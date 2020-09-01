Bilgisayarlar bu yıl seviye atlayabilir!

Henüz Mac Mini modelinde geliştiriciler üzerine test edilen Apple Silicon işlemcinin en erken 2021 sonu son kullanıcıya sunulacağı söyleniyordu. Ancak bugün Apple tedarikçilerinden gelen bilgiler bunun böyle olmayacağını ve yıl içerisinde Apple Silikon işlemcili MacBook’ların satışa sunulacağını ortaya koyuyor.

Mac App Store’u da şahlandıracak olan Apple Silicon işlemci sayesinde geliştiriciler çok kolay bir şekilde uygulama geliştirebilecek. ARM sayesinde seviye atlayacak olan dizüstü pazarı, muhtemelen 3-4 yıl içerisinde komple ARM’a geçiş yapacak.

HEM MALİYET DÜŞECEK HEM DE PİL PERFORMANSI ARTACAK

Performanstan ziyade verimlilik konusunda da rakiplerine taş çıkaracak olan Apple Silicon işlemcinin 18 saatten fazla kullanım ömrü sunacağı söyleniyor. Sistemin daha akıcı bir şekilde çalışmasını sağlayacak ve uygulamaları aynı mobil uygulama gibi hızlı bir şekilde açabilecek olan bu işlemciler maliyeti de düşürecek.

Apple, işlemciyi kendi ürettiği ve Intel’e para ödemediği için Mac ve MacBook’ların fiyatlarında da iyileştirmelerin yapılması bekleniyor. Ancak bu indirimin Türkiye’deki fiyatlara yansımayacağını düşünüyoruz.

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