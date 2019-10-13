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Bilim dünyası Türkiye turizmini tartışacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 10:24 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un onur kurulu üyesi olduğu 20’nci Ulusal Turizm Kongresi (UTK20) ile 4’üncü Uluslararası Turizm Kongresi bilim dünyasını Türkiye turizmi için bir araya getirecek.Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ve Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünün ev sahipliğinde düzenlenecek iki büyük kongre ile Kanada’dan Endonezya’ya 10 ülke Türkiye turizmini masaya yatıracak.Türkiye’de turizmin bilimsel bir platformda tartışılmasına olanak sunan ve artık geleneksel hale gelen 20’nci Ulusal Turizm Kongresi (UTK20) ile 4’üncü Uluslararası Turizm Kongresi (4th International Tourism Congress - ITC2019) 16-19 Ekim tarihleri arasında Eskişehir Anemon Otel’de gerçekleştirilecek.Fransa, Almanya, İngiltere, Kanada, Polonya, İran, Endonezya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Bosna Hersek gibi çok sayıda ülkeden davetlinin bir araya geleceği buluşmada Türkiye turizminin geleceğine yönelik bilimsel bir tartışma ortamı oluşturulacak.Sürdürülebilir turizm, turizm pazarlaması, turizm sosyolojisi, gastronomi ve yönetim alanlarında yaklaşık 100 uluslararası, 200 ulusal bildirinin gönderildiği kongrelerin bu yılki ana teması ise “Şehir Turizm” olacak.Ulusal ve uluslararası iki panelin de düzenleneceği buluşmalarda katılımcılar şehir turizminde yeni trendler, şehir turizminin geleceği ve kapasite, akıllı şehirler, şehirde yaşam kalitesi ve şehir turizminin pazarlanması gibi konularda bilgi paylaşımında bulunacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un onur kurulu üyesi olduğu 20’nci Ulusal Turizm Kongresi (UTK20) ile 4’üncü Uluslararası Turizm Kongresi bilim dünyasını Türkiye turizmi için bir araya getirecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ve Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünün ev sahipliğinde düzenlenecek iki büyük kongre ile Kanada’dan Endonezya’ya 10 ülke Türkiye turizmini masaya yatıracak.
Türkiye’de turizmin bilimsel bir platformda tartışılmasına olanak sunan ve artık geleneksel hale gelen 20’nci Ulusal Turizm Kongresi (UTK20) ile 4’üncü Uluslararası Turizm Kongresi (4th International Tourism Congress - ITC2019) 16-19 Ekim tarihleri arasında Eskişehir Anemon Otel’de gerçekleştirilecek.
Fransa, Almanya, İngiltere, Kanada, Polonya, İran, Endonezya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Bosna Hersek gibi çok sayıda ülkeden davetlinin bir araya geleceği buluşmada Türkiye turizminin geleceğine yönelik bilimsel bir tartışma ortamı oluşturulacak.
Sürdürülebilir turizm, turizm pazarlaması, turizm sosyolojisi, gastronomi ve yönetim alanlarında yaklaşık 100 uluslararası, 200 ulusal bildirinin gönderildiği kongrelerin bu yılki ana teması ise “Şehir Turizm” olacak.
Ulusal ve uluslararası iki panelin de düzenleneceği buluşmalarda katılımcılar şehir turizminde yeni trendler, şehir turizminin geleceği ve kapasite, akıllı şehirler, şehirde yaşam kalitesi ve şehir turizminin pazarlanması gibi konularda bilgi paylaşımında bulunacak. Kongrenin Gala Yemeği de 18 Ekim akşamı gerçekleştirilecek.
Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesinin sektör temsilcileri, önde gelen sivil toplum kuruluşları ile turizm akademisyenleri gibi paydaşları bir araya getirdiği bu kongrelere Bakanlığın yanı sıra Eskişehir Valiliği, TÜBİTAK, Vakıfbank, Türk Hava Yolları, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği de destek veriyor.
Kongreye ilişkin detaylı bilgilere ise Anadolu Üniversitesinin https://utk20.anadolu.edu.tr/ ile https://itc2019.anadolu.edu.tr/ internet adreslerinden ulaşılabiliyor.

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