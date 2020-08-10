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Bilim insanları 14 tip farklı maske denedi! Hangisi iyi?

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.08.2020 13:16 | Son Güncelleme

Yapılan yeni bir çalışmaya göre bandana, tozluk ve örgü maskeler koronavirüsün yayılması konusunda koruyuculuğu en az maskeler olarak belirlendi.

Bilim insanları 14 tip farklı maske denedi! Hangisi iyi?

Duke Üniversitesi’nden araştırmacılar, 14 farklı tipte maske üzerinde koronavirüs yayılımını test etti. Genellikle sağlık çalışanları tarafından kullanılan N95 maskeler konuşurken yayılan damlacıkların iletimini durdurmak açısından en iyi maske.

Duke Üniversitesi araştırmacılarının elde ettiği bulgulara göre, damlacıkları durdurmak konusunda en iyi işlev gören diğer maskeler ise, üç katlı cerrahi maskeler ve evde kendinizin de yapabileceği pamuklu maskeler.

Bandana ve örgü maskeler çok havalı görünmesine rağmen, fazla bir koruyuculuk sağlamıyor. Bilim insanları ayrıca genellikle koşucular tarafından kullanılan ve boyna takılan tozlukların hiç maske takmamak kadar korunmasız olduğu görüşünde. Bunun nedeni ise, damlacıkların yanlardan daha kolay çıkabilmesi.

Çalışmanın yürütücülerinden Martin Fischer CNN’e yaptığı açıklamada, konuyla ilgili “Maske takmanın önemi konusunda insanları teşvik etmek istiyoruz. Ancak insanlar gerçekten işe yarayan maskeler kullanmalılar” dedi.

Bilim insanları maskeleri test etmek için lazer ve kamera ile donatılmış karanlık kutular kullandılar. Deney sırasında yüz maskesi takan bir denek, kutunun içindeki lazer ışını yönünde konuşurken, etrafa saçılan damlacıklar kameralar tarafından kaydedildi. Video kaydında görülen damlacıkları sayan bir bilgisayar algoritması ise damlacıkların nasıl yayıldığını tespit etti.

Bilim insanları, düşük bütçeli bu metodu kullanarak hangi maskelerin işe yaradığını, hangi maskelerin ise koruma sağlamadığını ortaya çıkardı. Fischer, kullandıkları metod hakkında “Ev yapımı pamuklu maskeler, solunum sırasında yayılan damlacıkların çoğunu durdurmak konusunda gösterdiği iyi performans farkındalığını artırmak için oldukça güçlü bir görsel araç” dedi.

Fischer ayrıca maske üreten şirketlerin ve üreticilerin bu metodu kullanarak ürünlerini test edebileceklerini de belirtti.

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