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Bilgisayarınızın ısınmasını önleyecek en iyi termal macun önerileri

18.01.2023 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilgisayarların normalin üzerinde ısınması, pek çok kullanıcının başına gelen teknik sorunlardan biri. Peki ama bu ısınma neden kaynaklanıyor? Çalışırken büyük rahatsızlık veren, bilgisayarlar için orta ve uzun vadede daha büyük sorunlara neden olabilecek ısınma probleminin temel kaynağı yetersiz soğutma. Eğer siz de bilgisayarınızın aşırı ısınmasından şikayetçiyseniz öncelikle bu konuda yalnız olmadığınızı söyleyelim. İşte soğutma için kullanabileceğiniz bazı termal macunlar!

Bilgisayarınızın ısınmasını önleyecek en iyi termal macun önerileri

İçindekiler

  • 1. Mükemmel kıvam, mükemmel soğutma: Pullsar Pullwark Regular
  • 2. Başarılı performans ile işlemcinizi kurtarın: Noxeen NX9 Termal Macun
  • 3. Temizleme kiti hediyesiyle: Wipaste C2 Termal Macum
  • 4.Süper iletkenliğiyle öne çıkan: Zalman Zm-Stc8 Süper İletken Termal Macun
  • 5. Tüm işlemcileri soğutan teknoloji: Thermal Grizzly - Kryonaut Termal Macun
  • 6. Hem uygun fiyat hem kaliteli soğutma: Maxtor Ctg8d Serisi
  • 7. İşlemcinizdeki stresi azaltan teknoloji: Noxeen NX8 Termal Macun
  • 8. İşlemcinizi kendiniz soğutun: Everest TM-25 Gri Termal Macun
  • 9. Nano partiküllü: Cooler Master Termal Macun
  • 10. Uygulaması kolay: Aerocool Baraf-S Termal Macun
  • 11. Isıyı transfer edin, işlemcinizi koruyun: HY510 Termal Macun

Bilgisayarların en temel parçası olan işlemcilerin çalışma esnasında ısınmasını engellemek için en pratik yöntemlerden biri termal macun kullanmak. Herhangi bir şekilde önlem alınmadığı takdirde işlemcinin yanmasına dahi sebep olabilecek aşırı ısınma sorununu çözmek için teknik servise gitmek zorunda değilsiniz. Gelin, pratik bir şekilde uygulanabilen ve bilgisayar kullanıcılarını memnun eden termal macun çeşitlerine birlikte göz atalım.

1. Mükemmel kıvam, mükemmel soğutma: Pullsar Pullwark Regular

Bilgisayarınızın ısınmasını önleyecek en iyi termal macun önerileri

Tüm İntel ve AMD işlemciler için kullanabileceğiniz Pullwark termal macun, kolay uygulanan kıvamı ile mükemmel soğutma performansına sahip. Ekran kartları, laptoplar ve işlemciler için uzun süre maksimum performans gösteren ürün, ısınan yüzey ve soğutma bloğu arasında iletken bir tabaka oluşturarak ısı aktarımı sağlar. En iyi termal macun seçenekleri arasında bulunan ürünün kullanımı ile birlikte cihazın soğuma performansında ciddi bir artış meydana gelir. En güzeli de tüm bu uygulamaların herhangi bir zarara ya da korozyona neden olmaması.

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2. Başarılı performans ile işlemcinizi kurtarın: Noxeen NX9 Termal Macun

Bilgisayarınızın ısınmasını önleyecek en iyi termal macun önerileri

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Birçok bilgisayar ve laptop kullanıcısı kendisini termal macun tavsiye ve önerileri konusunda bir araştırma yaparken bulabilir. Çünkü çalışma esnasında işlemcinin aşırı ısınması oldukça sık rastlanılan bir durum. Böylesi bir durumla kaşı karşıya kaldığınızda işlemcinizin zarar görmemesi için 13.5 W/mK termal iletkenliğe sahip Noxeen NX9 termal macunu deneyebilirsiniz. Mükemmel kıvamı ile kolaylıkla uygulayabilir ve etkin bir performans elde edebilirsiniz. Termal macun, işlemci üzerinde oluşan yüksek ısıyı başarılı bir şekilde transfer ederek ve işlemciyi soğutarak aşırı ısınmasının önüne geçer.

