Bilgisayar ve televizyon obeziteye neden oluyor

Eskişehir Özel GürLife Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Dinç, kronik bir hastalık olan şişmanlığın mutlaka tedavi edilmesi gerektiğine dikkat çekerek çeşitli öneri ve uyarılarda bulundu.

Tıp dünyasında obezite olarak isimlendirilen şişmanlık her geçen gün artarken, bu durum damar sertliği, hipertansiyon, şeker hastalığı, kalp hastalığı, kan yağlarında yükseklik ve birçok başka hastalığın da ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Dengesiz beslenme, harcanandan fazla kalori alınması durumunda, alınan fazla enerji vücutta yağ olarak depolanarak şişmanlığa neden oluyor. Şişmanlığın oluşumunda genetik ve çevresel faktörlerin yanı sıra psikolojik durumundan da önemli ölçüde etkileniyor.

Türkiye’de her kadından ve her 5 erkekten birinin obeziste hastası olduğunu belirten Özel GürLife Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Dinç, “Şişmanlığa neden olan durumlar; fizik aktivite azlığı, hareketsizlik, beslenme alışkanlıkları ya da yağlı yiyeceklerle beslenme, aşırı yemek yeme, doğumdan alınan kilolar, doğum sayısının artması, sigarayı bırakmak, alkol kullanımı, alınan bazı ilaçlar (kortizon kullanımı ve psikiyatride kullanılan bazı ilaçlar), hormon hastalıkları (Cushing sendromu denilen böbrek üstü bezinin fazla çalışması hastalığı, hipotiroidi, polikistik over sendromu, büyüme hormonu yetmezliği, hipogonadizm denilen seks hormon azlığı), sosyoekonomik ve psikolojik faktörler, genetik faktörler” olduğunu söyledi.