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Bilgisayar satışlarına koronavirüs etkisi çok büyük

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.07.2020 13:40 | Son Güncelleme

Bilgisayar sektörü; hem günümüzün hem de geleceğin parlayan yıldızları arasında gösteriliyor ve bilgisayar talebi her geçen yıl artıyor. Bazı sektörler neredeyse batma noktasına gelirken kimileri de çok büyük bir çıkış yakaladı.

Bilgisayar satışlarına koronavirüs etkisi çok büyük

Bilgisayar sektörü gerçekten de mükemmel bir çıkış yakalayan nadir kategoriler arasında yer alıyor. Özellikle kişisel bilgisayarlar çok daha ayrı bir talep gördü. Peki ne oldu da bu kadar fazla bilgisayar ihtiyacı ortaya çıktı?

EVDEN ÇALIŞMA SİSTEMİ TALEBİ ARTIRDI

Genel olarak değerlendirildiğinde, bu sürecin yaşamasındaki en önemli neden hiç şüphesiz herkesin evden çalışmaya başlaması. Neredeyse bütün şirketler evden çalışma sistemine geçti ve böylece daha sağlıklı bir yaşam sundu. Öte yandan bu durum, aynı zamanda çok daha fazla bilgisayar talebinin oluşmasını sağladı. Böylece bilgisayar şirketleri kar miktarlarını arttırdı.

BU DURUM DEĞİŞEBİLİR

Burada asıl sorulması gereken soru 2020 yılından sonra bu talebin devam edip etmeyeceği. Eğer bir şekilde talep devam ederse, bilgisayar satışları daha fazla yükseliş yakalayabilir. Gartner araştırma direktörü Mikako Kitagawa, konuyla ilgili çok net açıklamalarda bulundu. Kitagawa, “PC tedarik zinciri koronavirüs salgını nedeniyle 2020’nin başlarında ciddi şekilde alt üst oldu. Ancak mobil PC talebindeki bu artış 2020’nin ötesinde devam etmeyecek. Çünkü sevkiyatlar esas olarak koronavirüs salgınının etkisi nedeniyle kısa vadeli iş ihtiyaçları ile arttı.” ifadelerine yer verdi.

Dünya genelinde 12 milyondan fazla insanda görülen koronavirüs, şimdilik bilgisayar sektörü için olumlu etki yaratmış olsa bile ilerleyen dönemlerde bu durum değişebilir.

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