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3. Temizleme kiti hediyesiyle: Wipaste C2 Termal Macum

Bilgisayarınızın ısınmasını önleyecek en iyi termal macun önerileri

En iyi termal macun markaları listemizde yer alan seçeneklerden biri de Wipaste C2. Temizleme kiti hediyesi ile birlikte gelen ürün, içinde yer alan bileşenler sayesinde soğutma yaparken elektriği iletmez. Güvenle kullanabileceğiniz bir marka olan Wipaste termal macun ile kullanım sonrasında bilgisayarınızdan yüksek bir performans elde edebilirsiniz. İçeriğinde bulunan nano boyutlu carbon partikülleri sayesinde bilgisayarınızın çalışma performansını artırabilir ve işlemcinizde meydana gelen ısınmanın önüne geçebilirsiniz. Alman mühendislerince geliştirilen ürün CPU, GRU ve bilgisayarınızda bulunan diğer mikroçipler üzerinde başarılı sonuç verir.

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4.Süper iletkenliğiyle öne çıkan: Zalman Zm-Stc8 Süper İletken Termal Macun

Bilgisayarınızın ısınmasını önleyecek en iyi termal macun önerileri

En iyi termal macun 2022 listeleri içerisinde bilgisayar kullanıcılarının en çok olumlu dönüş yaptığı ürünlerden biri de Zalman markasına ait. Kullanımı kolaylaştıran şırınga modeli ile ısı iletkenliği sağlayarak işlemcinizi soğutabilir ve aşırı ısınmasını önleyebilirsiniz. Markanın paket içeriğinde ısı dağıtıcısı macunlar/ısı ileticiler bulunuyor. Uygulaması son derece rahat olan şırınga tipi termal macun, aynı zamanda uygun bir kıvama sahip. Ürün, ilk kez kullanacak kişiler için dahi son derece başarılı sonuçlar verebilir. Ayrıca ürün, bilgisayarınız üzerinde bir zarara da neden olmaz.

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5. Tüm işlemcileri soğutan teknoloji: Thermal Grizzly - Kryonaut Termal Macun

Bilgisayarınızın ısınmasını önleyecek en iyi termal macun önerileri

Bilgisayar ve konsollarda bulunan işlemci, grafik kartı, ekran kartı ve ısı alıcılarında meydana gelen ısınmayı engellemek tüm bilgisayar kullanıcılarının ortak amacı. Peki ama bunun için en iyi termal macun hangisi? Oldukça yüksek ısı iletkenliğine sahip olan Thermal Grizzly - Kryonaut Termal Macun, endüstriyel soğutma sistemlerinde dahi kullanılabilen bir soğutma seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Kullanımı kolaylaştırmak için tasarlanmış şırınga ve dağılmasını sağlayan spatula sayesinde macunu işlemcinize kolay bir şekilde uygulayabilirsiniz. Özel içeriği sayesinde 80°C'de bile başarılı bir performans gösterir ve uzun süreli etki sağlar.

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6. Hem uygun fiyat hem kaliteli soğutma: Maxtor Ctg8d Serisi

Bilgisayarınızın ısınmasını önleyecek en iyi termal macun önerileri

Bilgisayar ve laptoplardaki ısınmayı engellemek ve soğutma işlemi uygulamak için piyasada birçok termal macun markası bulunuyor. Peki bu markalar arasında işlevli olmasının yanında en ucuz termal macun hangisi? Bu konuda bilgisayar kullanıcılarının yaptığı yorumlar fiyat performans kriteri üzerinden değerlendirildiğinde Maxtor Ctg8d Serisi dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Kıvamı ve yüksek performans soğutucu etkisinin yanı sıra uygun fiyatla sunuluyor olması da kullanıcıların memnun olmasına neden oluyor. Diğer yandan "Termal macun mu termal ped mi?" diye düşünenler için markanın geniş bir ürün yelpazesi de bulunuyor.

