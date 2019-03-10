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Bilgisayarların Evrimi Silikon Vadisi'ndeki Bu Müzede

10.03.2019 03:08 | Son Güncelleme

Teknolojide gelecekte bizi ne bekliyor? Hayatı kolaylaştıran imkanlar şimdiden kurgu yapımlara konu olduğu gibi, insanoğlunun başına dert açabilecek düzeye gelebilir mi? Begüm Dönmez Ersöz ve Celal Çevirgen Silikon Vadisi’ndeki Bilgisayar Tarihi Müzesi'i ziyaret etti

Bilgisayarların Evrimi Silikon Vadisi'ndeki Bu Müzede

Teknolojide gelecekte bizi ne bekliyor? Hayatı kolaylaştıran imkanlar şimdiden kurgu yapımlara konu olduğu gibi, insanoğlunun başına dert açabilecek düzeye gelebilir mi? Begüm Dönmez Ersöz ve Celal Çevirgen Silikon Vadisi’ndeki Bilgisayar Tarihi Müzesi'i ziyaret etti.

Bilgisayar tarihi müzesine ilk girişte ziyaretçileri İkinci Dünya Savaşı döneminde geliştirilen şifre makineleri karşılıyor. Şifre denilince akla ilk gelen elbette Nazi Almanyası tarafından gizli mesajların şifrelenmesi ve tekrar çözülmesi amacıyla kullanılan Enigma akla geliyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında orduların askeri ihtiyaçlarından doğan Enigma. İngilizler ve Amerikalılar Nazi Almanyası’nın kullandığı bu makinenin şifrelerini çözmeye çalışmıştı.

İkinci Dünya Savaşı’nda İngiltere’de üslenen Amerikalı ve İngiliz şifre çözücüler o dönemin en parlak matematikçileri ve mühendislerinden oluşuyordu. Hatta aralarında bilgisayar biliminin kurucularından sayılan Alan Turing ve dünyanın ilk dijital ve programlanabilir bilgisayarı olan Colossus'u geliştiren Thomas Harold Flowers da vardı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman Lorenz şifre sisteminin çözülmesinde olasılık hesaplayıcı olarak kullanılan Colossus da Bilgisayar Tarihi Müzesi’nde sergilenenler arasında.

1980’lerde artık taşınabilir cihazlar, ilk laptoplar kendini gösteriyor. İlk dizüstü bilgisayarlar ve kelime işlem cihazları daktilonun yerini alıyor. Elbette o dönem de gazetecilerin gözdesi.

Teknolojik gelişmişliğin en somut hali olan robotlar için de müzede ayrı bir bölüm yer alıyor. Stanford Araştırma Enstitüsü'nün geliştirdiği "Shakey" adlı robot dokunma sensörlü ve kameralı. Uzaktan bir bilgisayar komuta ediyor. O günlerden Boston Dynamics’in kapıları açan engellerin üzerinden atlayan robotlarına kadar gelindi.

Bilgisayar müzesindeki en dikkat çekici bölümlerden bir tanesi de bilgisayar oyunlarının sergilendiği bölüm. Atari, joystick ve Commodore 64’le başlayan bilgisayar oyunları mecrasının dev bir endüstriye dönüşme aşamalarına burada tanık olmak mümkün.

Gameboylarla başlayan oyun sektörü bugün Grand auto theft ve civilization gibi oyunlarla bambaşka yöne evrildi. Bilgisayar Tarihi Müzesi’nde, eskiye özlem duyanlar bu özlemini yılların klasiği Pacman’le giderebilir.

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