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Bilim adamı Aratos'un mezarının yok olacağı iddiaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 10:02 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı: - "Bakanlığımız bu kültürel mirasın kazı ve yüzey araştırmalarıyla ortaya çıkarılması, restorasyonunun yapılarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla Soli-Pompeipolis'te gerekli çalışmaları yapmaktadır ve yapacaktır"

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, bilim adamı Aratos'un Soli-Pompeipolis Antik Kenti'nde bulunan mezarının, kazı ve yüzey araştırmalarıyla ortaya çıkarılması, restorasyonunun yapılarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla gerekli çalışmaların yürütüldüğü bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mersin'in Mezitli ilçesinde tarihi 3 bin 500 yıl öncesine dayanan Soli-Pompeipolis Antik Kenti kazı alanında, astroloji biliminin kurucusu, matematikçi, bilim adamı Aratos'un anıt mezarının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu iddialarının basın yayın organlarında yer aldığı belirtildi.

Haberlerdeki bahse konu bölgenin 1. derece arkeolojik sit alanında kaldığı ve ilgili parselin bir kısmında üzeri otlarla kaplı tepecik görünümünde silindir biçimli anıtsal mezar bulunduğu bildirilen açıklamada, "Bakanlığımız bu kültürel mirasın kazı ve yüzey araştırmalarıyla ortaya çıkarılması, restorasyonunun yapılarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla Soli-Pompeipolis'te de gerekli çalışmaları yapmaktadır ve yapacaktır." ifadelerine yer verildi.

Antik kentte 1999'dan beri sürdürülen kazılarla neolitik dönem tabakalarının yanı sıra arkaik döneme ait bir megaron yapısı, Roma dönemine ait sütunlu cadde, tiyatro, hamam ve antik liman kalıntıları ortaya çıkarıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2004-2019'da Soli-Pompeipolis kazıları için Bakanlığımız bütçesinden ödenek aktarılmış olup, antik kentin sınırları içerisinde kalan Aratos'un anıt mezarının da ortaya çıkarılması amacıyla Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yapılacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Aratos’un anıt mezarı Kültür ve Turizm Bakanlığı Soli-Pompeipolis Antik Kenti

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