Bilgisayarına ekstra ekran eklemek isteyenler ya da laptop ekranı yetmeyenler için kaliteli monitör çeşitleri

Küçük laptop ekranında çalışmaktan hoşlanmayan ve ikinci bir ekrana ihtiyaç duyunlar, harici monitör modellerine yöneliyor. Birçok marka, farklı kullanım amaçlarına uygun kaliteli ve performans odaklı monitör modelliyle dikkat çekiyor. Monitör seçiminde ekran boyutu, tasarımı ve görsel kalitesi gibi ayrıntılara dikkat etmek gerekiyor. Hazırsanız en iyi monitör modellerine yer verdiğimiz yazımızı incelemeye başlayalım!

1. Kaliteyi deneyimleyin: ASUS TUF Gaming VG279QR 27 inç Oyun Monitörü

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"En kaliteli oyuncu monitörü hangisi?" sorusunu soranlara sıklıkla tavsiye edilen ASUS TUF Gaming VG279QR 27 inç Oyun Monitörü, sade ve modern tasarımıyla her ortama kolayca uyum sağlıyor. 27 inçlik boyutu sayesinde geniş açılı görsellik sunan model, 165 Hz yenileme hızıyla dikkat çekiyor. Shadow Boost teknolojisi sayesinde karanlık alanları otomatik aydınlatıp fazla parlak alanlarda da ışık dengelemesi yapabiliyor. Modelin en önemli özelliği, kullanıcı tercihine göre şekillendirilebilmesi. Kolayca yükseltilip alçaltılabilen model, eğilerek istenen açıya doğru da çevrilebiliyor. Böylece en rahat edilen şekilde kullanılabiliyor.

2. Muhteşem görsellik: LENOVO L27e-30 27 inç 4ms 75 Hz IPS HDMI Vga FreeSync IPS Monitör

Monitör seçiminde ilk tercihi kaliteli görsellik olanların mutlaka göz atması gereken modeller arasında LENOVO L27e-30 27 inç 4ms 75 Hz IPS HDMI Vga FreeSync IPS Monitör yer alıyor. 3 taraflı kenarsız tasarımıyla son derece zarif bir görünüm sunan model, özellikleriyle de kullanıcılarını mutlu etmeyi başarıyor. Ürün, 1080 piksel full HD çözünürlük sunarak yüksek kalitede bir seyir deneyimi yaşatıyor. IPS teknolojisi kullanan model, renk konusunda da etkileyici bir performans sergiliyor. Ürünün ön kısmında telefon tutucu alan bulundurması, ürüne önemli pratiklik kazandırıyor.

3. Oyuncuların vazgeçilmezi: MSI OPTIX G27CQ4 Gaming Monitör

Bilgisayar alanında birbirinden başarılı ürünleriyle tanınan MSI markası, kullanıcılarına müthiş bir performans sağlayacak MSI OPTIX G27CQ4 Gaming Monitör modeliyle oyun deneyimini zenginleştiriyor. 178 derecelik geniş ve kavisli açısıyla oyunculara gerçekçi bir oyun deneyimi yaşatan model, daha az mavi ışık teknolojisiyle gözleri yormuyor. MSI Anti-Flicker teknolojisi, ekranda meydana gelebilecek titremeleri en düşük seviyeye indirerek oyun ve seyir deneyimini ideal bir düzeye taşıyor. Modelin en önemli özelliği, renk gamını en iyi şekilde ayarlayabilmesi. Böylece her detay daha belirgin bir şekilde görülüyor.

4. Kullanıcı dostu özellikler: Philips 272E2FA 27 inç Full HD IPS Monitör

Hem ofis hem ev ortamları için ideal bir monitör seçeneği olan Philips 272E2FA 27 inç Full HD IPS Monitör, başarılı ve performans odaklı özellikleri sayesinde kullanıcılarına eşsiz bir kullanım deneyimi vadediyor. Model, 4K ultra HD çözünürlüğüyle yüksek kaliteli görsellik sunuyor. Ultra geniş renk özelliğine sahip ürün, her rengi en iyi şekilde yansıtabiliyor. Flicker-free özelliği, ekran titreşimlerini azaltarak konforlu bir izleme deneyimi sunuyor. Kaliteli görselliğiyle kullanıcıları memnun eden model, oyun konusunda da etkileyici bir performans sergileyerek tam destek sağlıyor.

