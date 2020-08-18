HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bilim insanları 100 milyon yıldan uzun süredir deniz dibinde 'uyur halde' olan mikropları canlandırdı

Bilim insanları 100 milyon yıldan uzun süredir deniz dibinde 'uyur halde' olan mikropları canlandırdı

18.08.2020 09:15 | Son Güncelleme

Bilim insanları 100 milyon yıldan uzun bir süredir denizin dibinde uyku halinde olan mikropları başarıyla canlandırdıklarını duyurdu.

Bilim insanları 100 milyon yıldan uzun süredir deniz dibinde 'uyur halde' olan mikropları canlandırdı

Bilim insanları 100 milyon yıldan uzun bir süredir uyku halinde olan mikropları başarıyla canlandırdıklarını duyurdu.

Mikropların dinozorların yaşadığı dönemden kalma oldukları belirtildi.

Küçük organizmalar, Güney Pasifik'de denizin dibinde, besin açısından zayıf ve ama hayatta tutacak kaçar oksijen içeren tortu katmanlarında uyku halindeydi.

Araştırmayı Japonya Deniz-Yeryüzü Bilim ve Teknoloji Ajansı öncülüğündeki ekip yürüttü.

Araştırma, yeryüzünde az oksijen ve besinle on milyonlarca yıl var olabilen bazı ilkel türlere de ışık tutuyor.

Bilim insanları Güney Pasifik deniz yatağındaki 100 milyondan uzun süredir var olan tortu katmanlarını inceledi.

Araştırmacılar, neredeyse bütün bir çağ boyunca uyku halinde kalan mikropları uyandırmak için örnekleri kuluçkaya yatırdı ve mikropları canlandırabildi.

Japon bilim insanlarının öncülüğünde araştırmaları yürüten ekip, buldukları hemen hemen tüm mikropları canlandırabilmelerinin kendileri için de şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Mikroplar yer yüzündeki en basit organizmalar arasında yer alıyor ve denizaltında oksijen bulunmayan hava boşlukları gibi olağan dışı çevre koşullarında yaşayabiliyor. Daha gelişmiş mikroplar ise bu ortamlarda da hayatta kalamıyor.

Yuki Morono

'Hata yaptık sandım'

Araştırmanın başyazarlarından Yuki Morono, "Mikropları bulduğumda önce bulgulardan şüphelendim, bir hata ya da deneyin başarısız olması sonucu ortaya çıktıklarını düşündüm" dedi.

AFP haber ajansına konuşan Morono, "Deniz altındaki biyosferdeki organizmalar için yaş sınırı olmadığını biliyoruz" diye ekledi.

URI Okyanus Bilimleri Enstitüsü'nden araştırmaya katılan Profesör Steven D'Hondt, mikropların deniz yatağında delinen en eski tortu katmanından çıktıklarını söyledi.

D'Hondt, "Deldiğimiz en eski tortu katmanı aynı zamanda en az besine sahip katman, hala canlı organizmalar var ve uyanıp büyüyüp çoğalabilirler" dedi.

Morono da, tortulardaki oksijenin, mikroplar için hiçbir enerji harcamadan milyonlarca yıl canlı kalabilmelerini sağladığını ifade etti.

Morono, araştırmanın yeryüzündeki en basit canlı yapılarının hayatta kalabilme yeteneklerine işaret ettiğini söyledi ve "Bizim aksimize, mikroplar bölünerek çoğalıyor dolayısıyla belirli bir ömürleri yok" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Uzaktan yumurtayı andırıyor... Yakından bakan şaşırıyor! Uzaktan yumurtayı andırıyor... Yakından bakan şaşırıyor!
Şoförden dili boğazına kaçan adama hayat kurtaran müdahaleŞoförden dili boğazına kaçan adama hayat kurtaran müdahale
2020 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacağı açıklandı! 2020 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacağı açıklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı
Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı
Gece yarısı sarmaş dolaş yakalandılar! Olay görüntü
Gece yarısı sarmaş dolaş yakalandılar! Olay görüntü
Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda gözaltı var
Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda gözaltı var
Elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunmuştu! Zanlı yakalandı
Elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunmuştu! Zanlı yakalandı
İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
Bir ilimiz alarmda! Vaka sayıları artınca flaş karar
Bir ilimiz alarmda! Vaka sayıları artınca flaş karar

İlginizi Çekebilir

Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif! O bölgede ilk kez...
Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif! O bölgede ilk kez...
Siyanür kabusu döndü! Genç kadın kahve istedi ve...
Siyanür kabusu döndü! Genç kadın kahve istedi ve...
İşte şekerli çay lekesini çıkarmanın püf noktaları
İşte şekerli çay lekesini çıkarmanın püf noktaları
Kızının düğün gününde öldürüldü
Kızının düğün gününde öldürüldü
Kan donduran cinayetin sebebi 'yasak aşk' çıktı
Kan donduran cinayetin sebebi 'yasak aşk' çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Korkunç: Babası ve kız kardeşini kaybetti, vücudunun %70’i ağır yandı
'Babası ve kız kardeşini kaybetti, vücudunun %70’i yandı'
MasterChef tulumba tatlısı tarifi! Tulumba tatlısı nasıl yapılır? İşte tulumba tatlısı püf noktası!
MasterChef tulumba tatlısı tarifi ve püf noktası!
Eski koca dehşeti! Boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
Eski koca dehşeti! Boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
Babası ve amcasının katiliyle karşılaşınca...Korkunç olay
Babası ve amcasının katiliyle karşılaşınca...Korkunç olay
Şoförden dili boğazına kaçan adama hayat kurtaran müdahale
Şoförden dili boğazına kaçan adama hayat kurtaran müdahale
Plajda yürürken bir anda yere yığıldı
Plajda yürürken bir anda yere yığıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.