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7. İşlemcinizdeki stresi azaltan teknoloji: Noxeen NX8 Termal Macun

Bilgisayarınızın ısınmasını önleyecek en iyi termal macun önerileri

Laptop ve bilgisayarlarınızdaki aşırı ısınmanın önüne geçebilmek için listelediğimiz termal macunlar içinde Noxeen NX8 de yer alıyor. CPU, GPU ve diğer mikroçipler üzerinde de kullanabileceğiniz macun, iletkenlik özelliği gereği işlemci üzerindeki ısıyı aktif bir şekilde azaltıyor. Macunun en önemli özelliği olan ısı iletkenliği işlevi sayesinde, çalışma esnasında aşırı ısınan işlemcideki ısı, başarılı bir şekilde soğutucuya transfer ediliyor. Böylelikle işlemcinizin ve dolayısıyla bilgisayarınızın ısıdan kaynaklı yüklenmiş olduğu stres azalmış oluyor. Ürün, 12.8 W/mK termal iletkenliği sayesinde etkin bir soğutucu işlevi görüyor.

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8. İşlemcinizi kendiniz soğutun: Everest TM-25 Gri Termal Macun

Bilgisayarınızın ısınmasını önleyecek en iyi termal macun önerileri

Bilgisayarınız yoğun bir şeklide ısınmaya başladığında aklınıza ilk gelen bir profesyonelden yardım almak olabilir. Bir diğer alternatif olarak kolay kullanıma sahip termal macunları deneme seçeneğini de değerlendirebilirsiniz. Eğer bu seçeneği düşünürseniz fiyat performans ürünü olarak karşınıza çıkan Everest TM-25 Gri Termal Macun, oldukça başarılı bir seçenek. 0.5g 13.4w/mK termal iletkenliğe sahip olan macunu şırıngası ile rahatlıkla kullanabilirsiniz. Macunun sunmuş olduğu yüksek performans işlemcinizi etkin bir şekilde soğutarak kullanım ömrünü ve performansını artırıyor. Ürün, kullanıcılar açısından oldukça işlevsel olarak değerlendiriliyor.

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9. Nano partiküllü: Cooler Master Termal Macun

Bilgisayarınızın ısınmasını önleyecek en iyi termal macun önerileri

Bilgisayar kullanıcılarının sıklıkla yaşadığı aşırı ısınma sorunu, cihaza geri dönülemeyecek derecede zarar veriyor. Isınma sorununun önüne geçmek için termal macunlar tercih etmek en pratik çözümlerden. Peki, termal macun ne işe yarar? Termal macun, aşırı ısının transfer edilmesini sağlayan yüksek iletken bir malzeme. Cooler Master markası da işlemci, ekran kartı ve diğer mikroçipler üzerindeki aşırı ısının transfer edilmesini sağlayan ürünüyle bilgisayar kullanıcılarının âdeta hayatını kurtarıyor. Söz konusu termal macun sayesinde ürün daha en baştan ısınma sorununu çözerek işlemcinin yanmasının önüne geçilebiliyor.

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10. Uygulaması kolay: Aerocool Baraf-S Termal Macun

Bilgisayarınızın ısınmasını önleyecek en iyi termal macun önerileri

Termal macun markaları arasında hem kalitesiyle hem pratik kullanımı ile dikkat çeken markalardan biri de Aerocool Baraf-S. İçeriğindeki malzemelerin kalitesi sayesinde oldukça uzun ömürlü bir kullanıma sahip olan macun, şırınga ve spatula ile birlikte geliyor. Uygulamayı kolaylaştıran şırınga ile gerekli alana macunu kolaylıkla uyguladıktan sonra spatula ile düzgün bir şekilde dağıtabiliyorsunuz. Eğer siz de bilgisayarınızın aşırı ısınmasından şikayetçiyseniz ürünü işlemciniz üzerinde rahatlıkla uygulayabilirsiniz.

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11. Isıyı transfer edin, işlemcinizi koruyun: HY510 Termal Macun

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1.93w/mK Termal iletkenliğe sahip HY510 Termal Macunu laptop ve bilgisayarlarınızın CPU, VGA, yonga seti, radyatör ve diğer PC bileşenlerinde kullanabilirsiniz. CPU ve GPU üzerinde meydana gelen istenmeyen ısıyı anında transfer eden ürün, işlemcinin minimum ısı seviyelerinde ve aynı zamanda tam kapasitede çalışmasını sağlar. Şırıngalı tasarımı sayesinde kullanımı oldukça kolay olan termal macunu işlemcinize ve gerekli diğer alanlara kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Ayrıca macunun kullanımı bilgisayarınızda herhangi bir yıpranma ya da aşınmaya neden olmaz.

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