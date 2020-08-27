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Bilim dünyası şimdiden uyardı: Aşı obezlerde işe yaramayacak!

DÜNYA HABERLERİ  | 27.08.2020 15:04 | Son Güncelleme

ABD'li bilim insanları, obez kişilerin koronavirüsten (Covid-19) ölme olasılığının yüzde 48 daha yüksek olduğunu ve bağışıklık sistemlerinin daha zayıf olması nedeniyle bir aşının onlar üzerinde işe yaramayabileceğini açıkladı.

Bilim dünyası şimdiden uyardı: Aşı obezlerde işe yaramayacak!

Bir araştırmaya göre, sağlıklı kilodaki insanlara kıyasla obez kişilerin Covid-19’dan ölme olasılığı yüzde 48 daha fazla. Araştırmaya göre, tıbbi verileri inceleyen bilim insanları, aşırı kilolu olmanın hastaneye yatırılma riskini iki kattan fazla artırdığını ve aşırı kilolu kişilerin yoğun bakıma yatma olasılıklarının yüzde 74 daha fazla olduğunu buldular. Bilim insanları, aşırı kilolu kişilerde daha yaygın olan kandaki aşırı şeker ve kan damarlarındaki şişliğin bağışıklık hücrelerini engellediğini ve bunun da kilolu kişilerin enfeksiyonla savaşamayacağı anlamına geldiğini söyledi.

AŞI AŞIRI KİLOLU KİŞİLERDE İŞE YARAMAYACAK

Ayrıca, vücutlarının ağırlığı nedeniyle ventilatörlerin çalışmadığı bu yüzden aşırı kilolu kişilerin yoğun bakımda tedavi edilmelerinin de daha zor olduğu ifade edildi. Araştırmacılar, bir aşının aynı nedenlerle aşırı kilolu kişiler üzerinde işe yaramayabileceği konusunda uyardı. Dünya Bankası tarafından görevlendirilen araştırmacılar, aşının işe yaramayacağını gösteren hiçbir şey olmadığını, ancak bilim insanlarının aşının daha az etkili olabileceğinin farkında olması gerektiğini söyledi. Uyarının, Chapel Hill'deki Kuzey Karolina Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından obezite ile Covid-19 komplikasyonları arasındaki bağlantıyı araştıran bir makalede yapıldığı ifade edildi.

“OBEZİTENİN AŞI TESTLERİ İÇİN DİKKATE ALINMASI GEREKİR”

Çalışmanın yazarı Profesör Melinda Beck, "Aşının obezite hastalarında etkisiz olacağını söylemiyoruz, ancak obezite, aşı testleri için dikkate alınması gereken bir değiştirici faktör olarak düşünülmelidir. Daha az koruyucu bir aşı bile yine de bir miktar bağışıklık sunacaktır" ifadelerini kullandı. Profesör Beck ve meslektaşları, deneysel aşıları deneyen bilim insanlarının, denemelerdeki kişilerin obez olup olmadığını ve bunun aşının etkinliğini etkileyip etkilemediğini düşünmeleri gerektiğini öne sürdü.

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