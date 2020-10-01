HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bilim adamları duyurdu: Ağır koronavirüs vakalarından Neandertal genleri sorumlu olabilir

Bilim adamları duyurdu: Ağır koronavirüs vakalarından Neandertal genleri sorumlu olabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 01.10.2020 16:10 | Son Güncelleme

Almanya'da yapılan bir araştırmada, Neandertaller'den miras alınan genlerin bazı ağır koronavirüs (Covid-19) vakalarında rol oynamış olabileceği belirtildi.

Bilim adamları duyurdu: Ağır koronavirüs vakalarından Neandertal genleri sorumlu olabilir

Almanya'da yapılan bir araştırmada, Neandertaller'den miras alınan genlerin bazı ağır koronavirüs (Covid-19) vakalarında rol oynamış olabileceği belirtildi.

Almanya’nın Leipzig şehrinde bulunan Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü’nden Neandertal genetiği konusunda uzman bir ekip, daha ağır koronavirüs vakalarından bazılarıyla ilişkilendirilen DNA zincirini inceledi.

Neandertaller'den yaşayan Avrupalı ve Asyalılar'a aktarıldığı bilinen DNA dizileriyle karşılaştırdı. Kromozom 3'teki DNA zincirindeki belirli varyasyonları Covid-19 ile daha ağır hasta olma riski ile ilişkilendirdi.

Max Planck Enstitüsü’nden Svante Paabo ve Hugo Zeberg Nature Dergisi'nde yayımlanmak üzere kabul edilen makalede "Burada söz konusu riskin, Neandertallerden miras kalan ve Avrupa'daki insanların yaklaşık yüzde 16'sı, Güney Asya'daki insanların yaklaşık yüzde 50'si tarafından taşınan bir genomik segment tarafından oluştuğunu gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, bugün bu gen varyantını miras alan insanların Covid-19 olmaları durumunda yapay havalandırmaya ihtiyaç duyma olasılıklarının üç kat daha fazla olduğu belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Öyle bir akım başlattılar ki... Sosyal medyayı sallayan ikili Öyle bir akım başlattılar ki... Sosyal medyayı sallayan ikili
Hiç semptom göstermiyorlar, en çok onlar bulaştırıyorlar?Hiç semptom göstermiyorlar, en çok onlar bulaştırıyorlar?
TikTok kaosu büyüyor: 'Mantıksız taleplere boyun eğilmemeli'TikTok kaosu büyüyor: 'Mantıksız taleplere boyun eğilmemeli'
En Çok Okunan Haberler
Sahte senet çetesinin kurduğu düzen şeytanın bile aklına gelmez
Sahte senet çetesinin kurduğu düzen şeytanın bile aklına gelmez
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom!
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom!
Mezar taşlarını gören şaşıp kalıyor: Lütfen bize iş çıkarmayın
Mezar taşlarını gören şaşıp kalıyor: Lütfen bize iş çıkarmayın
Metina Aşireti'nden düğünler için flaş karar!
Metina Aşireti'nden düğünler için flaş karar!
Helikopter kiralayıp Marmaris'e uçtu! İşte fiyatı
Helikopter kiralayıp Marmaris'e uçtu! İşte fiyatı
Bir şok daha! Esra Erol'un ekibi panikte
Bir şok daha! Esra Erol'un ekibi panikte
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Azerbaycan'da savaş hali ilanı! Seferberlik ilan edildi
Azerbaycan'da savaş hali ilanı! Seferberlik ilan edildi
Fransa'da Macron'a büyük şok! İstifa etti
Fransa'da Macron'a büyük şok! İstifa etti
Diğer Haberler
AB Liderler Zirvesi başladı!
AB Liderler Zirvesi başladı!
Kremlin: İddialar küstahça, asılsız, kabul edilemez
Kremlin: İddialar küstahça, asılsız, kabul edilemez
Semptom göstermeyen 'süper bulaştırıcılar' kimler?
Hiç semptom göstermiyorlar, en çok onlar bulaştırıyorlar?
Üç ülkeden Ermenistan'a ateşkes çağrısı!
Üç ülkeden ortak bildiri!
Japonya'da 'Twitter katili' 9 kişiyi öldürdüğünü kabul etti
Japonya'da 'Twitter katili' 9 kişiyi öldürdüğünü kabul etti
Dünya’daki bitki örtüsünün beşte ikisi tükenme tehlikesi altında
Dünya’daki bitki örtüsünün beşte ikisi tükenme tehlikesi altında
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.