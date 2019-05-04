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Bilim Elçileri Zirvesi İstanbul’da yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 14:11 | Son Güncelleme

Tuzla’da Bilim Elçileri Zirvesi düzenlendi.Tuzla’da Sabancı Üniversitesi’nde Türk Hava Yolları Bilim Elçileri Zirvesi adlı bir etkinlik düzenlendi.

Tuzla’da Bilim Elçileri Zirvesi düzenlendi.
Tuzla’da Sabancı Üniversitesi’nde Türk Hava Yolları Bilim Elçileri Zirvesi adlı bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte yapılan konuşmalarda bilim konusu ele alındı. Zirvede, 2011 - 2019 yılları arasında bakan yardımcılığı ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevlerini yapan Prof. Dr. Davut Karvanoğlu konuşma yaptı. Karvanoğlu, “Neden bizim ülkemiz bir Almanya gibi, Amerika gibi, Japonya gibi, Fransa gibi kalkınmış, gelişmiş, müreffeh bir ülke olamıyor? Bunun sebepleri nelerdir" diyerek sözlerine başladı. Bilimin önemine vurgu yapan Karvanoğlu, "Bilimden uzak kalan ülkeler gerilemeye mecburdur" ifadesini kullandı. Ayrıca ’coğrafya kaderdir’ sözünün gerçek olmadığını anlatan Karvanoğlu, 1945 yılında Manhattan projesinin bir sonucu olarak atom bombasının Hiroşima ve Nagazaki’ye atıldığını ve dünyanın ilk defa nükleer silahla tanışması sonucu yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olduğunu belirtti. Daha sonraki yıllarda 1950’lerde bir silah olarak geliştirilen nükleer teknoloji bir enerji üretim teknolojisine dönüştürüldüğünü ve bugün dünyanın enerji ihtiyacının yüzde 11’inin nükleer enerjiden kaynakladığını belirtti.
Konuşmasının sonunda katılımcılarla konuşan Karvanoğlu, “8 yıl görevimi yaptım şimdi çocuklarımın yanına döndüm ama tabii ki yine ülkemin başarısı, mutluluğu için her zaman her yerde devam edeceğim’’ ifadelerini kullandı.

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