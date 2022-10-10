Bilgisayarsız root atma nasıl yapılır? Telefona bilgisayarsız root nasıl atılır?

Akıllı telefon kullanıcıları, cihazlarını daha verimli kullanabilmek ve birçok kısıtlamayı ortadan kaldırmak için root atma işlemi yapmaktadır. Bilgisayarsız root atma işlemi ile akıllı telefonlarınız üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilmeniz ve sistem dosyalarına müdahale edebilmeniz mümkündür. Kısaca cihazınızın işletim sistemindeki engelleri kaldırarak, telefonunuzda istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz.
Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlara bilgisayara ihtiyaç duyulmadan root atma işlemi yapılabilmektedir. En basit root atma yöntemi uygulama indirmektir. Bu işlem için birçok farklı uygulama mevcuttur. Bilgisayar olmadan bu işlemi aşağıdaki adımları uygulayarak yapabilmeniz mümkündür.
Cihazlara root atma işlemi kolay bir şekilde yapılmakta ve herhangi bir veri kaybı yaşanmamaktadır. Kullanıcılara yalnızca Android işletim sistemi üzerinde daha fazla yetki vermektedir. Bu işlem ile birlikte kullanıcılar; cihazlarının sistemini güncelleyebilir, reklamları engelleyebilir, işlemci hızını değiştirebilir, pil performansını optimize edebilir, rom yüklemeleri yapabilir, yalnızca root ile çalışan önemli uygulamaları yükleyebilir.
Android cihazlar için Google Play mağazasında birçok root atma uygulaması bulunmaktadır. Bu uygulamalardan birini cihazınıza indirerek, masaüstü bilgisayara gerek duymadan ve veri kaydı yaşamadan kolay bir şekilde root atma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca bu uygulamalar ücretsiz bir şekilde kullanıcılara sunulmaktadır. Cihazınız için en iyi root atma uygulamaları aşağıdaki listede yer almaktadır.
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