Bilgisayara format atma: PC bilgisayara nasıl format atılır?

Bir bilgisayarın fabrika ayarlarına dönebilmesi için sabit diskteki tüm veriler silinir. İşletim sistemi tekrar yüklenir ve formatlama işlemi gerçekleştirilebilir. Bilgisayarlar çeşitli sebeplerle arızalanabilir ya da yeni bir bilgisayar almak amacı ile satılabilir. Böyle durumlarda bilgisayara format atma işlemine ihtiyaç duyulur.
Bilgisayar donanım ve yazılım olmak üzere, iki kritere sahiptir. Yazılım sorunları oluştuğunda, bilgisayarlar genellikle kullanılamaz. Bilgisayarların verdiği hatalar donanımdan kaynaklanmıyorsa, yazılımlarda bir sorun olduğunun göstergesidir. Yazılım sorunları yaşandığında yapılacak işlemlerden biri de bilgisayara format atma yöntemleri ile hareket etmektir. Format atma işlemlerinde bilgisayarlarda birçok yöntem kullanılabilir.
Bilgisayara format atma işleminde işletim sistemi yüklemek gerekir. Format atma işlemi gerçekleştirildikten sonra bilgisayarda her dosyanın silineceği unutulmaması gereken bir konudur. Kişisel bilgilerinizi farklı bir aygıta kaydederek önlem alabilir daha sonra bilgisayarınıza yeniden aktarabilirsiniz. Bilgisayara format atma yöntemleri için başvurulan uygulamalardan biri CD ile format atma yöntemidir. CD içine yüklenecek işletim sistemi, bilgisayarlara kurulabilir.
Günümüzde format CD'lerine ulaşmak oldukça kolaydır. Bilgisayar kullanıcıları format CD'lerini satın aldıktan sonra format atma adımlarını takip ederek, işlemlerini pratik bir şekilde gerçekleştirebilir. Bu aşamada kullandığınız bilgisayara CD'lerin takılabilmesi gerekir. Eğer CD okuyucunuz yoksa, USB bellekle de format atabilirsiniz. Bilgisayara format atma adımlarını aşağıda sıraladık.
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