5. Gözlerinizi koruyun: ASUS VA249HE 23.8 inç Full HD Monitör

Tercihini her zaman kaliteli ürünlerden kullananlara sıklıkla önerilen ASUS VA249HE 23.8 inç Full HD Monitör, en iyi monitör modelleri arasında zirvede yer alıyor. Asus markasının kalitesini taşıyan model, birbirinden etkileyici özellikleriyle kullanıcılarının yüzünü gülümsetiyor. Flicker-free ve mavi ışık filtresi gibi özellikleri, gözleri rahatsız edecek yoğunluktaki parlaklık ve renk ayarlarını optimize ediyor. Böylece ekrana uzun süre bakarak çalışması gerekenlere önemli bir kolaylık sağlıyor. 23.8 inçlik boyutuyla her yere kolayca sığabilen modelin ultra yüksek kontrast oranı sunması da cabası!

6. Pürüzsüz görüntü kalitesi: Monster Aryond 32 inç Gaming Monitör

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Oyun deneyimini daha eğlenceli hâle dönüştürmek isteyenlerin kesinlikle bir şans vermesi gereken Monster Aryond 32 inç Gaming Monitör, geniş ekranı ve başarılı özellikleriyle kullanıcılarına keyifli anlar sunuyor. Geliştirilmiş modları sayesinde ürün, yedi farklı ekran görüntüsü seçeneği sunarak kullanıcılara kolaylık sağlıyor. Yüksek parlaklık ve üst seviyedeki renk dengesiyle görsellerin daha canlı görülmesini sağlayan oyuncu monitörü, flicker-free teknolojisi sayesinde ışık titreşimini en düşük seviyeye indiriyor. Kavisli ve ince çerçeveli tasarımıyla dikkat çeken modelin düşük mavi ışık filtresi sayesinde göz sağlığına olumlu katkı sunması da önemli bir ayrıntı.

7. Kavisli monitör isteyenlere: Samsung 24 inç Crg5 4ms 144 Hz Full HD FreeSync Kavisli Gaming Monitör

"En iyi kavisli monitör hangisi?" sorusu sorulduğunda bir adım öne çıkan Samsung 24 inç Crg5 4ms 144 Hz Full HD FreeSync Kavisli Gaming Monitör, kalitesi ve başarılı özellikleriyle adından söz ettiriyor. 144 Hz yüksek yenileme hızıyla nefes kesici bir performans sunan model, düşük girdili gecikme modu sayesinde gecikmeleri en az seviyeye indiriyor. Oyunculara özel FPS, RTS ve RPG olmak üzere 3 farklı görüntü modu sunan monitör, farklı oyunlara kolayca adapte olabiliyor. Yüksek kontrast oranı sayesinde beyaz ve siyah renklerin daha net, kaliteli bir şekilde görülmesini sağlıyor.

8. Şık ve kullanışlı tasarım: CBOX 2360f-gaming 23.6 inç 144 Hz 1ms FreeSync Full HD Curved LED Monitör

Kalın çerçeveli monitörlerden hoşlanmayanların radarlarına hızlı bir giriş yapan CBOX 2360f-gaming 23.6 inç 144 Hz 1ms Freesync Full HD Curved LED Monitör, modern ve zarif tasarımıyla kullanıcılarından tam not alıyor. Geniş boyutu ve ideal görüş açısı sayesinde hem oyun oynarken hem iş projeleriyle uğraşırken kaliteli kullanım sunuyor. Hızlı tepki süresi vadeden ürün, donma ve yavaşlama gibi problemler yaşatmıyor. Titreşim giderme özelliğiyle de öne çıkan monitör, ekran başında uzun saatler boyunca çalışıldığında gözlerin çabuk yorulmasına engel oluyor. HDMI, display port ve type C girişleri sayesinde farklı cihazlarla kolayca etkileşime girebiliyor.