Bilgisayarında baldızının çıplak fotoğrafları bulunan enişteye 28 yıl hapis cezası

“Adalet yerini buldu sıra torunumu o soy isminden kurtarmakta”

Kararın ardından konuşan mağdur kızın annesi A.K. yaşadıkları süreci anlattı. Kızının yaklaşık 1 sene boyunca damadı tarafından tehdit edilerek taciz edildiğini yaklaşık 1 yıl da hukuk mücadelesi verdiklerini kaydeden anne, kararın kendilerini son derece memnun ettiklerini söyledi.

Mağdur anne A.K. evladı gibi gördüğü damatları tarafından kendilerine yaşatılan üzücü olayı anlattı.

Damadının kendilerine işten ayrılma konusunda yalan söylediğini belirten anne A.K., "Evladım dediğim damadım bize böyle bir acı yaşattı. Ben çocuğuna çok dikkat eden bir anneydim. Bu tür haberleri okuyunca çok üzülürdüm ama ’insan asla başıma gelmez’ demesin. Her şey geliyormuş insanın başına. Kızıma tehditle çok kötü şeyler yaşatmış. Biz olayı kızımın okuldaki öğretmenlerinden öğrendik. Damadım bize; şefine küfür ettiği için işten ayrıldığını söylemişti, meğer kızımın fotoğrafları çıkmış bilgisayarından. Büyük kızım olaydan sonra boşanma davası açtı. Çok şükür taciz dosyası bitti ve adalet yerini buldu. Sanığa 28 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Karar bütün ailemizin yüreğine su serpti. Şimdi sırada kızımı ve torunumu o adamın soyadından kurtarmak kaldı. En kısa zamanda kızımın boşanmasını yetkili mahkemelerden istiyorum. Çünkü boşanma için bu davayı bekliyorlardı. Torunumun da soyadını değiştirmek istiyorum. Ayrıca kızları benim kızım gibi taciz edilen annelere de seslenmek istiyorum. Asla çocuklarınıza kızmayın. Onlar biz kızarız diye yaşadıklarını gizliyor. Benim kızım bizden çekindiği için bir yıl çekti bu işkenceyi. Ama bize söyleseydi, bir sene önce bitecekti yaşadıkları. Kızlarımızı kaybetmeyelim, kızlarımızı kazanalım. Onlara sahip çıkalım” dedi.