Bilgisayarınız yavaşladıysa bunları denemeden yeni bilgisayar almayın!

Bilgisayarınızın yavaş çalışması sinirlerinizi epey bozabilir. Açılması uzun sürer, açıldıktan sonra bir türlü kendine gelmez. Sonrasında bile yavaşlığıyla işinizi zorlaştırır ve vaktinizden çalar. Neyse ki bilgisayarınızın daha hızlı çalışmasını sağlamak oldukça kolay! Birkaç küçük ipucu sayesinde bilgisayarınızı ilk günkü hızına kavuşturmak istiyorsanız verdiğimiz tüyoları mutlaka deneyin! YAVAŞLAYAN BİLGİSAYAR NASIL HIZLANDIRILIR? 1. Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bilgisayarınızı hızlandırmanın en kolay yollarından biri, tabii ki bilgisayarınızı yeniden başlatmak! Özellikle problemin tam olarak hangi programdan kaynaklandığını bilmediğinizde bilgisayarı yeniden başlatmak oldukça etkili bir yöntemdir. Çünkü aktif olarak kullandığınız ve arka planda çalışan uygulamaları kapatmanız performans problemlerini düzeltmenize yardımcı olur. Ayrıca bu sayede bilgisayarınızın hafızasını da temizleyebilirsiniz. Böylece, bilgisayarınız daha hızlı çalışmaya başlar. 2. Kullanmadığınız programları kaldırın.

Yeni bir bilgisayar aldığınızda o bilgisayarın içinde yazılım firmalarının seveceğinizi ve satın alacağınızı umdukları programların deneme sürümleri yer alır. Ancak onları kullanmayı tercih etmiyorsanız bilgisayarınızın hafızasında yer kaplayan ve işlemci gücünü harcayan bu programları kaldırmanız bilgisayarınızın hızını artırabilir. Onların haricinde bir dönem kullandıktan sonra kullanmayı bıraktığınız ya da "Belki bir gün lazım olur." diyerek silmediğiniz programları, uygulamaları veya oyunları da bilgisayarınızdan kaldırmalısınız. 3. Bilgisayarınızı denetleyerek virüs ve kötü amaçlı yazılım içerip içermediğini kontrol edin. Bilgisayarınız çok yavaş çalışıyorsa; ancak bilgisayarınızı yeniden başlatmak ya da kullanmadığınız programları kaldırmak gibi yöntemler işe yaramıyorsa bilgisayarınızda virüs ya da casus yazılımı gibi kötü amaçlı yazılımlar olabilir. Karşınıza beklenmedik mesajların çıkması, programların otomatik olarak başlaması ve hard diskinizin sesli bir şekilde çalışması gibi göstergeler, bilgisayarınızda virüs olduğunun işaretleridir. Dolayısıyla böyle bir durumda casus yazılımı tarama programlarını ve antivirüs programlarını kullanarak bilgisayarınızı denetlemeniz gerekir. Denetim programlarını güncel tutarak ve güvenilir olmayan kaynaklardan dosya indirmeyerek bu sorunlarla karşılaşma ihtimalinizi en baştan azaltabilirsiniz.