HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bilim dünyasını heyecanlandıran buluş! Yüksek tansiyon sadece 10 dakikalık bir test ile tarih olacak

Bilim dünyasını heyecanlandıran buluş! Yüksek tansiyon sadece 10 dakikalık bir test ile tarih olacak

17.01.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya üzerinde yüksek tansiyon hastası milyonlarca insan bulunuyor. Genellikle önemsiz görülen bu hastalığın tedavi edilmemesi böbrek, kalp-damar hastalıkları ve felç gibi hastalıkların riskini artırarak hastaların yaşamını 10-20 yıl azaltıyor. Bu nedenle yüksek tansiyonun tedavisi büyük önem taşıyor. Yeni bulunan bir testin yüksek tansiyonun tedavisinde önemli rol oynayacağı düşünülüyor.

Bilim dünyasını heyecanlandıran buluş! Yüksek tansiyon sadece 10 dakikalık bir test ile tarih olacak

Yüksek tansiyon olarak bilinen hipertansiyon tüm yaşamı etkisi altına alan hastalıklar arasında yer almaktadır. Milyonlarca yüksek tansiyon hastası bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor. Yüksek tansiyon hastalarının ömür boyu ilaç kullanması gerekiyor ve bu hastalığın nedeni bulunamıyor. Ancak 10 dakikalık yeni bir test sayesinde yüksek tansiyon hastalığı iyileştirilebilir.

YÜKSEK TANSİYONUN NEDENİ BİRKAÇ DAKİKA İÇİNDE ÖĞRENİLİYOR

Ekran görüntüsü 2023-01-17 135217

Her yirmi vakadan birinde bu duruma , vücutta tuz tutulmasına neden olan ve böylece kan basıncını artıran bir steroid hormon olan aldosteron neden olur. Aldosteron, böbreklerin üzerinde bulunan adrenal bezlerin küçük nodülleri tarafından üretilir. Şimdiye kadar, bu nodüllerin saptanması, yalnızca her yerde bulunmayan ve genellikle başarısız olan karmaşık bir kateter muayenesi ile mümkündü. Ancak yeni bir test, yalnızca aldosteron üreten nodüllere yapışan bir radyoaktif boya enjeksiyonu ve ardından bir CT taraması kullanıyor. Nodüller, enjeksiyondan birkaç dakika sonra yanıyor ve yüksek tansiyonun bariz nedenini ortaya çıkartıyor.

İLAÇ ALIMINI BIRAKTIRIYOR VEYA AZALTIYOR

Yakın tarihli bir çalışmada bilim adamları, yüksek aldosteron seviyeleri nedeniyle yüksek tansiyonu olan 128 kişiyi dahil ettiler. Çalışma 78 hastada - neredeyse üçte ikisinde - durumun yalnızca adrenal bezlerden birinin nodüllerinden kaynaklandığını gösterdi. Bu hastalarda, safra taşlarını tedavi etmek için kullanılana benzer bir ameliyatla doğru adrenal bez çıkarıldı. Ameliyat edilen 78 hastadan 24 kişi hipertansif durumu ortadan kalktığı için ilacı kullanmayı bırakmayı başardı. Diğer hastalar durumlarında "önemli" bir iyileşme fark ettiler, bu da ilaçları en az yarıya indirmelerine izin verdi.

"DÜNYA ÇAPINDA MİLYONLARCA İNSANA YARDIMCI OLABİLİR"

Ekran görüntüsü 2023-01-17 135228

Londra Queen Mary Üniversitesi'nde çalışmanın ortak yazarı Profesör Morris Brown şunları söyledi: "Bu aldosteron üreten nodüller çok küçüktür ve düzenli bir BT taramasında kolayca görülür. Enjeksiyondan birkaç dakika sonra yandıklarında, genellikle tedavi edilebilen yüksek tansiyonun nedeni ortaya çıkıyor.” Yüksek aldosteron seviyeleri yirmi vakadan birinde bu duruma neden olduğundan , yeni test dünya çapında milyonlarca insana yardımcı olabilir.

YÜKSEK TANSİYON BELİRTİLERİ

  • Sık idrara çıkma özellikle geceleri uyanıp idrar yapma
  • Bulanık ya da çift görme
  • Bacaklarda şişlik
  • Nefes darlığı
  • Halsizlik, yorgunluk, isteksizlik
  • Kulak çınlaması
  • Burun kanamaları
  • Düzensiz kalp atışı ve kalp ağrısı
  • Baş dönmesi ve baş ağrısı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tırnağınızda görülen ufak değişikliklere dikkat! Tırnağınızda görülen ufak değişikliklere dikkat!
Bayraktar "Yüzde 100" diyerek açıkladı! 'Devlet desteği' iddialarına yanıt verdiBayraktar "Yüzde 100" diyerek açıkladı! 'Devlet desteği' iddialarına yanıt verdi
Katil şarkıcı çıktı! Her şeyi itiraf ettiKatil şarkıcı çıktı! Her şeyi itiraf etti
Anahtar Kelimeler:
hipertansiyon yüksek tansiyon ilaç çalışma test yüksek tansiyon neden olur

En Çok Okunan Haberler

Survivor yarışmacılarının haftalık ücreti şoke etti! En çok parayı o alıyor

Survivor yarışmacılarının haftalık ücreti şoke etti! En çok parayı o alıyor

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Savaşın simgesi oldu

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Savaşın simgesi oldu

EYT SON DAKİKA | Erdoğan talimat vermişti... AK Partili Akbaşoğlu duyurdu: İşte EYT'lilerin ilk maaşlarını alacağı tarih!

EYT SON DAKİKA | Erdoğan talimat vermişti... AK Partili Akbaşoğlu duyurdu: İşte EYT'lilerin ilk maaşlarını alacağı tarih!

Sahte rapor şebekesine operasyon: 380 gözaltı kararı

Sahte rapor şebekesine operasyon: 380 gözaltı kararı

Sosyal medyadaki bu paylaşım gündem oldu! Birçok marka indirime gitti

Sosyal medyadaki bu paylaşım gündem oldu! Birçok marka indirime gitti

İttifak ortaklarını gölgede bıraktılar! Yüzde 4'lük artışla son ankete damgasını vurdu

İttifak ortaklarını gölgede bıraktılar! Yüzde 4'lük artışla son ankete damgasını vurdu

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Niçin kış aylarında da güneş koruyucu kullanmalıyız? Hiç merak ettiniz mi?

Niçin kış aylarında da güneş koruyucu kullanmalıyız? Hiç merak ettiniz mi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.