HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Bilgisayardaki gereksiz dosyalar nasıl silinir? Windows ve Mac bilgisayardaki gereksiz dosyaları silme

Bilgisayardaki gereksiz dosyalar nasıl silinir? Windows ve Mac bilgisayardaki gereksiz dosyaları silme

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
23.12.2024 18:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde farklı işletim sistemine sahip çeşitli bilgisayarlar vardır. Windows bilgisayarlarda Windows işletim sistemi kullanılırken, Mac’ler ise MacOS işletim sistemi ile çalışmaktadır. Bu bilgisayarlarda zaman içinde işlevini yitirmiş olan çeşitli dosyalar birikebilmektedir. Bu birikim cihazlara zarar verebileceği için kullanıcılar bu dosyaları silmek isteyebilir. Peki, bilgisayardaki gereksiz dosyalar nasıl silinir, Windows ve Mac bilgisayardaki gereksiz dosyaları silme işlemi nasıl yapılır?

Bilgisayardaki gereksiz dosyalar nasıl silinir? Windows ve Mac bilgisayardaki gereksiz dosyaları silme

Teknolojik cihazlar arasında ön plana çıkan cihazlardan biri bilgisayarlardır. Masaüstü bilgisayarların yanı sıra birçok kişi dizüstü, netbook gibi farklı modelleri de kullanmaktadır. Mac ve Windows bilgisayar kullanıcıları belirli dönemlerde cihazlarında donma, yavaşlama gibi sorunlar ile karşılaşabilmektedir. Bu durumun görülmesinin altında yatan nedenlerinden biri arka planda gereksiz dosyaların varlığıdır. Bu dosyalar bilgisayardan silinerek, cihazın performansı eski haline getirilebilir.

Bilgisayardaki gereksiz dosyalar nasıl silinir?

Teknolojik cihazlar arasında bulunan bilgisayarlarda zaman zaman bazı sorunlar görülebilmektedir. Bu sorunlar cihazın donanımından kaynaklı olabileceği gibi sistemsel de olabilmektedir. Sistemsel sorunlarda genellikle gereksiz dosyaların varlığı ön plandadır. Bu dosyalar cihazdan silinmediğinde zaman içinde sisteme zarar verebilmektedir. Bu durum gerek Mac gerekse Windows işletim sistemine sahip bilgisayar kullanıcıları doğrudan olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Bilgisayarlarda kullanılmayan birçok program, yazılım gibi dosyalar, depolama alanını işgal ederek, alanın dolmasına neden olabilir. Bilgisayarların sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için bu gereksiz dosyaların cihazdan kaldırılması gerekebilir. Bu işlem bazı programlar aracılığı ile yapılabileceği gibi cihazın kendine özgü özellikleri kullanılarak da yapılabilir.

Windows bilgisayarda gereksiz dosyalar nasıl silinir?

Masaüstü bilgisayar denildiğinde ilk akla gelen teknolojik cihaz Windows işletim sistemiyle çalışan cihazlardır. Microsoft tarafından kullanıcılara sunulmuş olan bu işletim sistemi birçok önemli özelliği bünyesinde barındırmaktadır. Bu özelliklerinden biri sistem hafızasını ve depolama alanını dolduran gereksiz dosyaları silme özelliğidir. Bu bağlamda Windows bilgisayardaki gereksiz dosyaları silme işlemi için yapılması gerekenler şöyledir:

  • Öncelikli olarak “Ayarlar” kısmına giriş yapıp, sonrasında “Sistem” bölümüne geçiş yapınız.
  • Karşınıza çıkan menüde “Depolama” yazan yeri bulunuz ve bu kısımdan “Bu bilgisayar” seçeneğine tıklayınız.
  • Bu aşamada Windows tarafından bellekte bulunan dosyalar üzerinde tarama işlemi yapılacaktır.
  • Ardından karşınıza çıkan listede “Geçici dosyalar” kısmına basınız. Bu kısımda gereksiz olan dosyaları seçiniz ve ardından “Kaldır” bölümüne dokununuz.
  • Kaldır seçeneğine tıkladıktan sonra gereksiz dosyalar bilgisayarınızdan silinecektir.

Mac bilgisayarda gereksiz dosyalar nasıl silinir?

Bilgisayarda gereksiz dosyalar bulunduğu sürece cihazın performansında önemli ölçüde düşüş görülebilmektedir. Bu durum Windows bilgisayarlar için geçerli olduğu gibi Mac bilgisayarlar içinde geçerlidir. Bu bağlamda Mac bilgisayardaki gereksiz dosyaları silme işlemi için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir:

  • Mac bilgisayarlarda gereksiz dosyaları silmek için ilk yapılması gereken Apple menüsü kısmına tıklamaktır.
  • Ardından “Sistem Ayarları” bölümüne tıklayıp, sonrasında “Genel” kısmına giriş yapınız.
  • Bir sonraki aşamada “Depolama” bölümüne basınız.
  • Bu bölümde karşınıza belgeler, uygulamalar gibi birçok farklı kategori çıkacaktır.
  • Bu kategorilerin içinde yer alan verileri görmek için daire içinde i harfinin olduğu “Bilgi” simgesine tıklayınız.
  • Son olarak silmek istediğiniz dosyaları seçiniz ve silme işlemini tamamlayınız.
Anahtar Kelimeler:
bilgisayar mac windows
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kirası yüzde 44 arttı ama yine de 1500 lirayı bulamadı! 9 emekli maaşı ve 7 asgari ücret detayı... İşte Erbaş'ın kirası

Kirası yüzde 44 arttı ama yine de 1500 lirayı bulamadı! 9 emekli maaşı ve 7 asgari ücret detayı... İşte Erbaş'ın kirası

G.Saray Adalı'yı tebrik bile etmedi! Seçim sonrası büyük tepki: Bu vatan hainliğidir!

G.Saray Adalı'yı tebrik bile etmedi! Seçim sonrası büyük tepki: Bu vatan hainliğidir!

'Kafama silah dayayıp bileziklerimi çaldılar' dedi! Tüm ekipler alarma geçti: Ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı

'Kafama silah dayayıp bileziklerimi çaldılar' dedi! Tüm ekipler alarma geçti: Ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı

Eski belediye başkanı ve oğlunun katili 19 yıl sonra yakalandı

Eski belediye başkanı ve oğlunun katili 19 yıl sonra yakalandı

İşlem hacimleri 2 milyar TL'den fazla! Bungalov çetesi çökertildi: Lüks yaşamları gözden kaçmadı

İşlem hacimleri 2 milyar TL'den fazla! Bungalov çetesi çökertildi: Lüks yaşamları gözden kaçmadı

Kule, pilotları uyarmış; hemen sonrasında 'imdat' çağrısı gelmiş

Kule, pilotları uyarmış; hemen sonrasında 'imdat' çağrısı gelmiş

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.