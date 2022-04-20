Bilgisayar oyunu tutkunlarına odalarını hayallerindekilere çevirecek ürün önerileri

Son zamanların en popüler dekorasyon trendlerinden biri, gamer'ların oluşturduğu oyun odası tasarımları. İster amatör ister profesyonel olsun her oyun sevdalısının odasını küçük detaylarla kişiselleştirdiğini görebilirsiniz. Rengârenk LED lambalar, duvar dekorasyon ürünleri, aksesuar taşıyıcılar, sticker'lar ve çok daha fazlası, tercih edilen ürünlerin başında yer alıyor. Fakat piyasada o kadar çok ürün seçeneği bulunuyor ki en doğru ve kaliteli ürünü seçmek zorlaşabiliyor. Eğer kendi odanızı tasarlamak istiyor ama nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız çok şanslısınız. Yazımız tam size göre! Tüm ürünleri detaylı inceleyerek hayalinizdeki oda tasarımını hayata geçirebilirsiniz. Ne dersiniz, başlayalım mı?

1. Eğlenceli aydınlatmalarla odanıza farklı bir hava katabilirsiniz

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Aksiyon dolu oyunların heyecanını ikiye katlamak için kaliteli ışıklandırmalardan yardım alabilirsiniz. Tiray Ledy Akıllı LED Şerit, odanızın havasını değiştirerek heyecanınıza heyecan katacak. 20 metrelik LED şeridin 16 çoklu renk seçeneğinin yanında 3 adet de normal renk seçeneği bulunur. Bu sayede odanızın aydınlatmasını ruh hâlinize uygun hâle getirebilir, odada muhteşem bir hava yaratabilirsiniz. Renk seçeneklerinin yanı sıra pek çok fonksiyonu da bulunan ürün, en son yapılan ayarı hafızasına kaydederek yeniden kullanabilmenizi sağlar. Uzaktan kumandalı tasarımı sayesinde yerinizden kalkmadan dilediğiniz ışık ayarını gerçekleştirebilirsiniz.

2. Daha minimal detayların peşindeyseniz köşe aydınlatmalarını tercih edebilirsiniz

Tüm odayı kaplayan aydınlatmalar yerine daha minimal seçenekler arayışındaysanız bu ürün tam size göre! MDBazaar Uzaktan Kumandalı RGB LED Gece Lambası'nın birçok renk seçeneği bulunur. Uzaktan kumandasıyla dilediğiniz ışık ayarını seçebilir, parlaklığı arttırıp düşürebilirsiniz. A+++ enerji tüketimi sağlayan LED aydınlatmayı odanızın atıl durumdaki köşesine monte ederek kullanmaya başlayabilirsiniz. En heyecanlı oyunların daha akıcı hâl alması için gereken atmosferi sağlayabilirsiniz. Alüminyum ve metal malzeme kullanılarak üretilen kaliteli gövdesi sayesinde her dekorasyon stiline rahatlıkla uyum sağlayan parçayı uzun yıllar kullanmanız mümkün.

3. Duvar sticker'ları ile mekânınızı kişiselleştirebilirsiniz

Doğru aydınlatma tercihlerinin yanı sıra duvarlarınızı daha hareketli hâle getirebileceğiniz birçok ürün alternatifi mevcut. Eğer minimal düzeyde değişiklikler yapmayı seviyorsanız Dijitalya Dekoratif Duvar Sticker'a mutlaka göz atmalısınız. Pek çok oyun severin dikkatini çekecek tasarıma sahip ürün, üzerinde yer alan yazı temasıyla öne çıkar. Kaliteli dijital baskı yöntemiyle üretilen ürünü dilediğiniz mekânda konumlandırabilirsiniz. Transfer kâğıdıyla kolayca tüm yüzeylere uygulayabilirsiniz. Odanızın stiline uygun ışıklandırmalarla tamamlayarak farklı görünümler yaratabilirsiniz. Dış etkenlere karşı dayanıklı sticker'ı duvar yüzeyine zarar vermeden istediğiniz zaman rahatlıkla çıkarabilirsiniz.

4. İddialı duvar kâğıtlarıyla heyecanı iki katına çıkarın

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Tam anlamıyla oyuncu ruhunu yaşamak istiyor ve minimal değişikliklerin yetersiz kalacağını düşünüyorsanız Runa Art Fotoğraflı Duvar Kağıdı'na göz atmalısınız. Duvar kâğıdı, kaliteli baskısıyla duvarınıza enerji katmaya geliyor! Keçe kâğıt kullanılarak oluşturulan ürün, modern ve parlak renkleriyle kaliteli görünüm sunar. Özel baskı tekniği sayesinde güneş ışınlarına karşı dayanıklı olduğu için uzun süre size eşlik eder. 352 x 250 cm ölçülerine sahip 8 şeritten oluşan büyüklüğüyle ortalama bir duvarı başarılı bir şekilde kaplar. Uygulama yapacağınız yüzeye tutkal sürdükten sonra duvar kâğıdı uygulamasını gerçekleştirebilirsiniz.

