Bilgisayarınızı yanınızda taşıma devri tarihe karışıyor

Gelişen teknoloji ile birlikte hayatımızın bir parçası haline gelen verilerimize uzaktan erişim ile hızlı ve güvenli kullanımını sağlayan veri depolama merkezlerine ilgi her geçen gün artıyor.

Dünyada gelişen teknoloji ve büyüyen ekonomi ile birlikte hacmi giderek genişleyen tüm verilerinize güvenli ve kolay erişim sağlayan veri depolama merkezleri gün geçtikçe önemini arttırmaya ve hayatımızın bir parçası haline gelmeye başladı. Bu hizmetlerden biri olan “windows sanal sunucu’ hizmeti ile bilgisayarınızdan binlerce kilometre uzakta olsanız bile kurumunuza veya şirketinize ait dosyalar, e-postalar, videolar ve bütün verilerinize güvenli bir şekilde ulaşmanızı sağlıyor.

Son yıllarda teknolojiye verilen önemin arttığı Türkiye’de KOBİ ve büyük ölçekli şirketler, her alanlarında teknolojiden faydalanmak ve bu teknolojileri şirketleri ile entegre etmek için hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Büyüyen şirketler ile birlikte hacmi genişleyen veriler ise veri depolama merkezleri sayesinde kolay ulaşılabilir ve daha güvenli hale geliyor. Türkiye’de hizmet veren veri depolama merkezlerinden kiralama yolunu tercih eden şirketler teknoloji maliyetlerini düşürmüş ve zamandan tasarruf etmiş oluyor.

“Tatilde, iş seyahatinde istediğiniz anda bilgisayarınız yanınızda”

Türkiye’nin önde gelen veri depolama merkezlerinden biri olan www.hizhosting.com Genel Müdürü Caner Çakı, son yıllarda veri depolama merkezlerine ilginin arttığını belirterek, "veri depolama, kurum ve şirketlerin veri merkezi alt yapılarındaki en kritik birleşendir. Bu alandaki doğru seçim verilerinize ulaşım ve kullanımda performanslı ve güvenilir çalışmasını sağlayacaktır. Veri merkezleri bugün değil gelecekteki ihtiyaçlarınız içinde önem arz eder ve size bir yol haritası sunar. Bunun içinde özellikle büyük şirketler ve KOBİ’lerin yerel veri merkezlerine yoğun talepleri oluyor. Veri kaybı riskini en aza indirerek iş sürekliliğini arttırmak isteyen, kendi sunucuları üzerinden veri depolamak istemeyen, sunucu kapasitesini etkin bir şekilde kullanmak isteyen ve verilerini güvenli bir ortamda barındırmak isteyenlerin veri depolama merkezlerini tercih ettiğini görüyoruz. Bunun dışında dünyanın öbür ucunda olsanız dahi veri merkezinde bulunan bilgisayarınızdaki bütün verilere telefonunuzdan, tabletinizden veya herhangi bir bilgisayardan ulaşabilme özgürlüğüne sahip oluyorsunuz. Tatilde, iş seyahatinde istediğiniz anda bilgisayarınız yanınızda olmasa bile bilgiler her an erişilecek şekilde depolarımızda yer alıyor. Veri depolama merkezi sisteminden faydalanan şirketler, daha düşük maliyetlere daha yüksek kalitede hizmet almış ve zaman kaybını da minimize etmiş oluyor. Belirli bir kira bedeli ödeyen kullanıcıların, böylelikle zaman ve iş gücü kaybını da önleyerek büyük tasarruf sağladıklarını söyleyebiliriz" dedi.