Bilim Dünyasından Delta Varyantı Uyarısı

Yeni yapılan bir araştırmaya göre Corona virüsünün ilk olarak Hindistan’da ortaya çıkan delta varyantı, İngiltere’de ortaya çıkan alfa varyantından daha bulaşıcı ve tehlikeli.

Ancak iyi haber aşıların biraz daha az da olsa hala her iki varyanta karşı da etkili olması.

Harvard Kamu Sağlığı Enstitüsü’nden profesör yardımcısı Bill Hanage’a göre delta varyantı küresel ölçekte diğer varyantlardan daha kaygı verici.

Washington Üniversitesi Kamu Sağlığı Enstitüsü Başkanı William Powderly ‘‘Zengin ülkeler dışında aşıya erişim kaplumbağa hızıyla sürdüğü için dünyanın büyük kısmı çok savunmasız durumda’’ dedi.

İlk olarak Hindistan’da tespit edilen delta varyantının ülkeyi günlük ölü sayısında rekor rakamlara taşıyan ani vaka artışının da sorumlusu olması muhtemel.

Delta varyantı İngiltere’de yayılmaya başladığında ülkede baskın olan alfa varyantını haftalar içinde geçmişti. Şimdi İngiltere’de yeni vakaların yüzde 90’ını delta varyantı oluşturuyor.

Edinburgh Üniversitesi’nden Profesör Aziz Skeikh’e göre delta varyantının yayılma hızı oldukça kaygı verici.