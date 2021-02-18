Bilgisayarda alt tire nasıl yapılır? Klavyede hangi tuşlar kullanılır?

Bilgisayar kullanıcıları, bilgisayarların son kullanıcıya ulaştığı ilk günden beri klavyelerle haşır neşir. Bu klavyeler ise sıradan nesneler değil. Zira bilgisayarların bu olmazsa olmaz donanımı ile türlü metinler yazmak ve birçok kısayola ulaşmak mümkündür. Ancak klavyeler tek bir tuş ile birden fazla işlevi yerine getirebilme özelliğine sahiptir. Bu sayede klavyede sadece harflere ve sayılara basmak dışında birçok işlev yerine getirilebilir. Örneğin; noktalama işaretleri gibi. Klavyede noktalama işaretlerinin bir kısmı, tek başına bir tuşa sahipken; bir kısmı da çeşitli tuş kombinasyonlarıyla oluşturulur. Alt tire de bu işaretlerden biridir. BİLGİSAYARDA ALT TİRE NASIL YAPILIR? Bilgisayarda alt tire yapmak için birden fazla yol vardır. Bunun için izlemeniz gereken en basit yol ise Shift tuşunu kullanmaktan geçer. Bilgisayar klavyesinde alt tirenin nasıl yapılacağı büyük bir soru işareti gibi görünse de aslında bu yolla birlikte kolaylaşmaktadır. Bu yol ile siz de PC'de soru işaretinin nasıl yapılacağı ile alakalı aklınızdaki soruyu giderebilirsiniz.

1. YOL: SHİFT KOMBİNASYONU Türkçe Q klavyede alt tire nasıl yapılır?

Daha önce de söylediğimiz gibi, bilgisayarda noktalama işareti yapmak için belirli tuş kombinasyonları vardır. Örneğin; soru işareti yapmak için Shift + 0'ın yanındaki tuşa basılır. Böylece soru işareti ortaya çıkar. ''Türkçe Q klavye kullanılan bir bilgisayarda alt tire nasıl yapılır?'' sorusunun cevabı da tam da bu noktada belirir. PC'de alt tire yapmak için Shift + sayıların yer aldığı bölümde, üzerinde tire ve alt tire işaretlerinin yer aldığı tuşa basmanız yeterli olacaktır. Yani bu iki tuşa sırayla basmak, alt tireyi oluşturacaktır. Bu tuşa Shift tuşuna basmadan basarsanız da tire işaretini oluşturursunuz. Türkçe F klavyede alt tire nasıl yapılır?

Bilgisayar klavyesinde alt tire nasıl yapılır? sorusunun cevabını verirken Türkçe F klavye kullanan pek çok kişiyi de gözden kaçırmamak gerek. Zira Türkçe F klavyeyi kullananların sayısı da bir hayli fazla. Ülkemizdeki birçok kişinin bilgisayarında bu klavye var. Bu yüzden Türkçe F klavye kullanıyorsanız, alt tire yapmak için Q ve W tuşlarının hemen üstünde yer alan ve yine üzerinde tire, alt tire işaretleri bulunan tuşu gözünüze kestirmelisiniz. SHİFT + Q ve W'nın üzerindeki tire tuşuna basarak Türkçe F klavyede alt tire oluşturabilirsiniz. Böylece istediğiniz işaret ortaya çıkar. Oldukça kolay öyle değil mi?