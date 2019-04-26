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Bilim aşığı çocuklar festivale akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 09:48 | Son Güncelleme

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde bin öğrenci 200 gönüllü ekibin katıldığı ’Bilim Çocuk Festivali’ düzenlendi.Büyükorhan Gençlik Derneği (BÜGED) ve Bilim Elçileri Kulübü ortaklığında, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Büyükorhan’da bulunan tüm anaokulu, ilkokulu ve ortaokul öğrencilerinin katılımlarıyla ’Bilim Çocuk Festivali’ düzenlendi.’Bilim Çocuk Festivali’nde, bilimsel atölyeler, öğrenciler için kodlama, sanat ve bilimsel eğitimler veren birçok kurum ve firmanın katıldığı, birbirinden farklı 25 alanda bilimsel ve sanatsal atölyenin gerçekleştiği bu organizasyonda çocuklar deneyimleyerek öğrendi.Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezinin bilim gösterisi, takım oyunları gibi birbirinden farklı interaktif etkinliklerin, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılımlarıyla yaklaşık bin öğrenci ve 200 kişilik gönüllü ekibiyle gerçekleştirilen bu festivalde, çocuklar bilime, sanata ve eğlenceye doydu.BÜGED ve BEK yaptığı ortak açıklamada, "Bilim Çocuk Şenliğinin tüm amacı, geleceğimiz olan çocuklarımızın bilim, sanat ve sporla eğlenerek ve öğrenerek zaman geçirmelerini sağlamaktı.

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde bin öğrenci 200 gönüllü ekibin katıldığı ’Bilim Çocuk Festivali’ düzenlendi.
Büyükorhan Gençlik Derneği (BÜGED) ve Bilim Elçileri Kulübü ortaklığında, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Büyükorhan’da bulunan tüm anaokulu, ilkokulu ve ortaokul öğrencilerinin katılımlarıyla ’Bilim Çocuk Festivali’ düzenlendi.
’Bilim Çocuk Festivali’nde, bilimsel atölyeler, öğrenciler için kodlama, sanat ve bilimsel eğitimler veren birçok kurum ve firmanın katıldığı, birbirinden farklı 25 alanda bilimsel ve sanatsal atölyenin gerçekleştiği bu organizasyonda çocuklar deneyimleyerek öğrendi.
Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezinin bilim gösterisi, takım oyunları gibi birbirinden farklı interaktif etkinliklerin, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılımlarıyla yaklaşık bin öğrenci ve 200 kişilik gönüllü ekibiyle gerçekleştirilen bu festivalde, çocuklar bilime, sanata ve eğlenceye doydu.
BÜGED ve BEK yaptığı ortak açıklamada, "Bilim Çocuk Şenliğinin tüm amacı, geleceğimiz olan çocuklarımızın bilim, sanat ve sporla eğlenerek ve öğrenerek zaman geçirmelerini sağlamaktı. Bugün burada, Büyükorhan Gençlik Derneği ve Bilim Elçileri Kulübünün ortaklaşa gerçekleştirdiği bu festivalde yüzlerce çocuğun yüzünün güldüğünü görmek bizleri daha da mutlu etti. Bizlere bu organizasyonda destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Bilim aşığı çocuklar festivale akın etti

Bilim aşığı çocuklar festivale akın etti

Bilim aşığı çocuklar festivale akın etti

Bilim aşığı çocuklar festivale akın etti

Bilim aşığı çocuklar festivale akın etti

Bilim aşığı çocuklar festivale akın etti

Bilim aşığı çocuklar festivale akın etti

Bilim aşığı çocuklar festivale akın etti

Bilim aşığı çocuklar festivale akın etti

Bilim aşığı çocuklar festivale akın etti

Bilim aşığı çocuklar festivale akın etti

Bilim aşığı çocuklar festivale akın etti

Bilim aşığı çocuklar festivale akın etti

Bilim aşığı çocuklar festivale akın etti

Bilim aşığı çocuklar festivale akın etti
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