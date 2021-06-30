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Bilgisayara virüs girdiği nasıl anlaşılır? Virüs bilgisayara ne yapar?

30.06.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilgisayar virüsü bilgisayarın çalışmasını kesintiye uğratan yazılım programlarıdır. Bir bilgisayardan diğerine yayılan bilgisayar virüsü, bilgisayardaki verilerin bozulmasına, silinmesine neden olabilir. E posta programlarını kullanarak farklı bilgisayarlara da bulaşabilen bilgisayar virüsü, sabit diskteki ögelerin silinmesine neden olabilir. Peki bilgisayara virüs girdiği nasıl anlaşılır? Bilgisayar virüsü nasıl temizlenir? Bilişim Danışmanı Atıf Ünaldı anlattı.

Bilgisayara virüs girdiğini anlamanın en iyi yollarından birisi, bilgisayarın hard diskinin sizin isteminiz dışında bolca çalışmasıdır. Çalışma ışığının çok yandığını görüyorsanız, bilgisayarınıza bir virüs girmiş olma ihtimali yüksektir.

Arkadaşlarınız, sizden bir mail aldıklarını söylüyorsa ve o maili siz atmamışsanız, bu virüsün girdiğini gösteren önemli bir işarettir.

Bilgisayarlarda kişisel firewall kullanımları da çok önemlidir. Bilgisayara yüklemediğiniz bir yazılım uyarısı gelirse, büyük ihtimalle bilgisayara virüs girmiştir.

BİLGİSAYAR VİRÜSLERİNİN EN SIK RASTLANAN BELİRTİLERİ

Bilgisayara virüs girdiğinde karşılaşacağınız en sık rastlanan sorunların başında özelliklerine göre düşük performans sergilemesi ilk sırada gelir. Bunun dışında bilgisayarınızda donma yaşanbilir ya da mouse'un kontrolünüz dışında hareket ettiğini görebilirsiniz. Bilgisayara virüs girdiğinin anlamanın bir yolu da internet tarayıcısı kullandığınızda farklı pencerelerin ortaya çıktığını görebilirsiniz. Yani bilgisayarın normal dışı hareketler yapması en belirgin özellikleri olarak gözlenebilir.

BİLGİSAYARA VİRÜS GİRDİĞİNDE NE YAPILMALIDIR?

Bilgisayara virüs girdiğinde, anti-virüs yazılımıyla bu virüslerin yok edilmesinin sağlanmasıdır. Virüslerin de çeşitleri vardır, işletim sisteminde çalışan virüsler bir de işletim sisteminin arkasında çalışan çok kolay anlaşılmayan virüsler vardır. Bu virüsler, anti-virüs programını durdurabilir.

Anti-virüs programıyla taratma sonrası program virüs bulamazsa, bilgisayarınızı formatlamakta büyük fayda vardır. Onu gerçekleştirdikten sonra da, bilgisayarınıza eski dosyaları yüklerken teker teker anti-virüs programıyla taratmak gerekir.


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Anahtar Kelimeler:
virüs
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