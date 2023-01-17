Bilim dünyasını heyecanlandıran buluş! Yüksek tansiyon sadece 10 dakikalık bir test ile tarih olacak

Yüksek tansiyon olarak bilinen hipertansiyon tüm yaşamı etkisi altına alan hastalıklar arasında yer almaktadır. Milyonlarca yüksek tansiyon hastası bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor. Yüksek tansiyon hastalarının ömür boyu ilaç kullanması gerekiyor ve bu hastalığın nedeni bulunamıyor. Ancak 10 dakikalık yeni bir test sayesinde yüksek tansiyon hastalığı iyileştirilebilir.

YÜKSEK TANSİYONUN NEDENİ BİRKAÇ DAKİKA İÇİNDE ÖĞRENİLİYOR

Her yirmi vakadan birinde bu duruma , vücutta tuz tutulmasına neden olan ve böylece kan basıncını artıran bir steroid hormon olan aldosteron neden olur. Aldosteron, böbreklerin üzerinde bulunan adrenal bezlerin küçük nodülleri tarafından üretilir. Şimdiye kadar, bu nodüllerin saptanması, yalnızca her yerde bulunmayan ve genellikle başarısız olan karmaşık bir kateter muayenesi ile mümkündü. Ancak yeni bir test, yalnızca aldosteron üreten nodüllere yapışan bir radyoaktif boya enjeksiyonu ve ardından bir CT taraması kullanıyor. Nodüller, enjeksiyondan birkaç dakika sonra yanıyor ve yüksek tansiyonun bariz nedenini ortaya çıkartıyor.

İLAÇ ALIMINI BIRAKTIRIYOR VEYA AZALTIYOR

Yakın tarihli bir çalışmada bilim adamları, yüksek aldosteron seviyeleri nedeniyle yüksek tansiyonu olan 128 kişiyi dahil ettiler. Çalışma 78 hastada - neredeyse üçte ikisinde - durumun yalnızca adrenal bezlerden birinin nodüllerinden kaynaklandığını gösterdi. Bu hastalarda, safra taşlarını tedavi etmek için kullanılana benzer bir ameliyatla doğru adrenal bez çıkarıldı. Ameliyat edilen 78 hastadan 24 kişi hipertansif durumu ortadan kalktığı için ilacı kullanmayı bırakmayı başardı. Diğer hastalar durumlarında "önemli" bir iyileşme fark ettiler, bu da ilaçları en az yarıya indirmelerine izin verdi.

"DÜNYA ÇAPINDA MİLYONLARCA İNSANA YARDIMCI OLABİLİR"

Londra Queen Mary Üniversitesi'nde çalışmanın ortak yazarı Profesör Morris Brown şunları söyledi: "Bu aldosteron üreten nodüller çok küçüktür ve düzenli bir BT taramasında kolayca görülür. Enjeksiyondan birkaç dakika sonra yandıklarında, genellikle tedavi edilebilen yüksek tansiyonun nedeni ortaya çıkıyor.” Yüksek aldosteron seviyeleri yirmi vakadan birinde bu duruma neden olduğundan , yeni test dünya çapında milyonlarca insana yardımcı olabilir.

YÜKSEK TANSİYON BELİRTİLERİ