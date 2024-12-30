Bilgisayardan slayt nasıl yapılır? Windows ve Mac bilgisayardan slayt yapma

Gerek gündelik hayatta gerekse iş hayatında yaygın olarak kullanılan teknolojik cihazların başında bilgisayarlar gelmektedir. Farklı modele, tasarıma ve özelliklere sahip olan bu cihazlar sayesinde pek çok işlem kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Günümüzde en sık kullanılan bilgisayarlardan biri Mac, bir diğeri ise Windows bilgisayarlardır. Her iki bilgisayarda da sıklıkla ihtiyaç duyulan işlemlerden biri slayt sunumlarıdır. Slayt gösterilerini yapabilmek için birkaç adımın uygulanması yeterlidir.

Bilgisayardan slayt nasıl yapılır?

Günümüzde en sık kullanılan teknolojik cihazlardan biri bilgisayarlardır. Hem günlük hem de çalışma yaşamında oldukça gerekli olan bu cihazlar aracılığı ile çeşitli pek çok işlem hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu işlemlerden biri daha çok iş hayatında gereksinim duyulan slayt gösterisidir.

Sunum aracı olarak tabir edilen slayt gösterisi, grafikten tabloya, metinlerden videoya kadar birçok farklı içeriği bünyesinde barındırmaktadır. Özellikle iş hayatında bir hayli önemli olan bu sunum aracı sayesinde insanlar herhangi bir konu hakkında bilgi verirken bu bilgileri slayt gösterisi oluşturarak sunmaktadır. Slaytlarda çeşitli animasyon içerikleri kullanılabileceği gibi birbirinden dikkat çekici geçiş efektleri de kullanılabilmektedir. Mac ve Windows bilgisayar kullanıcıları, cihazları üzerinden çeşitli konular hakkında slayt gösterisi kolay bir şekilde hazırlayabilmektedir.

Windows bilgisayardan slayt nasıl yapılır?

Windows bilgisayar aracılığı ile yapılabilecek birçok farklı işlem vardır. Bu işlemlerden biri belirli konular için tercih edilen slayt gösterisidir. Slayt gösterisince yaygın olarak kullanılan uygulama ise PowerPoint olarak bilinmektedir. Windows bilgisayardan slayt yapma işlemini yapmak isteyen kullanıcıların izlemesi gereken adımlar şöyledir:

İlk önce PowerPoint uygulamasını açınız.

Eğer bir hesabınız yoksa uygulamaya girmeden önce hesap oluşturmanız gerekir. Hesabınız varsa giriş yaparak, devam ediniz.

Ardından bir şablon tercih ediniz ve “Boş sunu” yazan yere tıklayınız.

Bu aşamada sizlerden slayt gösteriniz için ana başlık ve alt başlık girmeniz istenecektir.

Başlık girerken yazı tipinin rengi ile boyutunu değiştirmek için üzerine tıklamanız yeterlidir.

Sonrasında “Yeni slayt” yazan yere basınız. Ardından “Ekle” menüsü kısmından ekleyeceğiniz tablo gibi içerikler varsa onları seçiniz.

“Tasarım” menüsünde ise arka planı ya da ilk başta seçtiğiniz şablonu değiştirebilir, “Geçişler” menüsü aracılığı ile efekt belirleyebilirsiniz.

Bir başka tercih edebileceğiniz menü ise “Animasyon” menüsüdür. Tüm menülere tek tek girip ihtiyacınız olan içerikleri seçebilirsiniz.

Son olarak “Dosya” menüsüne tıklayıp, hazırladığınız slayt sunumunu kaydetmek için “Kaydet” kısmına basıp, işlemi tamamlayabilirsiniz.

Mac bilgisayardan slayt nasıl yapılır?

Günümüzde pek çok kişi Mac bilgisayarları hem gündelik hayatlarında hem de iş yaşamında yaygın olarak kullanmaktadır. Mac bilgisayarlar aracılığı ile en sık yapılan işlemlerden biri slayt gösterisi oluşturmaktır. Bu bağlamda Mac bilgisayardan slayt yapma işlemi için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir: