Bilim adamlarından eşsiz başarı! Mikroskobik boyutta üretmeyi başardılar!

ABD'de bilim adamları, üç boyutlu nesneleri nano ölçekte farklı şekillerde üretmenin yöntemini buldu.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları, bir metrenin milyarda biri büyüklüğü ifade eden nanometre ölçeğindeki nesnelere her türlü biçimi verebilecek bir metot geliştirdi.

Hassas lazerle oluşturulan polimer iskelelerle metallerden, kuantum parçalarına ve DNA'ya kadar her türlü malzemeyi istenilen formda inşa edilebildiklerini belirten araştırmacılar, söz konusu yöntemin her türlü materyali nano ölçekli hassasiyetle üç boyutlu modele aktarabildiklerini ifade etti.

Araştırmacılar, iskeleye ana malzemeyi ilave ederek, var olan yapıların binde biri ölçeğindeki yapı modelleri üretmeyi başardı.

Beyin dokularının yüksek çözünürlüklü görüntülenmesi için laboratuvar ortamında geliştirilen "genişletme mikroskopisi" adlı tekniği nano teknolojiye uyarlayan araştırmacılar, polimer dokuyu sulu bir jel içine yerleştirdikten sonra genişleterek normal bir mikroskopta görülmesine imkan veren bir teknik uyguladı.