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Bilgisayar ve telefon hırsızlığı kamerada

01.03.2021 09:39 | Son Güncelleme:
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Kadıköy ve Fatih’te bir yıl içinde girdiği işyerlerinden cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve çantadan para çaldığı iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.Edinilen bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 2020 ve 2021 yılları içerisinde Kadıköy ve Fatih Eminönü bölgesinde farklı tarih ve adreslerde meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.

Kadıköy ve Fatih’te bir yıl içinde girdiği işyerlerinden cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve çantadan para çaldığı iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 2020 ve 2021 yılları içerisinde Kadıköy ve Fatih Eminönü bölgesinde farklı tarih ve adreslerde meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. Üçü açıktan hırsızlık” ve biri “yankesicilik” olmak üzere toplam 4 ayrı olay ile ilgili yürütülen çalışmalarda; güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, bir kişinin izine ulaştı. Emniyet ekiplerince yapılan detaylı araştırmalarda 1 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, bir kişinin kol çantasındaki cüzdan ve 2 bin lira parasını çaldığı ileri sürülen kişinin Filistin uyruklu A.N.’nin olduğunu belirledi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinden eşkali tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli, Kadıköy ilçesi Osmanağa Mahallesi Kuşdili Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden 2 bin 280 lira para ele geçirildi.
Yakalanan A.N., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 19 Şubat’ta adli makamlara sevk edildi. Şüpheli şahıs hakkında Adli Kontrol Hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.

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