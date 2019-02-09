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Bilim Festivali’nde geri sayım başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 13:20 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en büyük bilim festivali THY Science Expo 2019’da proje yarışması için başvuru süreci başladı.

Bilim Festivali’nde geri sayım başladı

Türkiye’nin en büyük bilim festivali THY Science Expo 2019’da proje yarışması için başvuru süreci başladı. Festivalin bu yıl ana teması ‘Endüstri 4.0’ olarak belirlendi.
Büyükşehir Belediyesi Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi tarafından düzenlenen ve dünyanın sayılı bilimsel faaliyetleri arasında gösterilen Bursa Bilim Festivali için hazırlıklar son hızıyla devam ediyor. Bilimi sokağa indiren ve bu yıl Türk Hava Yolları ana sponsorluğunda 2 -5 Mayıs 2019 tarihleri arasında TÜYAP Fuar alanında gerçekleştirilecek 8. THY Science Expo’da proje yarışmasının ana konsepti ‘endüstri 4.0’ olarak belirlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurumlarının desteği ile bütün Türkiye’deki okullarda ve üniversitelerde proje yarışmasının çağrısı yapıldı. Toplam 111 bin lira para ödüllü proje yarışmasında başvurular alınmaya başlandı. Bu yıl yarışma kategorilerine geçtiğimiz yıllardan farklı olarak ‘Ortaokul Model Planör’ de eklenirken, 7 farklı kategoride yapılacak yarışmada finale kalan 50 proje Science Expo süresince sergilenecek.
Son başvuru 12 Nisan 2019
Finale kalan projeler uzman jüri tarafından değerlendirilecek. Proje yarışması başvuruları www.sciencexpo.org adresinden 12 Nisan 2019 tarihine kadar yapılabilecek. Proje yarışmasında çocuk, genç ve usta kâşif kategorilerinde finale kalan bütün projelere ayrıca 500 lira mansiyon ödülü verilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘8. THY Science Expo Bilim Festivali’nin Bursa’nın önemli marka faaliyetlerinden biri olduğunu söyledi. Bu yılda dünyanın dört bir yanından bilim tutkunların bir araya getirecek etkinliğin bugün ‘Türkiye’nin en büyük bilim festivali’ haline geldiğini vurguladı.
Her yıl gelişen ve içeriği daha da zenginleşen 8. THY Science Expo Bilim Festivali hakkında bilgi veren Başkan Aktaş, “Dünyanın gözünü Bursa’ya çevirdiği etkinlikte proje yarışmalarının yanı sıra atölye çalışmaları ile de bilimi sokağa indiriyor, çocukların ve gençlerin ilgisini bilime çekmeye çalışıyoruz. Her sene daha fazla atölye çalışmasının yer aldığı THY Science Expo’da bu yıl 120 adet ayrı atölye alanında 100 bin atölye çalışması hedefliyoruz. Atölye çalışmalarının yanı sıra bilim gösterileri de festivale renk katacak, Bursa bilimle anılacak” dedi.
Başkan Aktaş, “Bursa’nın bundan sonra daha kaletili işlere ihtiyacı var. THY Science Expo Bursa Bilim Festivali, atölye çalışmaları ve proje yarışmaları ile katma değeri yüksek yerli ve milli teknolojiye fikir vermesi, bilgi ve beceriyle donanmış, bugünün teknolojisine hâkim fertler yetişmesi için önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

Bilim Festivali’nde geri sayım başladı

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