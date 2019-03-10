Bilgisayarların Evrimi Silikon Vadisi'ndeki Bu Müzede

Teknolojide gelecekte bizi ne bekliyor? Hayatı kolaylaştıran imkanlar şimdiden kurgu yapımlara konu olduğu gibi, insanoğlunun başına dert açabilecek düzeye gelebilir mi? Begüm Dönmez Ersöz ve Celal Çevirgen Silikon Vadisi’ndeki Bilgisayar Tarihi Müzesi'i ziyaret etti.

Bilgisayar tarihi müzesine ilk girişte ziyaretçileri İkinci Dünya Savaşı döneminde geliştirilen şifre makineleri karşılıyor. Şifre denilince akla ilk gelen elbette Nazi Almanyası tarafından gizli mesajların şifrelenmesi ve tekrar çözülmesi amacıyla kullanılan Enigma akla geliyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında orduların askeri ihtiyaçlarından doğan Enigma. İngilizler ve Amerikalılar Nazi Almanyası’nın kullandığı bu makinenin şifrelerini çözmeye çalışmıştı.

İkinci Dünya Savaşı’nda İngiltere’de üslenen Amerikalı ve İngiliz şifre çözücüler o dönemin en parlak matematikçileri ve mühendislerinden oluşuyordu. Hatta aralarında bilgisayar biliminin kurucularından sayılan Alan Turing ve dünyanın ilk dijital ve programlanabilir bilgisayarı olan Colossus'u geliştiren Thomas Harold Flowers da vardı.