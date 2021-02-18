Bilgisayarda alt tire nasıl yapılır? Klavyede hangi tuşlar kullanılır?

Bilgisayar kullanıcıları, bilgisayarların son kullanıcıya ulaştığı ilk günden beri klavyelerle haşır neşir. Bu klavyeler ise sıradan nesneler değil. Zira bilgisayarların bu olmazsa olmaz donanımı ile türlü metinler yazmak ve birçok kısayola ulaşmak mümkündür. Ancak klavyeler tek bir tuş ile birden fazla işlevi yerine getirebilme özelliğine sahiptir. Bu sayede klavyede sadece harflere ve sayılara basmak dışında birçok işlev yerine getirilebilir. Örneğin; noktalama işaretleri gibi. Klavyede noktalama işaretlerinin bir kısmı, tek başına bir tuşa sahipken; bir kısmı da çeşitli tuş kombinasyonlarıyla oluşturulur. Alt tire de bu işaretlerden biridir.
Bilgisayarda alt tire yapmak için birden fazla yol vardır. Bunun için izlemeniz gereken en basit yol ise Shift tuşunu kullanmaktan geçer. Bilgisayar klavyesinde alt tirenin nasıl yapılacağı büyük bir soru işareti gibi görünse de aslında bu yolla birlikte kolaylaşmaktadır. Bu yol ile siz de PC'de soru işaretinin nasıl yapılacağı ile alakalı aklınızdaki soruyu giderebilirsiniz.
Türkçe Q klavyede alt tire nasıl yapılır?
Daha önce de söylediğimiz gibi, bilgisayarda noktalama işareti yapmak için belirli tuş kombinasyonları vardır. Örneğin; soru işareti yapmak için Shift + 0'ın yanındaki tuşa basılır. Böylece soru işareti ortaya çıkar. ''Türkçe Q klavye kullanılan bir bilgisayarda alt tire nasıl yapılır?'' sorusunun cevabı da tam da bu noktada belirir. PC'de alt tire yapmak için Shift + sayıların yer aldığı bölümde, üzerinde tire ve alt tire işaretlerinin yer aldığı tuşa basmanız yeterli olacaktır. Yani bu iki tuşa sırayla basmak, alt tireyi oluşturacaktır. Bu tuşa Shift tuşuna basmadan basarsanız da tire işaretini oluşturursunuz.
Türkçe F klavyede alt tire nasıl yapılır?
Bilgisayar klavyesinde alt tire nasıl yapılır? sorusunun cevabını verirken Türkçe F klavye kullanan pek çok kişiyi de gözden kaçırmamak gerek. Zira Türkçe F klavyeyi kullananların sayısı da bir hayli fazla. Ülkemizdeki birçok kişinin bilgisayarında bu klavye var. Bu yüzden Türkçe F klavye kullanıyorsanız, alt tire yapmak için Q ve W tuşlarının hemen üstünde yer alan ve yine üzerinde tire, alt tire işaretleri bulunan tuşu gözünüze kestirmelisiniz. SHİFT + Q ve W'nın üzerindeki tire tuşuna basarak Türkçe F klavyede alt tire oluşturabilirsiniz. Böylece istediğiniz işaret ortaya çıkar. Oldukça kolay öyle değil mi?
İngilizce klavyede alt tire nasıl yapılır?
İngilizce klavyede alt tire yapmak için, yine üzerinde alt tire ve tire işaretinin bulunduğu tuşu bulmalısınız. Bu tuş İngilizce klavyede genellikle P tuşunun hemen üzerinde ve + (artı) tuşunun hemen solunda yer almaktadır. Bu tuşa, tıpkı Türkçe Q ve Türkçe F klavyede olduğu gibi Shift tuşu ile birlikte bastığınızda sihir gerçekleşir ve alt tire işaretini ekranda görürsünüz. Yani yapmanız gereken tek şey Shift + tire tuşuna basmak.
''Bilgisayar klavyesinde alt tire nasıl yapılır?'' sorusuna verebileceğimiz bir cevabımız daha var. Bu da kopyalamak ve yapıştırmak. Eğer klavyenizdeki Shift tuşu veya tire tuşu çalışmıyorsa bu yolu kullanabilirsiniz. Bu yolda arama motorlarından birine alt tire işareti yazarak, çıkan sonuçlardan birinden alt tire işaretini kopyalayabilir ve istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz. Böylece zor durumda kaldığınız anlarda PC'de alt tire yapmaya devam edebilirsiniz.
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