Bilim bekar kalmayı öneriyor

Serinleyen havalar romantik duyguları ortaya çıkarıp yeni bir ilişki için motivasyon yaratsa da, koronavirüs karantinası ile beraber, birlikte yaşayan çiftler evde kalma düşüncesi konusunda eskisi kadar hevesli değiller.

Bekar ve yalnız bir yaşam, sadece dikkat dağıtıcı bir partnerin varlığından ziyade, aynı zamanda gittikçe daha iyi sosyal bağlara sahip olma olasılığını da artırıyor.

Journal of Social and Personal Relationship adlı bilimsel dergide yayınlanan bir çalışma ABD’de yaşayan yetkişkinlerin akrabalık, komşuluk ve arkadaşlık ilişkilerini inceleyerek; bekar bireylerin çevreleriyle iletişim sıklığının, aileleriyle yardımlaşma olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

Evli insanlar, bir hayat arkadaşına sahip olsa da çevreleriyle sosyal bağlarını sürdürmek konusunda bekar insanlara göre daha başarısız.

ABD’de 1992 ve 1994 yılları ile, 2000 ile 2012 yılları arasındaki verileri kullanan çalışma, evliliği herkesin ulaşması gereken bir kilometre taşı olarak kabul etmek yerine ‘sosyal kısıtlamalara’ bağlı olduğunu ve bekar insanların daha geniş topluluklarla daha fazla ilişki kurduğunu ileri sürüyor.