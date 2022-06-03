Bilgisayarlarınızın gücünü arttırmak için en iyi işlemci çeşitleri

Bazılarının aklına tam olarak "İşlemci ne işe yarar?" veya "İşlemci nedir?" soruları düşebilir. İşlemci, veri işlenen ve yazılım komutlarını gerçekleştiren programlanabilir merkezi işlem birimi şeklinde tanımlanabilir.

Bilgisayarların ihtiyaç duyduğu sistem gereksinimleri her geçen gün artıyor. Oyunlar ve bilgisayar programları, istedikleri kapasiteleri arttırdıkça zorlu görevleri yerine getirmek için daha fazla işlemci gücüne ihtiyaç duyuluyor. Sadece internete girmek için bile belli bir işlemci kapasitesi gerekiyor. Bilgisayarınızın performansını arttırmak adına "En iyi işlemci hangisi?" diye merak edebilirsiniz. İşlemciler genellikle kullanım amacına göre sınıflandırılabilir. Oyun için en iyi işlemci ile iş için en iyi işlemci aynı olmayabilir. Gelin, bütçenize uygun farklı tercihler yapabileceğiniz işlemcilere birlikte göz atalım.

1. Intel Core i9-12900KF sayesinde hız ile tanışın

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Intel markasına ait en iyi işlemciler arasında olan 9. nesil işlemci Intel Core i9-12900KF, tam bir performans ürünü. 112. nesil olarak üretilen işlemci, aynı zamanda 6 çekirdekli ve LGA1700 mimarisine sahip. Üzerinde fan bulunmayan işlemcinin üzerinde Intel UHD 630 grafik işlemcisi mevcut. Intel i9 - 12900KF yüksek hız kapasitesiyle göz dolduruyor. İşlemcinin 3.20 GHz olan hızı 5.2 GHz'e kadar artabiliyor. DDR4 ve DDR5 RAM'ler ile 128 GB kapasiteye kadar destekliyor. 125 W gibi yüksek güçte tüketim kapasitesi bulunan ürünü çok seveceğinize eminiz.

2. AMD Ryzen 3 1200 Kutusuz İşlemci ile uygun fiyata yüksek performans

AMD üretimi işlemciler arasında uygun fiyatıyla dikkat çeken Ryzen 3 1200, başarılı performansıyla da göz dolduruyor. 3.1 GHz hız kapasitesine sahip işlemci, overlock teknolojisi ile 3.40 GHz'e kadar da destek verebiliyor. 4 çekirdekli çalışma mimarisine sahip olan işlemci, aynı zamanda güç tüketimi konusunda da ortalama düzeyde performans sağlıyor. Ürün, 10 MB ön bellek kapasitesiyle hemen her türlü işlemin üstesinden rahatlıkla gelebilir. Gündelik kullanım ve iş için tercih edilen ortalama bilgisayarlarda yeterli performansı rahatlıkla sergileyebilir. Bazı kullanıcılar, "İşlemci nasıl takılır?" diye merak ediyor. Eğer alacağınız işlemci ana kartınız ile uyumluysa termal macun yardımı ile ürünü kolaylıkla takabilirsiniz. Yine de kendinizden emin değilseniz bu konuda profesyonel destek almanız gerekebilir.

3. Masaüstü bilgisayarlarda üstün performanslı işlemci: AMD Ryzen 9 3950X

Masaüstü bilgisayarlar için en iyi işlemciler arasında yer alan AMD Ryzen 9 3950X, yüksek çekirdek sayısı ile her türlü işin üstesinden gelebiliyor. Özellikle render alınması gereken durumlarda yani fotoğraf ve üç boyut çalışmaları gibi işlemlerde rakip tanımıyor. AM4 soket tipi ile uyum gösterecek şekilde çalışıyor. 16 çekirdek ve 3.5 GHz kapasiteli işlemci, 4.7 GHz hıza kadar ulaşabiliyor. Güç tüketimi olarak 105 W gibi bir kapasiteye sahip olan ürün, 128 GB'a kadar RAM'leri destekleyebiliyor. Ayrıca 3200 MHz kapasitedeki RAM'ler ile başarılı şekilde kullanılabiliyor. Yüksek kapasiteli AMD işlemci kullanmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan ürüne mutlaka göz atmalısınız.

4. Intel Core i5 - 9600Kf 3.7 tam fiyat performans ürünü

"İnternette gezinirken veya film izlerken bilgisayarım çok ısınmasın ya da zorlu bir işlemde beni yormasın." diyorsanız tam olarak doğru yerdesiniz. Intel markasının 9. nesil işlemcileri arasında yer alan İntel Core i5 - 9600Kf 3.7, aradığınız ürün olabilir. CoffeeLake mimariye sahip ürün, istenildiği zaman kullanıcılar tarafından kolaylıkla overlock yapılabilmesi ile meşhur. Aynı zamanda rakiplerine göre nispeten makul fiyata sahip olan işlemci, 6 çekirdek ile çalışıyor. 9 MB ön bellek kapasitesi olan ürün, 95 W güç tüketiyor.

