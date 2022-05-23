Bilgisayara format atma: PC bilgisayara nasıl format atılır?

Bir bilgisayarın fabrika ayarlarına dönebilmesi için sabit diskteki tüm veriler silinir. İşletim sistemi tekrar yüklenir ve formatlama işlemi gerçekleştirilebilir. Bilgisayarlar çeşitli sebeplerle arızalanabilir ya da yeni bir bilgisayar almak amacı ile satılabilir. Böyle durumlarda bilgisayara format atma işlemine ihtiyaç duyulur.

Bilgisayar donanım ve yazılım olmak üzere, iki kritere sahiptir. Yazılım sorunları oluştuğunda, bilgisayarlar genellikle kullanılamaz. Bilgisayarların verdiği hatalar donanımdan kaynaklanmıyorsa, yazılımlarda bir sorun olduğunun göstergesidir. Yazılım sorunları yaşandığında yapılacak işlemlerden biri de bilgisayara format atma yöntemleri ile hareket etmektir. Format atma işlemlerinde bilgisayarlarda birçok yöntem kullanılabilir.

Bilgisayara Nasıl Format Atılır?

Bilgisayara format atma işleminde işletim sistemi yüklemek gerekir. Format atma işlemi gerçekleştirildikten sonra bilgisayarda her dosyanın silineceği unutulmaması gereken bir konudur. Kişisel bilgilerinizi farklı bir aygıta kaydederek önlem alabilir daha sonra bilgisayarınıza yeniden aktarabilirsiniz. Bilgisayara format atma yöntemleri için başvurulan uygulamalardan biri CD ile format atma yöntemidir. CD içine yüklenecek işletim sistemi, bilgisayarlara kurulabilir.

Günümüzde format CD'lerine ulaşmak oldukça kolaydır. Bilgisayar kullanıcıları format CD'lerini satın aldıktan sonra format atma adımlarını takip ederek, işlemlerini pratik bir şekilde gerçekleştirebilir. Bu aşamada kullandığınız bilgisayara CD'lerin takılabilmesi gerekir. Eğer CD okuyucunuz yoksa, USB bellekle de format atabilirsiniz. Bilgisayara format atma adımlarını aşağıda sıraladık.

Silinmesini istemediğiniz dosya ve klasörlerinize format atmaya başlamadan önce D sürücüsüne ya da taşınabilir belleğe almanız gerekir.

Bilgisayarınızı yeniden başlatarak delete tuşunu kullanıp, bios ekranına gelmeniz gerekir. Karşınıza çıkan seçenek genellikle ” boot ” veya ” boot setting ” olacaktır. Enter’a basmanız gerekir. Yön tuşları yardımı ile boot seçeneğine girmeniz gerekir. Bilgisayar açılırken ilk başlama seçeneğini cd room yapın.

Değişiklikleri F10 tuşu ile kaydedin.

Cd’nizi cd room’a taktıktan sonra bilgisayara yeniden başlat komutu verebilirsiniz. Siyah bir ekran karşınıza çıkar ve ön yükleme için herhangi bir tuşa basın uyarısı alırsınız. Böylece bir tuşa basarak yüklemeyi başlatabilirsiniz. Yükleme sırasında bazı seçenekler ile karşılaşırsınız. Bilgisayar adı ve kullanıcı adı gibi olan bu seçeneklere, istediğiniz bilgileri ekleyerek devam edebilirsiniz.

Hard diskinize ait bölümlerde, gelişmiş ayarlara girerek hepsini silip yeniden oluşturabilirsiniz. Böylece, D sürücünüz varsa ona dokunmadan sadece C sürücüsünü yapılandırabilirsiniz.

Bu işlemler sırasında birkaç kez yeniden başlatılacak olan bilgisayarınızda, her yeni başlangıçta ön yükleme için bir tuşa basın yazısı ile karşılaşırsınız. Bir daha basmayın. Unutmayın! Bir daha basarsanız bütün işlemler baştan başlar.



