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Bilim adamları açıkladı! İşte orucun bilimsel olarak vücuda faydaları...

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.04.2020 14:21 | Son Güncelleme

Ramazan ayının manevi açıdan bizlere katkıları saymakla bitmiyor; sabır, hoşgörü ve empati gibi günlük hayatımızda zaman zaman değerini anlayamadığımız ahlaki değerleri hatırlamamıza ve yaşamamıza vesile oluyor. Ramazan ayına girdiğimiz bugünlerde de, bünyelerimiz yavaş yavaş oruç tutmaya alışmaya başladı.

Bilim adamları açıkladı! İşte orucun bilimsel olarak vücuda faydaları...

Bilim dünyası gün geçtikçe, oruç tutmanın insan vücuduna yararlarını ortaya çıkartmaya devam ediyor. Bugün sizlerle birlikte oruç tutmanın bu bilimsel faydalarına göz atalım!

KİLO VERMEYE YARDIMCI

Görsel 1

Kilo problemi yaşayan ve kilo vermek isteyenlere müjde! Oruç tutarak kilo vermeniz çok daha kolay. Sebebi ise; kilonun sebeplerinden olan insülin ve leptin direncine olumlu etki göstererek, insülin, leptin ve tiroit gibi önemli hormonlarının daha düzenli salgılanmasını sağlar ve yağ yakımına yardımcı olur. Bunun yanında, oruç tutarak aç kalmaya karşı direnç geliştiren vücudumuz, depolanan yağ hücrelerini yakmaya başlar.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DİNLENDİRİYOR

Görsel 2

11 ay boyunca yoğun bir tempoda dur durak bilmeden çalışan mide ve bağırsaklarımız; oruç tuttuğumuz zaman uzun saatler boyu dinlenme fırsatı buluyor ve kendini onarabiliyor. Bu sayede çok daha sağlıklı çalışan bir sindirim sistemine sahip oluyoruz. Aynı zamanda, sindirim sistemimiz için bu dinlenme fırsatı bize yağ yakıcı bir etkiyle birlikte geri dönüyor! Vücudumuz kalorileri çok daha hızlı bir şekilde yakmaya başlıyor.

ORGANİK DETOKS

Görsel 3

Normal zamanlarda vücudumuzdaki toksinleri ya da ödemi atmak için zaman zaman detoks yapma ihtiyacı duyarız. Tam bu noktada oruç tutmak; toksinlerden kurtulmamızı, vücudumuzdaki serbest radikaller ile mücadele etmesini kolaylaştırıyor. Bunların yanı sıra iltihap oluşumunu engellediği de bilim insanları tarafından kanıtlanmıştır.

BEYİN FONKSİYONLARINI GELİŞTİRİYOR

Görsel 4

Oruç tutmanın bize sağladığı faydalardan bir diğeri ise, en önemli organımız olan beynimizi hastalıklardan koruması ve geliştirmesi! Oruç tutmak; beyin kökenli nörotrofik faktör adında bir proteinin üretilmesini sağlıyor. Bu üretilen protein, beyin sapında bulunan nöronların, yeni sinir hücreleri içinde dönüşümünü sağlayarak; hem nöronların hem de sinir hücrelerinin sağlığını destekleyen kimyasal maddelerin üretimini de sebep oluyor. Bu sayede parkinson ya da alzheimer gibi beyin hasarı oluşturan hastalıkların önüne geçilmiş oluyor. Şaşırtıcı öyle değil mi?

DAHA SAĞLIKLI BİR CİLT

Görsel 5

Daha sağlıklı ve ışıltılı bir cilt isteyenlerin yapması gereken şey basit: Oruç tutmak! Cilt güzelliğini belirleyen en önemli faktör organlarımızın sağlıklı bir şekilde çalışması. Oruç tutmak; karaciğeri, böbrekleri, mide ve bağırsaklarımızı temizliyor ve dinlendiriyor. Özellikle karaciğerden ve böbreklerden atılan toksinler, cildimizin daha güzel ve ışıltılı görünmesini sağlıyor.

GÜÇLÜ BİR BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

Görsel 6

Oruç tutmak, bağışıklık sisteminin en güvenilen askerlerinden olan akyuvar hücrelerinin üretimine de olumlu katkı sağlıyor. Bu sayede bağışıklık sistemimiz her zamankinden daha güçlü hale geliyor!

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Anahtar Kelimeler:
ORUÇ orucun faydaları

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