5. AMD'nin en çok rağbet gören işlemcilerinden biri: AMD Ryzen 3 3300X

AMD markası piyasadaki gücünü git gide arttırırken rekabetçi yanını da geliştiriyor. Bu doğrultuda beğenilen ürünlerinden birisi de AMD Ryzen 3 3300X. En iyi işlemci sıralamasında her zaman kendine yer bulan ürün, hem yüksek performansı hem de uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Günlük kullanım için iyi bir alternatif olan cihaz, 4 çekirdekli bir işlem kapasitesine sahip. Video izleme, veri düzenleme ve buna benzer işlerde başarılı bir performans sergiliyor. 3.8 GHz işlem hızı ve 18 MB yüksek ön bellek kapasitesiyle kullanıcılar tarafından sıkça tercih ediliyor.

6. Orta seviye performanslı Intel Core 11. Nesil i7-11700F

Intel markasına ait olan 11. Nesil i7-11700F işlemci, orta düzey performansıyla kullanıcılara vadettiği çoğu özelliği sağlıyor. Kısıtlı bütçeye sahip kişiler tarafından tercih edilse de özellikle internet ve günlük kullanım amacıyla gayet yeterli bir performans sunuyor. 2.5 GHz işlemci hızı, düşük gibi görünse de bu hızı overlock ile 4.9 GHz'e kadar çıkarma imkânınız bulunuyor. Ayrıca ürünün 16 MB ön bellek kapasitesi, zorlu işlerin üstesinden gelme konusunda oldukça başarılı. 1200 soket yapısındaki mimariye sahip olan işlemci, aynı zamanda 8 çekirdekli.

7. En iyi model işlemci arayanlar için: AMD Ryzen 7 5700G

AMD Ryzen 7 5700G, önerilebilecek iyi kapasiteli AMD işlemci modelleri arasında yer alıyor. En iyi işlemci sıralaması 2022 gibi listelerde kendine mutlaka yer bulan ürün, 3.8 GHz hızını overlock işlemi ile 4.6 GHz'e kadar çıkarabiliyor. 8 çekirdekli olarak dizayn edilen işlemci, 20 MB ön bellek kapasitesine sahip. Ürünün önemli avantajları arasında AM4 soketine uyumlu olarak çalışması yer alıyor. Wraith Stealth fan desteğine sahip olan işlemci, 95 °C'ye kadar dayanabilme ve 65 W enerji tüketimi özelliklerine sahip.

8. Intel'in en uygun fiyatlı modeli: Intel Core i3-9100F

En iyi işlemci markası denilince akla ilk gelen isim olan Intel, yüksek performanslı ürünleri kadar tüketicinin bütçesine hitap eden uygun fiyatlı modeller de üretiyor. Bu ürünlerden biri olan Intel Core i3-9100F modeli, 9. nesil bir işlemci. 1151 soket yapısına sahip olan ve 3.6 GHz hız sunan ürün, 6 MB ön bellek kapasitesine sahip. 4 çekirdekli mimari ile üretilen cihazın başlangıç seviyesinde bir işlemci olduğunu belirtmek gerekiyor. Ürün, çok yüksek performanslara imza atamasa da gündelik kullanımda standart işleri yerine getirmek için yeterli oluyor.

9. Makul fiyat, kaliteli ürün ve tatmin edici performans: Intel Core i5-10600

Intel markasının en iyi işlemci sıralaması 2020 listelerinde yer alan Intel Core i5-10600 modeli, 10. nesil bir işlemci. 2020 yılının yarısında piyasaya sürülen ürün, eski bir model olmadığı için sıklıkla tercih ediliyor. 12 MB ön belleğe ve 6 çekirdeğe sahip işlemci, 65 W gibi düşük güç tüketiyor. Ürünün 3.3 GHz işlemci hızını overlock kullanarak işlemciyi 4.8 GHz hızına yükseltebilirsiniz. LGA 1200 soket yapısına sahip olan ürünü Intel marka işlemci kullanmak isteyen kişiler rahatlıkla tercih edebilir.

10. En yüksek performansa sahip AMD Ryzen 9 5950X

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İşlemci sıralaması denilince kendine yer bulmaması imkânsız olan ürün: AMD Ryzen 9 5950X. AMD markasının göz bebeği ürünlerinden olan işlemci, tam bir performans canavarı. 3.4 GHz hızı ile gelen cihaz, overlock uygulaması ile kullanıcıya 4.9 GHz'e kadar hız sunabiliyor. Aynı zamanda asıl gücünü aldığı 16 çekirdek özelliği sayesinde toplamda 72 MB ön bellek kapasitesine sahip. Ürünün bu özelliği işlemcinin çok fazla veya çok yüklü bir işlemi kolaylıkla halledebileceğini gösteriyor. 105 W güç tüketimine sahip olan ürün, zen 3 mimarisine sahip.