Bilgisayar tamircisi kendini astı

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA(Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde bilgisayar satışı ve tamiri yapan Yusuf T. (32), evinin banyosunda iple kendisini asarak yaşamına son verdi.

Narenciye Mahallesi Başpehlivan Orhan Okulu Caddesi Özer Apartmanı'nda oturan Yusuf T., banyoya girdi. Yusuf T. uzun süre çıkmayınca, yakınları şüphelenip içeri girdi. Yusuf T.'yi iple asılı bulan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi. Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, Yusuf T.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yusuf T.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga gönderildi.

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