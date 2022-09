Bilgisayarınızın hızını arttıracak en hızlı ve iyi M2 SSD modelleri

Oyun oynamak, video editlemek, bilgisayar performansını yükseltmek ve çeşitli iş programlarını daha hızlı kullanmak için SSD'ler tercih ediliyor. Kompakt boyutları ve yüksek okuma yazma hızlarıyla benzersiz hız deneyimi yaşatan M2 SDD modelleri de bilgisayarına hız katmak isteyenlerin birinci tercihi oluyor. M2 SDD seçiminde okuma ve yazma hızları, depolama kapasitesi, ısıya dayanıklılık, malzeme kalitesi ve üretici marka gibi ayrıntılara dikkat etmek gerekiyor. Hazırsanız farklı özelliklerdeki en iyi M2 SDD modellerini keşfedelim!

1. Çarpıcı hız deneyimi: XPG Sx8200Pnp 512 GB M2 SSD

En kaliteli ve hızlı M2 SSD modelleri sıralandığında zirvede yer alan XPG Sx8200Pnp 512 GB M2 SSD, kullanıcı dostu özellikler sunarak bilgisayar kullanımını keyifli ve yüksek performanslı hâle dönüştürüyor. 4K video işleme gibi yoğun uygulamaları bile kısa sürede yapıyor. Termal macunlu yapısı ve ısı emicisiyle her zaman yüksek performansı hedefleyen model, ısınma problemi yaşatmıyor. Enerji verimliliği sağlamasının yanı sıra her koşulda yüksek hız sunuyor. Uçtan uca koruma sağlayarak verileri güvence altına alan 512 GB kapasiteli model, uzun yıllar gönül rahatlığıyla kullanılabiliyor.

2. Tercihi kalite olanlara: Corsair Mp600 Pro 1 TB M2 Nvme SSD

Bilgisayarının çalışma hızını katlamak isteyenlerin mutlaka şans vermesi gereken Corsair Mp600 Pro 1 TB M2 Nvme SSD, kompakt tasarımıyla bilgisayar kasalarına rahatlıkla oturuyor. Kablo derdiyle uğraştırmadığı için önemli bir avantaj sağlıyor. Modelin en önemli özelliği, ısıyı başarıyla dağıtarak azaltması. Bu sayede ısınma sorunu yaşanmadan yüksek performanslı bir kullanım olanağı elde ediliyor. 7000 MB/sn okuma ve 6550 MB/sn yazma hızıyla beğeni kazanan model, ışık hızında bilgisayar deneyimi yaşatıyor. Modelin 1 TB depolama alanı sunması da cabası!

3. Gelişmiş güç yönetimi: Sandisk Sdssdxpm2-2t00-g25 Extreme Pro 2 TB M2 SSD

Uygun fiyata en hızlı M2 SSD modelini satın almak isteyenlere tavsiye edilen Sandisk Sdssdxpm2-2t00-g25 Extreme Pro 2 TB M2 SSD, güçlü yapısı sayesinde zorlu işleri başarıyla tamamlıyor. Sistem performansını iyileştirmek için tasarlanan model, gelişmiş algoritmaları ve çok katmanlı ön bellek işlemlerini kullanarak yüksek hızlı okuma ve yazma performansı ortaya koyuyor. 2 TB yüksek depolama kapasitesiyle istenen her dosyanın rahatlıkla kaydedilmesine fırsat sunuyor. Hem oyunları hızlandırmak hem iş programlarını daha hızlı kullanmak isteyenlerin kaçırmaması gereken model, dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor.

4. Yüksek verimlilik isteyenlere: Intenso High 240 GB Nvme Pcie M2 SSD

En ucuz M2 SSD önerisi isteyenlerin karşısına çıkan Intenso High 240 GB Nvme Pcie M2 SSD, fiyat-performans dengesiyle kullanıcılarını memnun ediyor. Uygun fiyatlı ürün satın almak isteyenlerin kaçırmaması gereken model, bilgisayar performansına iyileştirici etki yaparak yavaşlıktan şikayet edenlere yardım eli uzatıyor. Modelin en önemli özelliği, bilgisayar açılış hızını 20 saniyeden kısa bir süreye düşürmesi. Böylece gereksiz yere uzun bekleyişler yaşanmıyor. Küçük boyutu ve 7 gram ağırlığıyla kolayca taşınabilen model, kasa içerisinde de az yer kaplayarak alan avantajı sağlıyor.

5. Her ortamda yanınızda: ASUS Rog Strix Arion 1 TB M2 Nvme Harici SSD Taşınabilir Disk

"En iyi M2 SSD hangisi?" sorusu sorulduğunda ve taşınabilir M2 SSD tavsiyesi istendiğinde akla gelen ASUS Rog Strix Arion 1 TB M2 Nvme Harici SSD Taşınabilir Disk, her ortamda yüksek hızı ulaşılabilir kılıyor. Vidasız yerleştirme sayesinde yenilikçi bir kullanım sunan model, USB kablosuyla takıldığı için her bilgisayarda kullanılabiliyor. Ürünün 1 TB depolama kapasitesi; oyun, film ve çeşitli uygulamaların yüklenmesi için geniş bir alan sağlıyor. Alüminyum alaşımlı koruma kutusu, ısıyı kolayca dağıtabildiği için M2 SSD'nin ısınmasına izin vermiyor. Böylece her koşulda yüksek performans korunuyor.

