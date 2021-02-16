Bilgisayarda iki nokta nasıl yapılır? Klavyede hangi tuşlar kullanılır?

Bilgisayar kullanıcıları şunu iyi bilirler: Klavyeyi iyi kullanıyorsan bilgisayar dünyasında yerin her zaman vardır. Zira bilgisayarlar sadece oyun oynadığımız, birkaç video izleyip, üç beş dizinin bölümüne baktığımız aygıtlar değillerdir. Bilgiye ulaşmanın, bilgiyi paylaşmanın ve en önemlisi bilgiyi yazmanın en dijital yolu bilgisayarlardan geçer. Bu yüzden bilgisayarlarda metin de oluşturulur. Fakat konu metin olunca nokta, virgül ve iki nokta gibi noktalama işaretlerinin kullanımına dikkat etmek önemlidir. Çünkü bunlar, dilimizin olmazsa olmazı, yazılı iletişimin doğru bir şekilde gerçekleşebilmesinin en kritik noktasıdır. Ancak klavyeler üzerinde onlarca işaret ve sembol bulunduğundan bunların hepsinin tek bir tuş vasıtasıyla oluşturulması ne yazık ki mümkün değildir. Keşke mümkün olsa ama değil. Klavyelerde en çok kullanılan noktalama işaretleri, nokta (.), virgül (,), noktalı virgül (;) ve iki noktadır. Ancak nokta ve virgül için tek başına bir tuş vardır. Böylece her iki noktalama işareti de herhangi bir ek tuşa gerek kalmadan, tek bir tuşa basarak oluşturulur. Ancak aynı şeyi iki nokta için söyleyemeyiz. Zira iki nokta için klavye tuş takımı üzerinde oluşturulmuş tek, herhangi bir özel tuş yoktur. Bu işaret, nokta tuşuyla birlikte oluşturulmaktadır. Diğer birçok noktalama işareti de tıpkı iki nokta gibi oluşabilmek adına ek bir tuşa gereksinim duyar.

Bilgisayarda iki nokta yapmanın (:) bazı yolları var. Bunların arasında herkesin kullandığı 2'li tuş kombinasyonu da bulunuyor. Siz klavyenizin başındaysanız, biz de sizlere bilgisayarda iki nokta üst üste yapmanın yollarını anlatmak için hazırız. Birazdan anlatacaklarımızı kulağınıza küpe yapabilirsiniz. BİLGİSAYARDA İKİ NOKTA NASIL YAPILIR? Bilgisayarda iki noktanın nasıl yapılacağı sorusunun cevabı oldukça basit. Bunun için soru işareti yapmak için veya daha birçok noktalama işaretini oluşturmak için kullandığımız 2'li tuş kombinasyonunu kullanmamız şart. Burada karşımıza yine ''Shift'' tuşu karşımıza çıkıyor. Bu tuşun faydaları oldukça fazla. Bilgisayarda iki nokta yapmak için ise önce yukarıda da bahsettiğimiz Shift tuşuna ve Shift tuşunun hemen yanında yer alan nokta tuşuna (.) basmanız gerekiyor. Shift tuşu, klavyenin üzerinde belirtilmektedir. Nokta tuşunun üzerinde ise iki nokta ve nokta işareti bulunur. Siz de bu iki tuşa, yani Shift ve nokta tuşuna (.) basarsanız sihir gerçekleşecek ve ekranınızda iki nokta üst üste (:) işareti oluşacak. İşte klavye üzerinden gerçekleştireceğiniz işlem bu kadar basit. Sizce de kolay öyle değil mi?