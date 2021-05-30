Bilim adamlarından koronavirüsün kökeniyle ilgili çarpıcı iddia: Tersine mühendislik yaptılar

Çin’in Wuhan kentinde 2019’un sonlarında ortaya çıkan ölümcül koronavirüsün (Covid-19) Çin’de bir laboratuvarda üretildiği öne sürüldü. İngiliz Prof. Angus Dalgleish ve Norveçli bilim adamı Dr. Birger Sorensen tarafından yapılan araştırmada, Çinli bilim adamlarının koronavirüsü laboratuvarda oluşturdukları ve ardından virüsü yarasalarda gelişmiş gibi göstermek amacıyla "tersine mühendislik" teknikleriyle gizlemeye çalıştıkları iddia edildi.

ÇİN'İN VERİLERİ KASITLI OLARAK YOK ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Dalgleish ve Sorensen’in araştırmasında, koronavirüsün Çinli bilim adamlarının Wuhan’daki bir proje üzerinde çalışırken ortaya çıkmış olabileceğini ifade edilirken, aynı zamanda Çin’in "verileri kasıtlı olarak yok ettiğini, gizlediğini veya değiştirdiğini" öne sürüldü. Ayrıca araştırmada, Çin’de virüs hakkında açıklama yapan insanların susturulduğuna yönelik iddialara da yer verildi.

Dalgleish ve Sorensen, yaklaşık bir yıl önce aşı geliştirmeye çalışırken, virüsün üzerinde değişiklik yapılması halinde oluşabilecek "özgün izlere" rastladıklarını belirterek, ancak virüsün yarasadan oluştuğu bilgisi nedeniyle bilimsel dergiler tarafından araştırmalarının yayımlanmadığını ifade etti. Dalgleish ve Sorensen tarafından yapılan yeni çalışmanın ise, "Quarterly review of Biophysis Discovery" dergisinde yayımlanacağı belirtildi.