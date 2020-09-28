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Bilim bekar kalmayı öneriyor

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2020 13:51 | Son Güncelleme

Bilim, “Bekarlık sultanlıktır” atasözünü destekliyor. Yapılan bilimsel çalışmalar, bekar olmanın sosyallik açısından daha iyi olduğunu ortaya çıkardı.

Bilim bekar kalmayı öneriyor

Serinleyen havalar romantik duyguları ortaya çıkarıp yeni bir ilişki için motivasyon yaratsa da, koronavirüs karantinası ile beraber, birlikte yaşayan çiftler evde kalma düşüncesi konusunda eskisi kadar hevesli değiller.

Bekar ve yalnız bir yaşam, sadece dikkat dağıtıcı bir partnerin varlığından ziyade, aynı zamanda gittikçe daha iyi sosyal bağlara sahip olma olasılığını da artırıyor.

Journal of Social and Personal Relationship adlı bilimsel dergide yayınlanan bir çalışma ABD’de yaşayan yetkişkinlerin akrabalık, komşuluk ve arkadaşlık ilişkilerini inceleyerek; bekar bireylerin çevreleriyle iletişim sıklığının, aileleriyle yardımlaşma olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.
Evli insanlar, bir hayat arkadaşına sahip olsa da çevreleriyle sosyal bağlarını sürdürmek konusunda bekar insanlara göre daha başarısız.

ABD’de 1992 ve 1994 yılları ile, 2000 ile 2012 yılları arasındaki verileri kullanan çalışma, evliliği herkesin ulaşması gereken bir kilometre taşı olarak kabul etmek yerine ‘sosyal kısıtlamalara’ bağlı olduğunu ve bekar insanların daha geniş topluluklarla daha fazla ilişki kurduğunu ileri sürüyor.

Araştırma, evli ve bekar insanlar asındaki farkların daha önce hiç evlenmemiş bekar insanlarda daha belirgin olduğunu, daha önce evlilik geçirmiş bekar insanlara bakıldığında ise ilişkinin bitmesi durumunda evlilik kısıtlamalarının sona ermeyecebileceğini gösterdi.

Araştırmaya göre bekar olmak hem kadınlarda hem de erkeklerde sosyal bağlantıları artırırken; bekarlık ve sosyal bağlar arasında da pozitif bir ilişki bulunuyor.

Sosyal psikolog Bella DePaulo 2017’de yaptığı TEDx konuşmasında, medyanın insanların hayatlarından ziyade romantizm hikayelerine odaklandığını, bekar insanların ilişkilerinin ve hikayelerinin toplum tarafından küçümsendiğini ve toplumun evlilik fikrini teşvik ettiğini ileri sürmüştü.

Yazar Emily Brown, hem bekar olmanın hem de evli olmanın kendi içinde inişleri çıkışları olabileceğini, ancak evliliğin kesinlikle hayat içinde ulaşılması gereken bir amaç olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizerek, “Eğer güçlü sosyal bağları sürdürmek istiyorsanız, bekar olmak olumsuz bir şey olmayabilir” dedi.

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