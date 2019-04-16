HABER

Bilim çınarlarına, emeklilikte "Gönüllü Profesörlük" kürsüsü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 11:11 | Son Güncelleme

Ankara Üniversitesince (AÜ), alanındaki bilgi birikimi, akademik saygınlığı, öğretici ve araştırıcı özellikleriyle öne çıkmış ve herhangi bir üniversiteden emekli olmuş akademisyenlere "Gönüllü Araştırma Profesörlüğü" statüsü uygulaması başlatıldı - AÜ Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş: - "Bu statünün ihdası ile anılan niteliklere sahip akademisyenlerin eğitim faaliyetlerini, bilimsel çalışmalarını ve diğer akademik etkinliklerini üniversite çatısı altında sürdürebilmelerini hedefliyoruz" - "Gönüllü profesörlerimiz, yaptıkları araştırma ve yayınlarda, üniversitenin adını kullanarak üniversitenin uluslararası bilimsel araştırma ve yayın potansiyeline katkıda bulunuyorlar"

SELMA KASAP - Ankara Üniversitesince (AÜ), alanındaki bilgi birikimi, akademik saygınlığı, öğretici ve araştırıcı özellikleriyle öne çıkmış ve herhangi bir üniversiteden emekli olmuş akademisyenlere "Gönüllü Araştırma Profesörlüğü" statüsü uygulaması başlatıldı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite senatosu tarafından "Gönüllü Araştırma Profesörlüğü" statüsüne ilişkin karar alındığını bildirdi.

Alanındaki bilgi birikimi, akademik saygınlığı, öğretici ve araştırıcı özellikleri nedeniyle emekli akademisyenlere "Gönüllü Araştırma Profesörlüğü" statüsü verildiğini bildiren İbiş, şöyle konuştu:

"Statü için öğretim üyemizin hangi üniversiteden emekli olduğu fark etmiyor. Statüyü, üniversitede çalıştığı süre içinde bilimsel yayınları ve diğer akademik etkinlikleriyle alanında tanınmış, lisansüstü öğretime ve üniversitedeki uluslararasılaşma çalışmalarına katkı sağlamış, kurum dışı kaynaklardan alınan ulusal ve uluslararası projeleri ve bilimsel araştırmaları çatısı ve adı altında yürütmüş bilim insanlarına veriyoruz. Bu statünün ihdası ile anılan niteliklere sahip akademisyenlerin bilimsel çalışmalarını ve diğer akademik etkinliklerini üniversite çatısı altında sürdürebilmelerini hedefliyoruz. Profesörlerimize çalışma odası ve araştırma yapma imkanı da veriliyor."

İbiş, statünün verileceği öğretim üyesi sayısının fakültenin toplam öğretim üyesi sayısının yüzde 2'sini aşmadığını belirtti.

- Üniversitenin kurumsal kimliğini kullanabilecekler

Gönüllü Araştırma Profesörü statüsü tanınan akademisyene bazı hakların da tanındığına işaret eden İbiş, akademisyenlerin projelerini ve bilimsel çalışmalarını sürdürebilmek için üniversitenin kurumsal kimliğini kullanabildiğini ve kurumsal desteğini alabildiğini söyledi.

Ayrıca bu akademisyenlerin, üniversiteden aldıkları kurumsal destekle projelerini ve araştırmalarını üniversite adına, ilgili anabilim dalına veya üniversite bünyesindeki bir araştırma merkezine bağlı yürütebildiklerini aktaran Prof. Dr. İbiş, şunları kaydetti:

"Bunun yanında araştırma projelerinin yürütülmesi sırasında ilgili anabilim dalının da onayıyla varsa ofislerini veya laboratuvarlarını muhafaza etmeleri sağlanıyor. Ders verebiliyorlar, ikinci tez danışmanlığı yapabiliyorlar. Gönüllü profesörlerimiz, yaptıkları yayınlarda, üniversitenin adını kullanarak üniversitenin uluslararası bilimsel araştırma ve yayın potansiyeline katkıda bulunuyorlar."

Rektör İbiş, akademik iş birliği esaslı bir sözleşmeye dayalı görev olan bu onursal statünün, iş birliğinin verimliliği halinde birden fazla kez uzatılabildiğini söyledi.

Sanal alemi birbirine kattılar! Fenomenlerden olay pozSanal alemi birbirine kattılar! Fenomenlerden olay poz
Seramik cam bölümü öğrencileri hünerlerini sergilediSeramik cam bölümü öğrencileri hünerlerini sergiledi
Atatürk: Çocuklar gökkuşağı gibi geleceği renklendireceklerdirAtatürk: Çocuklar gökkuşağı gibi geleceği renklendireceklerdir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Üniversitesi Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan ibiş

En Çok Okunan Haberler

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Hülya Avşar'dan derin dekolteli paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar'dan derin dekolteli paylaşım! Sosyal medyayı salladı

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

DEAŞ terör örgütü sikke bastırmış! Sakarya'da ele geçirildi

DEAŞ terör örgütü sikke bastırmış! Sakarya'da ele geçirildi

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale Savaşı'na bir de böyle bakın! İşte hiç görülmemiş fotoğraflar

Çanakkale Savaşı'na bir de böyle bakın!

Atatürk: Çocuklar gökkuşağı gibi geleceği renklendireceklerdir

Atatürk: Çocuklar gökkuşağı gibi geleceği renklendireceklerdir

'Gözüm arkada kalmayacak!' 23 Nisan'a bir de böyle bakın

'Gözüm arkada kalmayacak!' 23 Nisan'a bir de böyle bakın

Hepsi Genelkurmay arşivinden çıktı! İşte 23 Nisan ve Atatürk

Hepsi Genelkurmay arşivinden çıktı! İşte 23 Nisan ve Atatürk

Geçmişten günümüze 23 Nisan

Geçmişten günümüze 23 Nisan

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bu yıl 141 operasyonda 1608 şüpheli yakalandı

Bakanlık duyurdu! 297 örgüt çökertildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.