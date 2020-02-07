Bilim dünyası şaşkın! Bir anda karanlığa gömüldü!

Evrenin ilk günlerinde, yaklaşık 12 milyar yıl önce var olan ve XMM-2599 diye bilinen yıldızlar ağı, sadece yaklaşık 1,8 milyar yaşındaydı.

Kısa yaşamında çok sayıda yıldız ortaya çıkardı. Ve ardından bir anda durdu.

Bu hızlı ve açıklanamayan ölüm, devasa galaksinin erken evrene ilişkin mevcut modellerimize uymadığını söyleyen gökbilimcileri epey şaşırttı.

Araştırmanın baş yazarı Benjamin Forrest yaptığı açıklamada "Evren daha 2 milyar yaşına basmadan XMM-2599, Güneş kütlesinin 300 milyardan fazlasına eşdeğer bir kütle oluşturmuştu ve bu da onu ultra-büyük bir galaksi kılıyor.

Daha dikkat çekici olansa, XMM-2599'un yıldızlarının çoğunu, evren daha 1 milyar yaşına basmamışken, büyük bir coşkuyla oluşturduğunu, sonrasında ise evren yalnızca 1.8 milyar yaşındayken pasifleştiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bilim insanları galaksinin nasıl oluştuğunu ve sonra var olmayı nasıl böylesine hızlı bıraktığını açıklayamıyor. Bunun erken evrenin var oluşuna dair modellerimize meydan okuduğunu söyleyen bilim insanlarına göre, bu yıldızların nasıl oluştuğu ve oluşumlarının nasıl kesildiğine dair kavrayışımızda dramatik değişikliklere yol açabilir.