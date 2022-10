Bilgisayarına dahili ssd takmakla uğraşmak istemeyenler için harici SSD modelleri

Teknolojinin günden güne gelişmesiyle üretilen veriler, geçmişe göre daha yüksek boyutlarda oluyor. Bu durum, bir süre sonra bilgisayarlarda disk kapasitesinin yetersizliğini ortaya çıkarıyor. Ancak haricî SSD ürünleriyle bu sorunu çözmek mümkün. "Haricî SSD nedir?" ve "Haricî SSD ne işe yarar"? diye sorarsanız hemen cevaplayalım: Bilgisayarınıza takabileceğiniz taşınabilir bir bellek olan bu ürünler, haricî SSD takma yöntemi sayesinde bilgisayarda var olan disk kapasitesi artırır. Gelin, birbirinden kaliteli haricî SSD modellerine birlikte bakalım.

1. Kalitesiyle adından söz ettiren: SanDisk 1 TB Taşınabilir Haricî SSD

SanDisk 1 TB Taşınabilir Haricî SSD, bilgisayarda yaşanan disk kapasitesi sorunu için önerilen şahane ürünlerden biri. 520 MB/sn’ye kadar okuma hızıyla cihaz, uzun süre boyunca dosya aktarımını beklemenize engel olur. Disk kapasitesinin 1 TB olması sayesinde istediğiniz tüm dosyalarınızı bu haricî SSD içinde yedekleyebilirsiniz. Ürünün kolayca taşınması ise kullananların beğenisini kazanıyor. Tüm bu özellikleri ile Sandisk tarafından üretilmiş haricî SSD, en iyi haricî SSD harddiskler listelerinin başında geliyor. Ürünü detaylıca inceleyip sepetinize eklemenizi öneririz.

2. Kaliteli ve sağlam: Samsung T7 Mu-pc500h/ww 500 GB USB 3.2 2.5" Mavi Taşınabilir SSD

Alacağınız haricî SSD harddiskin son derece sağlam olmasını mı istiyorsunuz? Öyleyse sizi Samsung T7 Mu-pc500h/ww 500 GB USB 3.2 2.5" Mavi Taşınabilir SSD modeli ile tanıştıralım. Metal malzeme kullanılarak tasarlanmış ürün, sağlam yapısıyla uzun süreli kullanım vadediyor. 500GB’lık hafızası ile standart bir kullanıcının her ihtiyacını görebilecek bir disk boyutu sunuyor. Verilerinizi korumanıza ve uzun yıllar boyunca saklamanıza yardımcı olan cihazı, oldukça küçük boyutu sayesinde kolayca taşıyabilirsiniz.1050 MB/sn’ye kadar dosya aktarım hızı sunması ise ürünü rakiplerinden farklı kılan özelliklerinden biri.

3. Söz konusu hız olunca akla ilk gelen: Samsung 870 EVO 500 GB SATA 2,5 inç dahili Solid State Drive (SSD)

Vakit sizin için değerli ve yüksek kapasiteli dosyaların aktarımını beklemek istemiyorsanız Samsung 870 EVO 500 GB SATA 2,5 inç dahili Solid State Drive (SSD), âdeta sizin için biçilmiş kaftan. 560 MB/sn’ye varan okuma hızına sahip ürün sayesinde dosyalarınızı neredeyse göz açıp kapayıncaya kadar diskinize aktarabileceksiniz. USB 3.2 desteği ile aktarım hızını destekleyen cihaz, haricî SSD tavsiye isteyenler için ön plana çıkıyor. "Haricî SSD nasıl kullanılır?" diye soruyorsanız hemen yanıtlayalım: Ürünün içinden çıkan USB kabloyu diske ve bilgisayarına takmanız ürünü kullanmanız için yeterli.

4. En iyi modeller arasında bulunan: ASUS Rog Strix Arion 1 TB M.2 Nvme Haricî SSD Taşınabilir Disk

Eğer sıradan bir haricî SSD’ye göre daha hızlı bir ürüne ihtiyacınız varsa sıradaki önerimiz tam size göre! ASUS Rog Strix Arion 1 TB M.2 Nvme Haricî SSD Taşınabilir Disk, ihtiyacınız olan her şeyi size sunmak için tasarlanmış bir ürün. 2000 MB/sn ve üstüne çıkan okuma hızı ve 1000MB/sn’nin üzerinde yazma hızıyla dosyalarınızı hızla aktarabilirsiniz. Ürün, ekstra dönüştürücüler almanıza gerek kalmadan kutusundan çıkan USB-C to C ve USB-C to A aparatları sayesinde her türlü cihazla uyumlu. Haricî SSD’ye Windows kurmak ise bir oyun yüklemek kadar kolay.

5. Portatif tasarımıyla: SSK 1TB Taşınabilir Haricî SSD

Yanınızda rahatlıkla taşıyabileceğiniz haricî bir SSD arıyorsanız SSK 1TB Taşınabilir Haricî SSD tam da bunun için tasarlanmış ürün. Dikey tasarımı sayesinde çantanızda fazla yer kaplamaz ve istediğiniz her yere rahatlıkla götürebilirsiniz. 550MB/sn okuma ve yazma hızıyla fotoğraflarınızı ve videolarınızı hızla aktarabilirsiniz. Alüminyum kaplamadan üretilmiş bir dış yüzeye sahip olduğu için ürün, darbelere ve düşmelere karşı oldukça dayanıklı. Üzerinde bulunan göstergeler sayesinde veri aktarım durumunu görebilir ve bu sayede aktarım durumunu sürekli kontrol etmek zorunda kalmazsınız.

