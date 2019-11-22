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Bilgisayarında DEAŞ’a katılanların listesi çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 13:09 | Son Güncelleme

MERSİN’de DEAŞ terör örgütünün hücre evi yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bir örgüt üyesinin bilgisayarında, ülkelerden DEAŞ’a katılanların listesi çıktı.

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de DEAŞ terör örgütünün hücre evi yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bir örgüt üyesinin bilgisayarında, ülkelerden DEAŞ’a katılanların listesi çıktı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ'in hücre evi yapılanmalarına yönelik operasyon düzenlendi. 13 kişinin gözaltına alındığı operasyonda Tarsus ilçesinde gözaltına alınan Suriye uyruklu şüphelinin bilgisayarında yapılan incelemede, ülke ülke klasörlere ayrılmış, dünyanın birçok ülkesinden DEAŞ’a katılım yapanların listesinin olduğu saptandı. DEAŞ’a ait binlerce klasörün incelemesinin devam ettiği bildirildi. Sorguları tamamlanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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