."

Avcı, diğer ülkelerin aldığı tedbirleri de yapılan sunumlar doğrultusunda değerlendireceklerini söyledi.

Komisyonun ayrıca kendi araştırmalarının da bulunduğunu ifade eden Avcı, bu araştırmalar doğrultusunda gençleri meşgul eden, tüm sosyal faaliyetlerden alıkoyan, sağlıklarını ciddi manada tehlikeye atan bağımlılıkla ilgili yasal tedbirleri kısa sürede düzenleyeceklerini ifade etti.

PARTNERHangisi diğerlerinden farklı?Hangisi diğerlerinden farklı?
“Türkiye Suriye’de de barışın garantörü olmayı hedefliyor”“Türkiye Suriye’de de barışın garantörü olmayı hedefliyor”
Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı Bilişim Teknolojileri Bağımlılığıyla Mücadele Araştırma Komisyon TBMM

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Diğer Haberler
Erdal Aksünger'den canlı yayında tepki çeken açıklama: PYD terör örgütü değildir

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

CHP'li Özel'den Yılmaz Ateş'e tepki: Partiye ihanet etti

CHP'li Özel'den Yılmaz Ateş'e tepki: Partiye ihanet etti

İYİ Parti'den Soçi Mutabakatı'yla ilgili açıklama

İYİ Parti'den Soçi Mutabakatı'yla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG bölgeden atılmazsa bizim görev başlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG bölgeden atılmazsa bizim görev başlar

Bakan Çavuşoğlu: Suriye mutabakatı tarihe geçti

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Esed' açıklaması

Son dakika! Erdoğan: ABD'nin verdiği sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin verdiği sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.