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Bilgisayarsız root atma nasıl yapılır? Telefona bilgisayarsız root nasıl atılır?

10.10.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji dünyasındaki gelişmeler ve yenilikler akıllı telefon özelliklerinin artmasında büyük bir rol oynamaktadır. Ancak bu telefon özelliklerinin sınırsız bir şekilde kullanımı mümkün değildir. Özellikle Android işletim sistemine sahip cihaz kullanan kullanıcılar, root atma işlemini yaparak, cihazlarına farklı özellik kazandırabilmektedir.

Bilgisayarsız root atma nasıl yapılır? Telefona bilgisayarsız root nasıl atılır?

Akıllı telefon kullanıcıları, cihazlarını daha verimli kullanabilmek ve birçok kısıtlamayı ortadan kaldırmak için root atma işlemi yapmaktadır. Bilgisayarsız root atma işlemi ile akıllı telefonlarınız üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilmeniz ve sistem dosyalarına müdahale edebilmeniz mümkündür. Kısaca cihazınızın işletim sistemindeki engelleri kaldırarak, telefonunuzda istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz.

Telefona Bilgisayarsız Root Nasıl Atılır?

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlara bilgisayara ihtiyaç duyulmadan root atma işlemi yapılabilmektedir. En basit root atma yöntemi uygulama indirmektir. Bu işlem için birçok farklı uygulama mevcuttur. Bilgisayar olmadan bu işlemi aşağıdaki adımları uygulayarak yapabilmeniz mümkündür.

  • Öncelikli olarak akıllı telefonunuzun tam modeli öğrenmeniz gerekmektedir.
  • Cihazınızın bataryası en az yüzde yetmiş dolu olmalıdır.
  • Ardından cihazınızda bilinmeyen kaynaklara izin yoksa izin vermeniz gerekir. İzin işlemini “ayarlar” kısmına girerek “güvenlik” bölümünden yapabilirsiniz.
  • Sonrasında root atma işlemi için hangi uygulamayı tercih ettiyseniz, o uygulamayı indiriniz.
  • Ardından cihazınıza indirdiğiniz uygulamayı kurunuz.
  • Her uygulamada root işlemi için belirli bir düğme mevcuttur. Bu düğmeye tıklayarak işlemi başlatınız.
  • İşlem tamamlanana kadar bekleyiniz. Telefonunuz yeniden açıldığında root işlemi başarı bir şekilde yapılmış olacaktır.

Root Attıktan Sonra Telefon Sıfırlanır mı?

Cihazlara root atma işlemi kolay bir şekilde yapılmakta ve herhangi bir veri kaybı yaşanmamaktadır. Kullanıcılara yalnızca Android işletim sistemi üzerinde daha fazla yetki vermektedir. Bu işlem ile birlikte kullanıcılar; cihazlarının sistemini güncelleyebilir, reklamları engelleyebilir, işlemci hızını değiştirebilir, pil performansını optimize edebilir, rom yüklemeleri yapabilir, yalnızca root ile çalışan önemli uygulamaları yükleyebilir.

Bilgisayarsız Root Atma Uygulamaları

Android cihazlar için Google Play mağazasında birçok root atma uygulaması bulunmaktadır. Bu uygulamalardan birini cihazınıza indirerek, masaüstü bilgisayara gerek duymadan ve veri kaydı yaşamadan kolay bir şekilde root atma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca bu uygulamalar ücretsiz bir şekilde kullanıcılara sunulmaktadır. Cihazınız için en iyi root atma uygulamaları aşağıdaki listede yer almaktadır.

  • Kingroot Uygulaması
  • One Click Root Uygulaması
  • Kingoroot Uygulaması
  • Frama Root Uygulaması
  • Towelroot Uygulaması
  • Root Master Uygulaması
  • Iroot Uygulaması
  • Universal Android Root Uygulaması
  • CF Auto Root Uygulaması
  • Baidi Root Uygulaması
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