Bilgisayardaki gereksiz dosyalar nasıl silinir? Windows ve Mac bilgisayardaki gereksiz dosyaları silme

Teknolojik cihazlar arasında ön plana çıkan cihazlardan biri bilgisayarlardır. Masaüstü bilgisayarların yanı sıra birçok kişi dizüstü, netbook gibi farklı modelleri de kullanmaktadır. Mac ve Windows bilgisayar kullanıcıları belirli dönemlerde cihazlarında donma, yavaşlama gibi sorunlar ile karşılaşabilmektedir. Bu durumun görülmesinin altında yatan nedenlerinden biri arka planda gereksiz dosyaların varlığıdır. Bu dosyalar bilgisayardan silinerek, cihazın performansı eski haline getirilebilir.

Bilgisayardaki gereksiz dosyalar nasıl silinir?

Teknolojik cihazlar arasında bulunan bilgisayarlarda zaman zaman bazı sorunlar görülebilmektedir. Bu sorunlar cihazın donanımından kaynaklı olabileceği gibi sistemsel de olabilmektedir. Sistemsel sorunlarda genellikle gereksiz dosyaların varlığı ön plandadır. Bu dosyalar cihazdan silinmediğinde zaman içinde sisteme zarar verebilmektedir. Bu durum gerek Mac gerekse Windows işletim sistemine sahip bilgisayar kullanıcıları doğrudan olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Bilgisayarlarda kullanılmayan birçok program, yazılım gibi dosyalar, depolama alanını işgal ederek, alanın dolmasına neden olabilir. Bilgisayarların sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için bu gereksiz dosyaların cihazdan kaldırılması gerekebilir. Bu işlem bazı programlar aracılığı ile yapılabileceği gibi cihazın kendine özgü özellikleri kullanılarak da yapılabilir.

Windows bilgisayarda gereksiz dosyalar nasıl silinir?

Masaüstü bilgisayar denildiğinde ilk akla gelen teknolojik cihaz Windows işletim sistemiyle çalışan cihazlardır. Microsoft tarafından kullanıcılara sunulmuş olan bu işletim sistemi birçok önemli özelliği bünyesinde barındırmaktadır. Bu özelliklerinden biri sistem hafızasını ve depolama alanını dolduran gereksiz dosyaları silme özelliğidir. Bu bağlamda Windows bilgisayardaki gereksiz dosyaları silme işlemi için yapılması gerekenler şöyledir:

Öncelikli olarak “Ayarlar” kısmına giriş yapıp, sonrasında “Sistem” bölümüne geçiş yapınız.

Karşınıza çıkan menüde “Depolama” yazan yeri bulunuz ve bu kısımdan “Bu bilgisayar” seçeneğine tıklayınız.

Bu aşamada Windows tarafından bellekte bulunan dosyalar üzerinde tarama işlemi yapılacaktır.

Ardından karşınıza çıkan listede “Geçici dosyalar” kısmına basınız. Bu kısımda gereksiz olan dosyaları seçiniz ve ardından “Kaldır” bölümüne dokununuz.

Kaldır seçeneğine tıkladıktan sonra gereksiz dosyalar bilgisayarınızdan silinecektir.

Mac bilgisayarda gereksiz dosyalar nasıl silinir?

Bilgisayarda gereksiz dosyalar bulunduğu sürece cihazın performansında önemli ölçüde düşüş görülebilmektedir. Bu durum Windows bilgisayarlar için geçerli olduğu gibi Mac bilgisayarlar içinde geçerlidir. Bu bağlamda Mac bilgisayardaki gereksiz dosyaları silme işlemi için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir: