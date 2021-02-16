HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Bilgisayarda iki nokta nasıl yapılır? Klavyede hangi tuşlar kullanılır?

Bilgisayarda iki nokta nasıl yapılır? Klavyede hangi tuşlar kullanılır?

16.02.2021 17:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bilgisayarda iki nokta nasıl yapılır? Klavyede hangi tuşlar kullanılır?

Noktalama işaretlerini bilmek kadar kullanmak da önemlidir. Konu bilgisayarda yazı yazmak ya da bir mail göndermek olduğunda, kritik bir konuya parmak basmak için iki nokta işareti (:) kullanılır. Peki bilgisayarda iki nokta nasıl yapılır? Gelin, anlatalım.

Bilgisayar kullanıcıları şunu iyi bilirler: Klavyeyi iyi kullanıyorsan bilgisayar dünyasında yerin her zaman vardır. Zira bilgisayarlar sadece oyun oynadığımız, birkaç video izleyip, üç beş dizinin bölümüne baktığımız aygıtlar değillerdir. Bilgiye ulaşmanın, bilgiyi paylaşmanın ve en önemlisi bilgiyi yazmanın en dijital yolu bilgisayarlardan geçer. Bu yüzden bilgisayarlarda metin de oluşturulur. Fakat konu metin olunca nokta, virgül ve iki nokta gibi noktalama işaretlerinin kullanımına dikkat etmek önemlidir. Çünkü bunlar, dilimizin olmazsa olmazı, yazılı iletişimin doğru bir şekilde gerçekleşebilmesinin en kritik noktasıdır. Ancak klavyeler üzerinde onlarca işaret ve sembol bulunduğundan bunların hepsinin tek bir tuş vasıtasıyla oluşturulması ne yazık ki mümkün değildir. Keşke mümkün olsa ama değil.

Klavyelerde en çok kullanılan noktalama işaretleri, nokta (.), virgül (,), noktalı virgül (;) ve iki noktadır. Ancak nokta ve virgül için tek başına bir tuş vardır. Böylece her iki noktalama işareti de herhangi bir ek tuşa gerek kalmadan, tek bir tuşa basarak oluşturulur. Ancak aynı şeyi iki nokta için söyleyemeyiz. Zira iki nokta için klavye tuş takımı üzerinde oluşturulmuş tek, herhangi bir özel tuş yoktur. Bu işaret, nokta tuşuyla birlikte oluşturulmaktadır. Diğer birçok noktalama işareti de tıpkı iki nokta gibi oluşabilmek adına ek bir tuşa gereksinim duyar.

Bilgisayarda iki nokta yapmanın (:) bazı yolları var. Bunların arasında herkesin kullandığı 2'li tuş kombinasyonu da bulunuyor. Siz klavyenizin başındaysanız, biz de sizlere bilgisayarda iki nokta üst üste yapmanın yollarını anlatmak için hazırız. Birazdan anlatacaklarımızı kulağınıza küpe yapabilirsiniz.

BİLGİSAYARDA İKİ NOKTA NASIL YAPILIR?

Bilgisayarda iki noktanın nasıl yapılacağı sorusunun cevabı oldukça basit. Bunun için soru işareti yapmak için veya daha birçok noktalama işaretini oluşturmak için kullandığımız 2'li tuş kombinasyonunu kullanmamız şart. Burada karşımıza yine ''Shift'' tuşu karşımıza çıkıyor. Bu tuşun faydaları oldukça fazla.

Bilgisayarda iki nokta yapmak için ise önce yukarıda da bahsettiğimiz Shift tuşuna ve Shift tuşunun hemen yanında yer alan nokta tuşuna (.) basmanız gerekiyor. Shift tuşu, klavyenin üzerinde belirtilmektedir. Nokta tuşunun üzerinde ise iki nokta ve nokta işareti bulunur. Siz de bu iki tuşa, yani Shift ve nokta tuşuna (.) basarsanız sihir gerçekleşecek ve ekranınızda iki nokta üst üste (:) işareti oluşacak. İşte klavye üzerinden gerçekleştireceğiniz işlem bu kadar basit. Sizce de kolay öyle değil mi?

Tekrar hatırlatmakta fayda var; Klavyede iki nokta üst üste (:) işareti Shift + Nokta (.) tuşuna basılarak oluşturulur.

q klavye iki nokta ust uste

Eğer klavyenizin sağ tarafında nümerik tuşlar varsa ALT + 5 + 8 tuşlarına basarak da iki nokta üst üste işareti oluşturabilirsiniz.

F klavyede iki nokta nasıl yapılır?
F klavyede ise iki nokta üst üste yapmak için ise Shift tuşunun iki yanında yer alan ve üzerinde iki nokta ve nokta işareti bulunan tuşa basmak yeterli olacaktır.

F klavyede iki nokta üst üste

BİR YOLU DAHA VAR

Eğer klavyenizde nokta tuşu veya Shift tuşu çalışmıyor ise arama motorları aracılığıyla yine iki nokta işaretini kullanabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey bir arama motoruna girip, arama çubuğuna iki nokta yazmak. Burada karşınıza iki nokta işareti ile oluşturulan metinler çıkacak. Bu metinlerin içerisinden iki nokta (:) işaretini seçip sağ tıklayın. Sonra söz konusu işareti kopyalayın ve noktalama işaretini koymak istediğiniz yere yapıştırın. Böylece klavyenizdeki 2'li kombinasyonlar çalışmasa bile bilgisayarda iki nokta işaretini oluşturabilecek ve görevinizi tamamlayacaksınız. Bu alternatif yollardan biri olarak öne çıkmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı
Türkiye müjdesi gelmişti! İşte ihtiyacınız olan her şeyTürkiye müjdesi gelmişti! İşte ihtiyacınız olan her şey
Yurtiçi Kargo iletişim hattı, şikayet numarası, çağrı merkeziYurtiçi Kargo iletişim hattı, şikayet numarası, çağrı merkezi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Altın ne kadar olacak? Ünlü analistten çarpıcı tahmin!

Altın ne kadar olacak? Ünlü analistten çarpıcı tahmin!

Son hali gündem oldu! Somer Şef'ten bomba yorum

Son hali gündem oldu! Somer Şef'ten bomba yorum

Yol açılamıyor! Araç kuyruğu 30 km'yi geçti

Yol açılamıyor! Araç kuyruğu 30 km'yi geçti

Canlı yayında yakalandı: Polis geldi, yayını kesin

Canlı yayında yakalandı: Polis geldi, yayını kesin

Devlet Bahçeli'den Halk TV'ye: PKK TV'si haline gelmiştir

Devlet Bahçeli'den Halk TV'ye: PKK TV'si haline gelmiştir

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Diğer Haberler

İnternet kafeler kripto para madenciliği yapmaya başladı!

Bir dönemin gözdesi internet kafeler bakın ne hale geldi!

İşte Türkiye'de beta süreci başlayan GeForce Now'ın sistem gereksinimleri!

Türkiye müjdesi gelmişti! İşte ihtiyacınız olan her şey

Doğu Anadolu Gözlemevi'nde ilk ışık için sona gelindi!

Dev projede sona gelindi!

Unreal Engine'de oyun yapma testi! Acer Predator Helios 300 vs Nitro 5

Unreal Engine'de oyun yapma testi!

İştahlar yine kabardı: Android 12'nin tatlı adı ortaya çıktı!

''Yeşil robot''un yeni adı iştahları kabarttı!

OnePlus'ın kurucusu Carl Pei'den sürpriz adım: Nothing, Essential'ı satın aldı!

Sürpriz adım! Ünlü telefon şirketi satıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.