6. Kolay kullanımıyla: Seagate One Touch SSD, 500 GB, Taşınabilir Haricî SSD

Hiçbir kuruluma gerek olmadan kullanabileceğiniz Seagate One Touch SSD, 500 GB, Taşınabilir Haricî SSD; pek çok özellik ile alıcıya ulaşıyor. 500 GB hafızasıyla ihtiyacınız olan depolama alanını sunan cihaz, Windows ve Mac fark etmeksizin tüm işletim sistemlerinde sorunsuz çalışıyor. 1030MB/sn’lik yazma ve okuma hızıyla fotoğraf ve videolarınızın aktarımını hızlı bir şekilde sağlıyor. Ürün, bir yıllık Mylio Create ve iki aylık Adobe CC Photography planı üyeliği sunarak yaratıcılığınızı destekliyor. Ek olarak üç yıllık garanti süresi sayesinde kullanım esnasında oluşabilecek zararlar konusunda kullananların güvenini kazanıyor.

7. Hem kullanışlı hem şık: Samsung 2tb T7 Shield USB 3.2 Bej (okuma 1050mb / Yazma 1000mb) Haricî SSD

Aldığınız hiçbir disk dosyalarınızı saklamanıza yetmiyor mu? Samsung 2tb T7 Shield USB 3.2 Bej (okuma 1050mb / Yazma 1000mb) Haricî SSD, bu sorundan kurtulmanızı sağlıyor. USB 3.2 desteği ve 1000MB/sn üstü okuma ve yazma hızıyla ürün, dosyalarınız ne kadar büyük olursa olsun onları hızla aktarabiliyor. Ürünün en göze çarpan özelliği ise minimal tasarımı. Şık görünümü ve bej rengi ile neredeyse göz dolduran cihaz, âdeta verimliliği ve şıklığı bir araya getirmek için tasarlanmış. Fotoğraf ya da video gibi yüksek boyutlu dosyalar ile uğraşıyorsanız cihaz, dosyalarınızın güvenliği için tercih edebileceğiniz ürünlerden biri.

8. Oyuncular için özel tasarım: Seagate Firecuda Gaming SSD

Haricî SSD’den oyun oynamayı istiyorsanız sıradaki önerimiz tam size göre! Seagate Firecuda Gaming SS, tüm şüphelerinizi gidermek ve oyunlarınızın keyfini doyasıya çıkarmanız için tasarlanmış. 2000MB/sn yazma ve okuma hızı ile ürün, haricî SSD en hızlı modelleri listelerinde adından söz ettiriyor. 2 TB disk kapasitesi sayesinde yüksek boyutlu oyunları dilediğiniz gibi yükleyip oynayabilirsiniz. Oyuncuların sevdiği RGB LED ışıklara sahip cihaz, alüminyum kaplaması sayesinde dayanıklı bir yapı sergiliyor. Bunun yanı sıra oyun oynayanlar için bir problem hâline gelen ısınma sorununu da cihaz, iyi bir ısı dağılım sistemiyle çözüyor.

9. Küçük oluşuyla dikkat çeken: Kingston HyperX Savage SHSX100/480G Haricî Taşınabilir SSD

Küçük boyutta üretilmiş bir haricî SSD mi arıyorsunuz? Kingston HyperX Savage SHSX100/480G Haricî Taşınabilir SSD, minik oluşuyla aradığınız ürün olabilir. 480 GB disk kapasitesi ile ürün, büyük boyutlu dosyalarınızın bilgisayarınızda kapladığı alandan kurtulmasını sağlar. 500 MB/sn yazma ve 480MB/sn okuma hızıyla ortalama bir hızda verilerinizin aktarımını gerçekleştirir. Windows, Mac ve Linux gibi bilgisayar işletim sistemlerine ek olarak Xbox One ve PS4 gibi konsollara da uyumluluk göstererek kullananların beğenisini kazanıyor. Eğer küçük boyutlu ve her platformda kullanılabilir bir SSD arıyorsanız bu ürünü sepetinize ekleyebilirsiniz.

10. Kredi kartından bile küçük: Sabrent 512GB Rocket Nano Haricî Alüminyum SSD

Sabrent 512GB Rocket Nano Haricî Alüminyum SSD, 6,88 x 2,79 x 1,19 santimetrelik boyutuyla üretilmiş. Küçük oluşu sayesinde hem çantanızda hem cebinizde neredeyse hiç yer kaplamayan ürün ile dosyalarınız her zaman yanınızda olacak. 512 GB disk kapasitesi sağlayan Sabrent markalı SSD, 1000MB/sn’ye kadar veri yazma ve okuma hızı sunar. Eğer sizin de her yere rahatça götürebileceğiniz bir haricî SDD’ye ihtiyacınız varsa en iyi haricî SSD modelleri arasında yer alan bu cihazı detaylıca inceleyip sepetinize ekleyebilirsiniz.