6. Oyuncular için geliştirildi: Seagate FireCuda 530 PCIe Gen4 NVMe 4 TB Dahili M2 SSD

Oyunların açılış ve ara sahne geçiş hızına verimlilik kazandıran Seagate FireCuda 530 PCIe Gen4 NVMe 4 TB Dahili M2 SSD, her gamer'ın ihtiyaç duyacağı bir ürün. 4 TB'lık devasa depolama kapasitesiyle yüksek boyutlu birçok oyunun yüklenebilmesine imkân tanıyan model, 7300 MB/sn hız performansıyla oyuncuları sevinçten havaya uçuruyor. Çeşitli dayanıklılık testlerinden geçmesi sayesinde sağlamlığıyla kullanıcılarına güven veriyor. Böylece uzun yıllar kullanılabilecek M2 SSD modelleri arasında yerini alıyor. Modelin bir diğer önemli özelliği de masaüstü bilgisayar ve laptopların yanı sıra PS5'a da takılabiliyor olması.

7. Verilerinizi güvende tutun: HP EX900 M2 NVMe 500 GB SSD

Önceliği her zaman verilerinin güvenliğine verenlerin tercih etmesi gereken HP EX900 M2 NVMe 500 GB SSD, güvenlik ve performans konusunda kullanıcılarını memnun ediyor. 2100 MB/s okuma ve 1500 MB/s yazma hızlarıyla bilgisayar kullanımına işlevsellik katmak isteyenlerin kaçırmaması gereken ürünler arasında bulunuyor. Hem iş hem oyun bilgisayarları için aranan performansı başarıyla veriyor. HP markasının uçtan uça profesyonel koruma sunarak mevcut verileri şifrelemesi, çeşitli yazılım saldırılarına karşı koruma sağlıyor. Yeni nesil anakart mimarisine uygun olarak tasarlanan model, laptoplara da takılabiliyor.

8. Yüksek performanslı depolama: KIOXIA Exceria Plus G2 Pcie 1TB M2 SSD

En iyi M2 SSD markaları arasında bulunan KIOXIA, "M2 SSD nedir?" diye soranlara KIOXIA Exceria Plus G2 Pcie 1TB M2 SSD modeliyle yanıt veriyor. 1 TB'lık geniş depolama kapasitesiyle kullanıcılarının yüksek boyutlu oyun ve filmleri diledikleri gibi depolamasına yardımcı oluyor. "KIOXIA M2 SSD nasıl takılır?" sorusunun yanıtı da merak ediliyor. M2 SSD montajı anakarta doğrudan yapılıyor. 3.400 MB/sn okuma hızıyla eşsiz bir performans sergileyen model, sistem gecikmelerini azaltıyor ve bilgisayarın çok daha hızlı bir şekilde çalışmasını sağlıyor.

9. Dayanıklı ve güvenli: Samsung 970 EVO P 500 GB NVMe M2 SSD

Samsung markasının imzasını taşıyan Samsung 970 EVO P 500 GB NVMe M2 SSD, en hızlı okuma yazma hızına sahip M2 SSD modelleri arasında üst sıralarda yer alıyor. Güvenilirliğiyle dikkat çeken model, yüksek malzeme kalitesiyle kullanıcılarından tam not alıyor. Nikel kaplamalı olması ve ısı dağıtıcısıyla başarılı bir ısı dağılımı yapılmasını sağlıyor. Dinamik termal koruması sayesinde aşırı ısınmanın yol açacağı performans düşüşlerine izin vermiyor ve uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. 3200MB/s yazma hızıyla veri aktarımlarında da önemli bir hız artışı sağlayarak bilgisayarın daha işlevsel kullanılmasını sağlıyor.

10. Üretkenliğinizi artırın: WD Blue SN550 500 GB Dahili Depolama NVMe M2 SSD

M2 SSD çeşitleri arasında kaliteli özellikleriyle kendini belli eden WD Blue SN550 500 GB Dahili Depolama NVMe M2 SSD, ışık hızında performans sergileyerek hem oyunlarda hem iş programlarında kullanıcılarına verimlilik kazandırıyor. Tek taraflı giriş yuvası sayesinde M2 SSD takma işlemi pratik bir şekilde yapılıyor. Kullanıldığı bilgisayara hız katan model, sistemin açılış hızını artırmasının yanı sıra program ve oyunlarda da avantaj yaratıyor. Modelin en önemli özelliği, yüksek performans gösterirken bile sadece maksimum 3,5 Watt güç tüketerek enerji tasarrufu sağlaması.