5. Beğendiğiniz yapımların duvar halılarına göz atabilirsiniz

Duvar kâğıdı ve sticker'ını tercih etmiyor, daha pratik ürünleri arıyorsanız birçok alternatif bulmak mümkün. Pasaj Home Duvar Örtüsü, bunlardan biri. İnternet âleminin en popüler temalarının yer aldığı ürün, rengârenk görünümü ve yumuşacık ipeksi dokusuyla odanıza farklı bir hava katar. Örtünün arkasında yer alan aparatlarla ürünü duvara kolayca asabilirsiniz. Kaliteli dijital baskısı sayesinde daha canlı ve net görünüm sunar. Kaliteli dikişleri ise duvar örtüsünün daha sağlam görünmesini sağlar. Duvar örtüsünü düşük ısıda elde ya da çamaşır makinesinde yıkayabilir, ütüleme işlemi uygulayabilirsiniz.

6. Odanızı sevdiğiniz oyunların figürleriyle süslemeye ne dersiniz?

Hayranı olduğunuz ve sürekli oynadığınız oyunların figürleriyle odanızı daha havalı bir mekâna dönüştürebilirsiniz. McFarlane Toys Johnny Silverhand Cyberpunk 2077 Aksiyon Figürü, odanızın vazgeçilmezleri arasında yer alacak! Cyberpunk 2077 isimli popüler video oyununun en sevilen karakterlerinden biri olan figürü masa ya da kitaplık gibi alanlara rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. Hareket edebilen kol detaylarına sahip figürü dilediğiniz şekillerde kullanabilirsiniz. Seçtiğiniz parçayla oyun dünyasına ait figürlerin yer aldığı koleksiyonunuzu genişletebilirsiniz. Eğer hâlâ bir koleksiyonunuz yoksa ilk adımı bu figürle atarak yeni bir hobi edinebilirsiniz!

7. Figür ve heykellerinizi sergilemek için raf sistemlerini kullanabilirsiniz

Figür, heykel veya farklı oyun aksesuarlarınız için tercih edebileceğiniz duvar rafları, daha düzenli bir mekân yaratmanıza yardımcı olabilir. Mimilos 2'li Duvar Rafı, kullanışlı tasarımıyla pek çok mekâna uyum sağlayabilir. Raf seti 18 mm'lik yüksek kaliteli suntalam malzemeden üretildiği için ağırlığa karşı direnç gösterir. Mat beyaz yüzeyi minimal görünüm sunduğu için sergilediğiniz parçaların daha dikkat çekici görünmesini sağlar. Ürün demonte olarak kullanım kılavuzuyla gönderilir. Kılavuzda yer alan adımları takip ederek ürünü kolayca hazır hâle getirebilir ve duvarınıza monte edebilirsiniz.

8. Daha profesyonel bir görünüm yakalamak mümkün

Oyuncu kulaklıklarınızın daha düzenli görünmesini istiyorsanız Pusat Gaming Kulaklık Tutucu'dan yardım alabilirsiniz. Sert plastik malzemeden üretilen tutucunun gövdesinde RGB ışıklandırma sistemi yer alır. İki adet kulaklık kapasitesi bulunan ürünün aydınlatma özelliği masanızın daha göz alıcı görünmesini sağlar. Ayrıca standın üzerinde iki adet USB girişi yer alır. Dilerseniz bu bağlantı girişlerini kullanarak diğer cihazlarınızı şarj edebilir ya da dosya gönderimi sağlayabilirsiniz. Sade, minimal silüeti ve göz alıcı ışıklarıyla daha havalı bir masa düzeni sunan ürünü uzun yıllar kullanabilirsiniz.

9. Klavyenizi kişiselleştirmeye hazır mısınız?

Geldik küçük dokunuşlara... Eğer oyun odanızı dilediğiniz gibi dekore ettiyseniz küçük detaylarla dekorasyonu destekleyebilirsiniz. Meteoz Aatrox Klavye Sticker'la hayranı olduğunuz oyunun sembollerini kullanarak klavyenizi kişiselleştirebilirsiniz. Tüm klavye tuşlarıyla uyumlu boyutlarda tasarlanan çıkartmaları oyunlarda en çok kullandığınız tuşların üzerine uygulayabilirsiniz. Yüksek kaliteli materyaller kullanılarak üretilen ürün, mat yapıya sahip olduğu için kaliteli bir his sunar. Klavye üzerinde iz veya leke bırakmaz. Bu sayede dilediğiniz zaman çıkarabilirsiniz. Ayrıca uzun ömürlü, kaliteli malzemesi sayesinde ürünü çıkardıktan sonra tekrar kullanabilirsiniz.

10. Konforunuzu ihmal etmeyin

Işıklandırma ve dekor adımlarını tamamladıysanız sıra konforlu oyuncu koltuğunuzu seçmeye geldi. MSI MAG CH120 X Oyuncu Koltuğu, çelik materyallerden üretilen gövdesiyle sağlam ve fonksiyonel kullanım sunar. Yüksek kaliteli kumaşı teninizi rahatsız etmeden uzun saatler rahatça kullanmanızı sağlar. Tekerleklerinden kolçaklarına kadar özenle tasarlanan ürün, bel ve boyun desteği sayesinde beden sağlığınızı da korur. 180 dereceye kadar ayarlanabilen sırt kısmıyla koltuğu dilediğiniz gibi konumlandırabilirsiniz. Ayrıca yükseltme pistonunu kullanarak uzunluk ayarını vücudunuza göre yapabilir, sandalyeden alacağınız verimi maksimum seviyeye ulaştırabilirsiniz.