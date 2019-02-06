Bilim adamı Beazley, Çernobil’de yaşayan canlıları tespit etti

Sovyetler Birliği döneminde tarihin en büyük nükleer facialarından biri olarak tarihe geçen Çernobil faciasından 33 sene sonra facianın yaşandığı kasabada yaşam izlerine rastlandı.

Şimdiki Ukrayna’nın başkenti Kiev’de facianın yaşandığı 26 Nisan 1986 tarihinde Sovyetler Birliği topraklarında yaşanan tarihin en büyük nükleer santral felaketi olarak tarihe geçen ve tüm Karadeniz’de canlılar üzerinde olumsuz etki bırakan Çernobil faciasından 33 yıl sonra bilim adamı James Beazley önemli bir çalışmaya imza attı. Facianın yaşandığı Çernobil kasabasında yaşama dair izler arayan Beazley, kasabaya kamera ve hareket sensörleri kurdu. Ekibiyle birlikte kurduğu kamera ve sensörler ile kayıtlar alan Beazley, ilginç bulgular saptadı. Şuan bile girilmesi yasak olan kasabaya kurulan kameralar tarafından kasabada kurt, rakun, su samuru, kartal ve balık leşleri yiyen kuzgun gibi canlı türlerine rastlanıldı. Bu canlıların kasabanın kıyı kesimlerinde bol sulak ve ormanlık alanlarda yaşadığı tespit edildi. Facianın yaşandığı zamandan sonra bölgede hiçbir canlının yaşamadığı düşünülürken, Beazley tarafından ilk kez yapılan araştırmada somut olarak canlılara rastlanılmış oldu.



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