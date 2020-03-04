Bilim dünyası nedenini 38 yıl boyunca araştırdı! Erkekler seksi her yıl daha da fazla unutacak

Açıklanan yeni bir araştırma sonucuna göre erkeklerin cinsel hayatının en büyük düşmanının fast food olduğu ortaya çıktı. Avrupa, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kuzey Amerika ülkelerini kapsayan ve 38 yıl süren çalışmaların sonuçlarına bakılacak olursa; sperm kalitesinde ve sayısında ciddi oranda düşüşler yaşandığını ortaya koydu. 1940’lı yıllara oranla bu düşüklüğün %60’lara dayandığını belgeleyen araştırma, günümüzde de hızlı bir şekilde düşüş trendinin devam ettiğini belirtiyor.

Erkeklerde sperm sayısının özellikle son 40 yılda düzenli olarak düşüş göstermesi ile birlikte testosteron seviyelerinde de eş zamanlı bir düşüş yaşandığı gözler önüne serildi.

Sperm sayısı, kalitesi ve erkek testosteronunun neden bu kadar hızla düştüğü tam olarak bilinmiyordu. Potansiyel suçlular olarak radyasyon yayan cep telefonları, kimyasallarla dolu gıdalar, sigara, alkol tüketimi ve obezite gibi unsurlar her zaman ön plana çıkıyordu.

"BUGÜNE KADAR YAPILAN EN BÜYÜK ÇALIŞMA"

JAMA Network Open’ın yayınlandığı yeni araştırmanın sonuçlarına göre ‘western diet’ olarak bilinen Batı tipi yemek alışkanlığı olan düşük besin kaliteli fast food, sperm ve testosteron düşüklüğünün nedeni olarak gösterildi. Konuyla ilgili konuşan Araştırma Görevlisi Feiby Nassan, bu araştırmanın "erkeklerin yemek alışkanlıkları ile testis fonksiyonlarını karşılaştırma ile incelemek için bugüne kadar yapılan en büyük çalışma." olduğunu söyledi.