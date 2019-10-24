"Bilgisayar oyunu bağımlılığına karşı yasal düzenleme şart"

İSMAİL ÇİMEN - Bilişim Teknolojileri Bağımlılığıyla Mücadele Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Türkiye'de bilgisayar oyunu bağımlılığının Güney Kore, Çin, Finlandiya kadar tehlike boyutunda olmasa da buna karşı tedbir alınması gerektiğini belirterek, "Özellikle oyun üreticisi firmalar, platformlar ve kuruluşlarla ilgili yasal düzenlemeleri mutlaka hayata geçirmemiz gerekiyor." dedi.

Avcı, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, komisyonun 13. toplantısını gerçekleştirdiğini, toplantılar boyunca alanında uzman birçok akademisyen, sivil toplum ve kamu kurumu temsilcisini dinlediklerini anımsattı.

Komisyon için yol gösterici toplantılar gerçekleştirdiklerini anlatan Avcı, şunları kaydetti:

"Sunumlardan elde ettiğimiz veriler doğrultusunda hazırlayacağımız raporda özellikle çocuklar ve gençlerin teknoloji bağımlılığından uzak tutulmaları için yasama olarak neler yapılabileceği konusunda somut öneriler geliştiriyoruz. Özellikle bilgisayar oyunları bağımlılığının dünya ülkeleri için olduğu gibi Türkiye için de büyük bir tehlike olduğunu yapılan sunumlardan görmekteyiz. Bu, tüm dünyayı kasıp kavuran bir salgın gibi. Video oyunları, bilgisayar oyunları bağımlılığı çocuklarımızın yalnız zihinsel sağlıklarını değil, bedensel sağlıklarını da tehdit eder aşamaya gelmiştir. Bu sadece bize mahsus bir durum değil. Çok şükür bizim göstergeler bir Güney Kore kadar, bir Çin kadar, bir Finlandiya ve diğer ülkeler kadar yüksek tehlike boyutunda değil. Ancak bu bir teselli değil, tedbir almamız gereken durumdur. Bunun için de özellikle oyun üreticisi firmalar, platformlar ve kuruluşlarla ilgili yasal düzenlemeleri mutlaka hayata geçirmemiz gerekiyor."

Avcı, diğer ülkelerin aldığı tedbirleri de yapılan sunumlar doğrultusunda değerlendireceklerini söyledi.

Komisyonun ayrıca kendi araştırmalarının da bulunduğunu ifade eden Avcı, bu araştırmalar doğrultusunda gençleri meşgul eden, tüm sosyal faaliyetlerden alıkoyan, sağlıklarını ciddi manada tehlikeye atan bağımlılıkla ilgili yasal tedbirleri kısa sürede düzenleyeceklerini ifade etti.

